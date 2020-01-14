ТОП подарков для тех, кого вы цените

В завершающие дни 2019 года нужно успеть стать Гудвином и немного раскрасить свой маленький мир. Нужными, небанальными и, что важно, неожидаемыми сюрпризами.

Квартблог облегчает вам задачу и совместно с DesignBoom презентует перечень оригинальных подарков для тех, кто вам близок. Для дома, семейного быта, для любимых и искренне любящих.

Скидка 20% на все товары брендов Tkano, LSA International, Eva Solo, EnjoyMe, S K A N D I N A V I S K, Umbra, Viners по промокоду KVARTBLOG в интернет-магазине designboom.ru, а также в московской сети DesignBoom до 14.01.2020.

Итак, просто переходите к нужным пунктам и вступайте в права волшебника!

Для сохранения теплых отношений

Красивый и теплый роман скрасит такой же красивый и согревающий плед. Выберите дизайн, который отражает ваши отношения.

Феерично-праздничный, с нежными и с яркими красками, Christmas story one от EnjoyMe. Этот плед на 100% состоит из чесаного хлопка, легкого, мягкого и одновременно согревающего.

Или же классически сдержанный, в спокойном тоне, с легким шиком, Essential от Tkano. Изделие из мягкого хлопка. Нежность натурального материала в нем дополнена интересной и приятной узорчатой фактурой.

Той, что просит у Санты романтики

Самое романтичное украшение праздника – 24 рождественские фигурки Silver Stars/Trees/Hearts от EnjoyMe. Вручную вырезанные из бука, вручную покрытые красителем и изящно сложенные в деревянную упаковку. Каждая из них — отдельный элемент декора, с оригинальными неровностями, шершавым рисунком. Но вместе они образуют всё новые волшебные сюжеты! И могут применяться в детской комнате или спальне.

Второй небанальный и наверняка нужный подарок для леди — мягкая подушка с золотистым рисунком Golden Deer от EnjoyMe. Материалы изделия — чесаный хлопок и полиэстр — невесомые и приятные для кожи. А дизайн идеален и для «воздушного» минимализма, и для этнических романтичных интерьеров.

Нужен неожиданно приятный сюрприз? Доставьте ей набор свечей Natur бренда S K A N D I N A V I S K от настоящего северного Деда Мороза, с согревающими ароматами скандинавского леса, моря, фруктов. И скажите честно, что эльфы-мастера делали изделия вручную из растительного воска и натуральных парфюмов. А эффект ароматерапии от свеч может длиться до 16 часов (именно столько они будут гореть).

Заметьте еще, что цвета всех этих изделий идеально сочетаются, особенно в обстановке зимних праздников.

Есть и еще кое-что для картины вашей будущей совместной жизни. Идем дальше!

Для той, которой дорожите

Максимально элегантный подарок для дорогой женщины — держатель колец, модель Squiggy Кот от Umbra. Изделие сочетает идеально проработанный милый дизайн и благородный блеск хромированного цинка. В комплекте с ним предоставляется мягкий коврик для защиты мебели. Ведь ваш сюрприз перед покупкой главной драгоценности должен быть совершенным!

Впустите новинки в дом: подарки супругу/супруге

1) Обновить кухню и кулинарные традиции дома поможет набор модных столовых приборов. В одинаковом исполнении, с интересными текстурными неровностями и гламурным блеском, из коллекции Glamour английского бренда Viners! В наборе — 16 полезных предметов.

2) Каждое утро наступающего года наполнит магией совершенная кофеварка pour-over от Eva Solo. Стеклянный кувшин изделия — симпатичный и жаростойкий, с ненагреваемой ручкой. А стальной фильтр и плотная пробка, которые прилагаются в наборе, позволят заваривать напиток традиционным способом со 100%-м сохранением аромата.

3) Кроме этого, к праздникам ваш дом сделает уютнее новое жаккардовое банное полотенце Geometry от Tkano, с нежностью хлопка и авторским необычным принтом.

Для друзей — как для себя

1) Вы доверяете другу секреты, согреваясь за чашкой ароматного чая? Сделайте ваши дружеские ритуалы еще комфортнее — купите для него заварочный чайник Tea maker в чехле от Eva Solo. Благодаря внутренней и внешней колбам и «шубке» идеально раскрывается вкус, а напиток долго остается теплым. Носик помогает красиво и легко разлить его по чашкам.

2) Кроме этого, лучшее, что вы уже незаметно дарите старому другу, это приятные воспоминания о совместных путешествиях, играх, экстриме. Помогите же сохранить их в лучшем уголке дома — подарите компактное панно для фотографий GALA от Umbra. Подставка изделия — натуральная, деревянная. Кашпо — съемное керамическое, может использоваться для маленького кактуса, засушенного цветка или ручек/карандашей.

3) Ну, а если ваш друг романтик, который не представляет вечер без книжной или голливудской истории, его точно приведет в восторг полка для ванной Aquala от Umbra. В ней есть подставка для книги или iPad, прорези для винного бокала и телефона, держатели для банных предметов. Другие изюминки этой новинки — бамбуковая фактура с повышеной стойкостью к влаге, а кронштейны выдвигаются под необходимую ширину ванной.

Для счастливой пары

Новогоднюю ночь для влюбленных супругов сделает волшебной оригинальный сервиз. Упростим вам выбор — представим только самые романтичные варианты!

1) Набор из 2 бокалов-флейт Mist от LSA International из выдувного стекла для шампанского, игристых вин и коктейлей. Эксклюзивности им придает пескоструйная обработка с «туманной дымкой». Благодаря ей бокалы смотрятся изящно и сами по себе, и вместе с пенящимся напитком.

2) Пара кристально-прозрачных стаканов Bangle от LSA International ручной работы из толстого выдувного стекла. Они созданы для любых напитков влюбленных. И, наверняка, наполнят праздничное молодежное свидание солнечными искорками.

3) Ну, а для крепкой семейной пары — кофейный фарфоровый сервиз из 2 чашек и блюдец Fir Metallic от LSA International. Их аристократическая белизна и золотистые ели — хорошее дополнение в интерьер состоятельного счастливого дома.

А впрочем, можно и не ограничивать выбор. Белоснежная керамика и элитное стекло — самый нарядный тандем на праздничном столе!

Квартблог желает вам, чтобы и в вашем доме постоянно появлялись долгожданные подарки, приятные сюрпризы и уют. Дарите с любовью, и она к вам вернется!

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