Проект: трехкомнатная квартира в неоклассическом стиле

Проект этой трехкомнатной квартиры разрабатывали для семьи из трех человек. Они выбрали неоклассику — уютный и сдержанно-роскошный стиль.

Проект этой трехкомнатной квартиры разрабатывали для семьи из трех человек. Они выбрали неоклассику — уютный и сдержанно-роскошный стиль.

О проекте рассказывает его автор — Любовь Трофимова, руководитель отдела дизайна компании «Ларссон».

Квартира и задача

Заказчики обратились к нам, чтобы создать дизайн-проект и отремонтировать трехкомнатную квартиру. Площадь — 89 м2. Вторичное жилье, панельный дом.

В квартире живет семья из трех человек: супружеская пара и их дочь-студентка. Они хотели получить элегантный, но при этом уютный интерьер. Из особых пожеланий — серые и синие оттенки, молдинги и лаунж-зона на балконе.

План расстановки мебели

Планировку почти не меняли: добавили перегородки в комнате дочери, чтобы обустроить гардеробную, и простенки для встраиваемых шкафов.

Гостиная и балкон

В гостиной скомбинировали серо-бежевые и синие оттенки. На стены решили добавить молдинги — они в этой квартире будут в каждой комнате.

Детали — каркасы столиков и ламп — золотистые. Они подчеркивают роскошь интерьера, но не перегружают его.

На пол решили уложить штучный паркет. Рисунок — французская елка.

Как и просили заказчики, на балконе будет лаунж-зона с подвесным креслом и столиком. Здесь можно уединиться или, наоборот, смотреть телевизор вместе с семьей и общаться.

Отделка стен на балконе отличается от комнаты. Здесь не будет молдингов, а вместо краски — обои. Два помещения объединит отделка пола без порога.

Кухня

Кухню решили оформить в тех же серо-бежевых оттенках, что и в гостиной. А вот акценты будут зелеными.

В обеденной зоне можно устраивать семейные ужины или просто отдыхать — сидеть на диване, смотреть телевизор.

Мебель в кухне расположена по кругу. Для хранения использовали даже место за дверью — там решили поставить шкаф-пенал. Благодаря такому расположению и подбору мебели здесь много мест для хранения, но нет ощущения захламленности.

Золотые элементы есть и в кухне — например, светильник над обеденным столом.

Спальня хозяев

Для хозяйской спальни выбрали сочетание теплого белого, бежевого и сложного синего цвета. Детали — золотые.

В углу у окна разместится туалетный столик с зеркалом до потолочного карниза. Напротив кровати — телевизор и минималистичная подвесная тумба.

Шторы в спальне будут двухцветными: один оттенок близок к цвету стен, другой — к цвету акцентов и дверей шкафа.

Интерьер спальни делают интересным детали — например, рейки на стене за кроватью и необычные дверцы шкафа.

Спальня дочери и балкон

В спальне дочери акцентный оттенок — приглушенный розовый. Но базовые цвета и элементы интерьера перекликаются с комнатой родителей и другими помещениями квартиры.

Интересная деталь — конструкция из молдингов за изголовьем, которая находится не ровно по центру комнаты, а у одного из углов.

Напротив кровати — телевизор и минималистичная тумба. На тумбе будет стоять декоративная композиция. Если надоест, ее легко заменить и обновить интерьер.

В спальне дочери вместо шкафа решили разместить полноценную гардеробную. Для этого в процессе ремонта возведут перегородки. У одной из новых стен встанет туалетный столик с зеркалом до потолка.

К этой комнате примыкает еще один балкон. Пока его решили использовать для хранения — поставить большой комод. Но в будущем, возможно, здесь тоже обустроят место для отдыха.

Ванная и туалет

В квартире раздельный санузел. Здесь для отделки решили использовать керамогранит под бетон и под дерево.

Душевая зона от раковины будет отделена стеклянной перегородкой.

Для хранения косметики в ванной сделают стеллаж, облицованный плиткой. Для бытовой химии установят навесной шкаф над стиральной машиной. Его фасад будет перекликаться с экраном для ванны.

У туалета планируется такая же отделка: керамогранит под бетон и дерево. Сантехнический шкаф закроют такими же дверцами, как у шкафа в ванной.

Прихожая

Прихожая будет оформлена в теплом молочном оттенке. Цвет некоторых шкафов будет совпадать с оттенком стен. На пол уложат светлый керамогранит — длинные плитки образуют узор-елочку.

Чтобы было больше места для хранения, здесь установят большой встроенный шкаф. Фасады и корпус — серо-бежевые.

У входной двери разместится банкетка, чтобы было удобно обуваться и разуваться. За ней — деревянные рейки и крючки для верхней одежды.

Зеркало во весь рост тоже будет. Его разделит пополам подвесная тумба.

Мебель в прихожей простая и минималистичная, без филенчатых фасадов. Элегантности ей придадут карнизы у пола и потолка.

Сроки и стоимость

Мы разрабатывали проект 3 месяца. Он включал полный комплект чертежей, визуализации, ведомости материалов и мебели. Стоил 240 000 рублей.

Ремонт в квартире уже идет. Отделка под ключ с материалами будет стоить около 2 млн рублей. Сэкономить на реализации подобного проекта можно, если сократить количество молдингов на стенах — обычно они серьезно увеличивают смету.

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