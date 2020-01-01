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Трехкомнатная квартира в 68 м2 для молодой семьи

Эта шведская трешка с ожидаемым скандинавским интерьером принадлежит молодой семье с маленьким ребенком. Многие детали, которыми им удалось наполнить свою квартиру, вызвали у «Квартблога» неподдельный интерес.

Трехкомнатная квартира в 68 м2 для молодой семьи
Трехкомнатная квартира в 68 м2 для молодой семьи
Трехкомнатная квартира в 68 м2 для молодой семьи
Трехкомнатная квартира в 68 м2 для молодой семьи
Трехкомнатная квартира в 68 м2 для молодой семьи
Трехкомнатная квартира в 68 м2 для молодой семьи
Трехкомнатная квартира в 68 м2 для молодой семьи
Трехкомнатная квартира в 68 м2 для молодой семьи
Трехкомнатная квартира в 68 м2 для молодой семьи
Трехкомнатная квартира в 68 м2 для молодой семьи
Трехкомнатная квартира в 68 м2 для молодой семьи
Трехкомнатная квартира в 68 м2 для молодой семьи
Трехкомнатная квартира в 68 м2 для молодой семьи
Трехкомнатная квартира в 68 м2 для молодой семьи
Трехкомнатная квартира в 68 м2 для молодой семьи
Трехкомнатная квартира в 68 м2 для молодой семьи

Фотографии с сайта www.bosthlm.se

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