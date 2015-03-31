Цена чистоты: сколько стоят услуги по уборке квартир?

Квартблог решил выяснить сколько стоит уборка квартиры, проанализировав информацию на сайтах десятка компаний оказывающих такие услуги. Мы узнали, не только сколько стоит уборка московской «трешки», но и много другое.

Есть люди, которые любят прибираться в квартире. Дли них это способ отвлечься от информационного шума, расправиться не только с настоящим мусором, но и с хаосом в голове. К сожалению, даже им с каждым годом все труднее выделять время на наведение чистоты. Что уж говорить о тех, кто это занятие терпеть не может.

Сколько стоит уборка квартиры

«У меня веселый быт: в трехкомнатной квартире собака-лабрадор, кот, двое дошколят и мы с мужем. Дома все кувырком, каждый день груда посуды, куча вещей в стирку, шерсть и песок с четвероногих друзей размазываются по полу и мягкой мебели. Получается, что нужно либо всё время заниматься порядком и изрядно уставать от этой рутины, либо махнуть на это рукой – и жить в легком хаосе. А ведь хочется и работать, и творчеством заниматься, и с детьми успевать играть-отдыхать», — рассказывает одна из наших читательниц и признается, что все чаще думает о помощи со стороны. «Например, для начала, раз в неделю на пару часов для основательной уборки, чистки сантехники и мытья полов. Порой даже хочется попросить кого-то перегладить рубашки или перемыть посуду. Иногда о такой помощи я мечтаю после наплыва гостей».

Такие мысли приходят в голову нам всем, а некоторые даже решаются отдать уборку квартир в чужие руки, тем самым сэкономив собственное время.

«У нас трехкомнатная квартира 64 м2, и много лет мы справлялись с уборкой сами, — рассказывает москвич Александр. – Но потом наши знакомые спросили: "Вам не нужна домработница? Наша убирает отлично и недорого". Тогда мы пригласили эту даму навести порядок в нашей квартире, и это оказалось настолько удобным, что теперь мы приглашаем ее раз в неделю. Мы практически полностью убрали из своего расписания уборку. Она убирает у нас уже несколько лет, и мы спокойно оставляем ей ключи у консьержа и оплату на условленном месте. Сами же уходим на работу, а возвращаясь, находим идеально чистый дом».

Заманчивая перспектива? Определенно. Но сколько стоит удовольствие переложить груз уборки на чужие плечи и что можно поручить специалистам из клининговых компаний? Мы решили выяснить это, проанализировав информацию на сайтах десятка таких компаний.

Содержание:

Оптом — дешевле

Как выяснилось, цена уборки зависит от многих факторов: не только от площади квартиры, но и от того, хотите ли вы сделать генеральную или плановую уборку, планируете ли приглашать специалиста периодически или нанимать его время от времени.

Дешевле всего делать поддерживающую уборку, заказывая ее в одной и то же компании. Периодичность может быть разной: в каких-то фирмах предлагают прибираться раз в не делю, в других – не реже раза в месяц, в третьих обещают составить индивидуальный график. Уборка небольшой трехкомнатной квартиры (60 — 80 м2) в таком случае будет обходиться 2500 – 4500 рублей и занимать около трех часов. Услуги при однократной уборке обойдутся дороже.

Что удобно, у многих фирм есть прайс на все услуги по отдельности, так что к однократной «простой» уборке можно за умеренную цену прибавить, например, мытье батарей (200 р/час) и глажку белья (500 р/час).

Вымыть все

Если уж вызывать специалиста на один раз, то стоит заказывать генеральную уборку. Для той же средней трехкомнатной квартиры цена будет колебаться от 4000 до 6500 рублей. Времени она тоже займет больше: до девяти часов. Впрочем, некоторые компании в этом случае присылают двух специалистов. которые приведут дом в идеальное состояние часов за пять.

Что такое «поддерживающая уборка», понятно интуитивно, но вот перед тем, как заказывать генеральную уборку, стоит почитать, что включает в нее конкретная фирма. Предполагается ли полировка мебели специальными средствами, чистка входной двери, разморозка холодильника, мытье посуды, чистка прабабушкиной хрустальной люстры?.. Обратите внимание, что зачастую в стоимость генеральной уборки не входит мытье окон.

Экстренный случай

Даже если ваша квартира находится в очень плохом состоянии, не стесняйтесь вызвать специалистов. В нескольких фирмах нам пояснили, что понятия «слишком грязно» для них не бывает. Впрочем, в таком случае стоит рассчитывать на более высокую стоимость уборки. Так, в одной из компаний сказали, что уборка в квартире после сдачи ее в аренду (с тщательной уборкой на запущенной кухне, перемещением и мытьем мебели и т. д.) будет стоить уже не стандартные 6600 рублей, а от от 7800 до 11800.

Отдельный ценник у многих фирм есть для уборки после ремонта или строительства (цена может быть выше на 80%), пожара и даже после того, как в квартире кто-то умер.

Плюсы и минусы

+ Как шеф-повара знают о готовке больше, чем самая хорошая хозяйка, так и хороший специалист по уборке, скорее всего, знает о ней больше, чем вы. Он не забудет вымыть выключатели, определит, как очистить от пыли бумажные обои, и вооружен профессиональными средствами и инструментами для идеальной уборки.

+ Экономия времени и сил. Этот пункт не нуждается в пояснениях. Заняться приятными делами в выходные вместо того, чтобы бегать по дому в клубах пыли в резиновых перчатках, – бесценно.

+ Проверенного специалиста можно приглашать домой в те часы, когда вас нет, так что о домашних хлопотах вам в буквальном смысле ничего не будет напоминать.

- К выбору компании и специалиста, которым вы поручите свой дом, стоит подойти максимально серьезно: почитать отзывы о фирме, собрать рекомендации, попросить контакты проверенных людей у знакомых. Иначе в лучшем случае вы столкнетесь с плохо сделанной уборкой, в худшем – с пропажей ваших вещей.

- Цена. Как бы не казались две с половиной тысячи оправданной ценой за чистоту, начните с трезвой оценки своих финансовых ресурсов. Готовы ли платить за чистоту больше 100 тысяч в год?

- Не все готовы впускать в свой дом чужих людей, позволять им – пусть временно - хозяйствовать на этой территории и протирать от пыли дорогие вашему сердцу вещи.

Надеемся, эта статья поможет вам решиться пригласить домой помощника по хозяйству или, наоборот, утвердит вас в мысли о том, что уборка — это не абсолютное зло и лучше делать ее самостоятельно. В любом случае желаем, чтобы ваш дом всегда оставался сияющим, а бытовые проблемы решались легко.

Фото: houzz.com

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