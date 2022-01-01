Эксперты Студии братьев Жилиных не устают повторять, что мир интерьерного дизайна навсегда и кардинально изменился. Для наших родителей большой удачей считалась возможность купить обои в цветочек и наклеить их «по рисунку».

Три вида дизайна квартир: авторский подход к интерьерным решениям от Студии братьев Жилиных

Содержание:

Виды дизайна

Авторский стиль Студии дизайна Жилиных

Эксперты Студии братьев Жилиных не устают повторять, что мир интерьерного дизайна навсегда и кардинально изменился. Для наших родителей большой удачей считалась возможность купить обои в цветочек и наклеить их «по рисунку». Мы же сегодня вольны выбирать не только обои, но и стиль собственного дома.

Дизайнеры Студии братьев Жилиных рассказали нам о 3 направлениях дизайна и о том, как они создают из них свой неповторимый авторский стиль. Поделимся их мыслями в статье.

Виды дизайна

А вы знали, что «интерьер» в переводе с латинского означает «внутренний мир»? И это не просто определение и красивое слово. Услышьте здесь нотки психологии. Дело в том, что выбор стиля для обустройства дома во многом зависит от нашего внутреннего мироощущения. Мы все разные: среди нас есть и новаторы, и консерваторы, и от этого зависит то, в каком интерьере нам хочется жить.

Интерьерных стилей много, но все их так или иначе можно поделить на 3 большие группы:

современные;

классические;

этнические.

У каждой группы свои особенности, поэтому рассмотрим их подробнее.

Современные

В Студии дизайна братьев Жилиных отмечают, что современный стиль находятся на пике популярности. В основном стили этой группы зародились в ХХ столетии, когда индустриализация и стремление к свободному самовыражению были особенно значимыми.

Основные черты, характерные для всех современных дизайнов – простор, практичность и функциональность. Никакой помпезности, исключительно польза и лаконичность. Поэтому для современных стилей актуальны нейтральные практичные цвета, простой декор, использование природных материалов в сочетании с высокотехнологичными девайсами.

К современным дизайнам можно отнести:

лофт – характеризуется грубой отделкой, высокими потолками и свободным зонированием;

минимализм – направление, характерное аскетичным оформлением пространства: простыми цветами, спокойной цветовой гаммой и отсутствием ярких декоративных элементов;

хай-тек – стиль, который отличает «сложная простота»: сочетание умных систем для дома и необычного освещения с простыми строгими линиями.

Классические

Этой группе стилистических направлений присуща симметрия, лаконичность, элегантность, строгое соблюдение пропорций, мягкие линии и сдержанность в цветовых решениях. Зачастую классический стиль называют «дворцовым», и с этим трудно не согласиться.

В основе – стремление к основательности. Некая монументальность каждого предмета интерьера говорит о желании сделать быт не просто практичным, но и роскошным.

К классическим направлениям относятся:

классицизм – стиль, в котором удачно сочетаются сдержанная величественность и строгая, но одновременно изящная композиция;

ампир – в этом направлении монументальность проявляется в многоуровневом освещении с позолоченными или бронзовыми светильниками, обязательной люстрой в центре помещения и богатым декором;

неоклассика – адаптация классического стиля к условиям современных помещений, когда все интерьерные решения классического стиля реализуются в облегченном варианте, с простыми формами, оттенками и текстурами.

Этнические

Это стили, в которых акцент делается на национальный колорит. В них находят отражение обычаи и культура той или иной страны. Часто они формировались во времена, когда наши предки открывали и завоевывали новые экзотические государства, а затем перебирались жить на неизведанные земли и перенимали традиции местного населения.

К этническим стилям можно отнести:

скандинавский – стиль северных европейских народов, отличающийся простой мебелью, панорамными окнами и декором из натуральных материалов;

средиземноморский – обстановка помещения пропитана легкостью и обаянием моря: голубые и белые цвета, легкий текстиль, мягкая и уютная мебель характерны для такого интерьера;

арабский – стиль ярких красок и богатого декора, сочетающихся с высоким качеством предметов интерьера.

Авторский стиль Студии дизайна братьев Жилиных

В интерьерном решении большую роль играет реализация. Именно поэтому в отзывах о Студии братьев Жилиных клиенты отмечают их авторскую реализацию разных стилистических направлений.

Дизайнеры студии отталкиваются от пожеланий клиентов и придерживаются современных тенденций. Поэтому в их интерьерных решениях вы увидите ансамбли из разных стилистических направлений. И как показывает практика, такой вариант идеален. Именно эклектика – смесь стилей – позволяет взять лучшее из разных направлений и создать удивительные, но невероятные стильные интерьерные решения. И отзывы о Студии братьев Жилиных это подтверждают.

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