Тканевые обои: шелк, лен и фетр

Мы разобрались, какие виды тканевых обоев бывают, и нашли несколько красивых примеров в российских магазинах.

Текстильные обои – это красиво и экологично, но нужно помнить, это понятие объединяет множество видов обоев, различающихся как внешним видом, так и свойствами, поэтому прежде, чем решить, что вы хотите украсить дом «тканевыми обоями», стоит определиться, какой ткани отдать предпочтение.

Шелковые обои

Самые роскошные и дорогие на вид обои, которыми можно покрыть стены спальни, кабинета или гостиной в классическом стиле. Впрочем, «шелковые» - достаточно условное название. Чтобы снизить стоимость таких обоев, в ткань обычно добавляют значительную долю вискозы, а точнее – в вискозу добавляют шелк. Вискоза также делает обои менее капризными: их проще пылесосить (рисковать и проводить влажную чистку все-таки не рекомендуется), и выцветают они меньше.

Льняные обои

Самые недорогие и распространенные среди текстильных обоев. Плюс этого вида ткани в том, что что их вполне можно использовать даже в детской: они меньше, чем другие тканевые обои, притягивают пыль и легче чистятся, а также меньше выгорают. Но помните: льняные обои очень не любят влагу.

Фетровые обои

Мы уже подробно писали о фетре в материале «Фетр на стенах». Он обладает звукоизолирующими свойствами, хорошо удерживает тепло, не требует идеально ровных стен и, если фетр синтетический, довольно легко чистится моющим пылесосом. Благодаря таким свойствам его часто используют для обивки стен публичных помещений, но и в частных домах о встречается. Выбирая фетровые обои для дома, нужно помнить, что они хорошо впитывают пыль и запахи, поэтому лучше всего подойдут для гостиной или спальни.

Велюровые обои

Велюровые обои похожи на бархат и фетр, но производятся они более сложным способом. Сначала на бумажную основу наносится слой краски, а затем напыляют ворс из текстильных волокон. В итоге создается шикарный эффект бархата или гобелена. Правда, за такими шикарными обоями сложно ухаживать: мало того, что они очень хорошо впитывают запахи и пыль, они еще и не любят чистку, а при неаккуратном обращении их внешний вид быстро портится. Так что использовать их лучше в самой спокойной комнате – спальне.

Джутовые обои

Да, из джута делают не только мешки и канаты, но и обои. Они получаются фактурными и не очень требовательными к качеству стен и уходу: джут – износостойкий материал, и почти не выгорает. Джутовые обои подойдут для интерьера в экостиле.

Жаккардовые обои

Жаккардовые обои – это целый класс текстильных обоев, отличительное свойство которого – в том, что они выпускаются в виде полотна, длиной до трех метров. Комнату можно буквально обернуть изнутри тканью, избежав мороки с подгонкой рисунка на стыке полотен и риска того, что будут видны швы. Жаккардовые обои чаще всего делаются из полиэстера или других синтетических волокон, рисунок на них напоминает гобелен.

Синтетические обои

Синтетические обои – это акриловые, пропиленовые и другие. Они довольно плотные, часто их делают на подложке из синтепона или поролона, так что такие обои легко скроют недостатки стен, смогут выполнять звукоизолирующую функцию и сохранять тепло. Синтетические обои – недорогие, но зато и не экологичные. Использовать их можно в прихожей или на стенах, выходящих на улицу.

Тонкости и советы

Итак, как видно из этого краткого обзора, красота тканевых обоев уравновешивается сложностями в уходе: они не очень-то любят яркое солнце, не подходят для влажных помещений и впитывают запахи, их непросто клеить (нужно нанимать профессионалов, так как ткань не прощает неаккуратного обращения, и попавший на лицевую сторону клей отмыть будет нельзя). К тому же тканевые обои весьма дорогие. Если же в интерьер все-таки хочется привнести красоты и уюта, то можем посоветовать оклеивать тканью не все стены, а только одну, или даже сделать небольшую тканевую вставку. Лучше, чтобы к стене, где наклеены такие обои, не прикасались стулья, столы или другие предметы, которые могут повредить обои — протереть их, или способствовать скоплению на них пыли и грязи. Также рискованно клеить ткань на стену, где есть выключатели или розетки: пространство рядом с ними будет быстро пачкаться.

И еще одна сложность, с которой вы, вероятно, столкнётесь при выборе тканевых обоев: однообразные принты и оттенки. Пастельные тона и флористический орнамент – таковы 90% ассортимента, так что добавить тканевые обои в суперсовременный интерьер или выбрать шелковые обои, шикарная сущность которых будет оттенена ироничным принтом, вам будет сложно. Тем не менее, мы заглянули в российские интернет-магазины и выбрали несколько вариантов обоев, которые не стыдно наклеить на свою стену.

Обои Sangiorgio, Grande Palais — 80 евро. Bekaert Textiles, Angleterre — 9 920 р. Ampir Decor, La Scala — 18 969 р.

Flocart, MUSE(e) — 18 евро. на заказ. Flocart, Opium — 17 евро. Calcutta, Fortune — 4 255 р. KT Exclusive, Noble — 4 150 р. Prospero, Jolie — 24 000 р. Ampir Decor, La Scala — 18 969 р. Calcutta, Figaro — 3 300 р. KT Exclusive, Noble — 4 150 р. Calcutta, Figaro — 2 800 р. Arte, Amazone — 9 380 р. Italreflexes, Style — 2 847 р. Calcutta, Lounge — 3 322 р. Giardini, Villa Taranto Collection — на заказ. Epoca Wallcoverings,Tesoro. Rush — от 72 еевро, на заказ.

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