Цветная двушка 67 м² на Водном стадионе

Квартира писательницы и бизнесмена, которую они обставили самостоятельно за 4 месяца.

Квартблог не может слишком долго обходиться без походов в гости, поэтому мы снова отправились на поиски интересных квартир. На этот раз нас пригласила к себе искусствовед, блогер и начинающая писательница Тата Тимофеева, чья цветная двушка уже давно нашла своих поклонников на просторах Инстаграма.

Полтора года назад Тата и ее муж Александр купили квартиру площадью 67 м2 в ЖК «Водный». Дом тогда еще находился на стадии строительства, и у наших героев оставалось полтора года до начала ремонта. Они использовали это время, чтобы разработать концепцию монолитного помещения, разделить его на комнаты и продумать дизайн. Тата с Александром решили заняться всем сами, привлекая профессионалов лишь для экспертного мнения. Так, Александр освоил 3D планировщик квартир «Планоплан», и они с Татой до сантиметра продумали, как поделить пространство и расположить мебель. Инженерный проект ребятам сделал друг, что помогло избежать ошибок при прокладке электрики и работе над вентиляцией.

Когда вся предварительная работа была закончена, наши герои заказали консультацию в дизайн-студии «Однушечка», у которой есть услуга «мозговой штурм». В это входит трехчасовое обсуждение проекта вместе с успешным дизайнером. Тата с Александром пришли на встречу с уже готовым планом, схемами и картинками.

Я совершенно не жалею, что мы разработали весь проект сами и лишь под конец заказали консультацию дизайнера. По сути, он не сказал нам ничего нового, зато одобрил большинство наших идей. И это одобрение было мне необходимо и важно, потому что оно исходило от профессионала, работы которого мне очень нравятся.

Тата с Александром воплотили в эклектичном интерьере несколько своих желаний: изумрудно-малахитовую спальню, белоснежную ванную комнату, широкие подоконники, на которых можно сидеть, и голубую кухню, на которую Тату вдохновил Pinterest.

Тата с Александром вписались в те уникальные 10 %, которые остались всецело довольны рабочей бригадой и тем, как легко и быстро прошел ремонт, занявший всего четыре месяца.

Нам безмерно повезло с рабочей бригадой. Их практически не нужно было контролировать. Они успевали делать в назначенные сроки все, что нужно, проявляли инициативу и давали советы. Да и качество работы на очень высоком уровне.

Все стены в квартире отданы под покраску, а на полу, не считая плитки, лежит инженерная доска. Один и тот же материал полов повторяется во всех комнатах и визуально расширяет пространство.

Площадь кухни, совмещенной с гостиной, — 17 м2. Диван из «Эстетики» был первой вещью, которую супруги купили для новой жилплощади. В квартире на правах члена семьи живет немецкий пинчер Гильза, и ткань подбиралась антивандальная. Из пятнадцати имеющихся цветов наши герои предпочли цвет морской волны, и, отталкиваясь от цвета дивана, подбирали все остальное в гостиную, включая кухонный гарнитур. Его они заказали в мебельном салоне «Кухни Беларуси». Тата вспоминает, что подбирала цвет для гарнитура, основываясь только на фотографии дивана. По ее словам, это большая удача, что два оттенка в итоге настолько гармонично сочетаются друг с другом.

Вместе с техникой Bosch вся кухня обошлась примерно в семьсот тысяч. Тата хотела поставить сюда холодильник SMEG, но ограничилась в итоге тостером этой марки.

У нас в семье в основном все придумываю я. Я — генератор идей, а муж — талантливый цензор. Обычно я предлагаю варианты для нашего интерьера, а Саша отсеивает сомнительные и делает это всегда очень точно, потому что обладает прекрасным вкусом.

В ближайших планах у Таты с Александром покупка большого обеденного стола из массива дерева и красивых стульев к нему.

Дизайнеры из «Однушечки» посоветовали нашим героям сделать темную прихожую, чтобы переход в светлое помещение гостиной был более эффектным. Дизайн прихожей пока можно назвать временным. В планах — сделать шкафы на заказ и купить подходящие вешалки и банкетку.

Справа от входа располагается кладовая, в которой хранится часть верхней одежды, обувь и хозяйственные принадлежности вроде пылесоса и гладильной доски.

По инженерной задумке дома мы вынуждены были сделать входную дверь, открывающуюся внутрь. Это очень неудобно и крадет пространство. Чтобы совсем не терять полезную площадь, мы сделали зеркало на двери. Удачное решение: всегда можно посмотреть на себя непосредственно перед выходом из дома.

Из прихожей проследуем в малахитовую спальню. По пути мы видим книжный шкаф из ИКЕА, верхняя часть которого аккуратно заставлена книгами, а нижняя — спрятана от глаз и хранит постельное белье.

Спальня напоминает малахитовую шкатулку, внутри которой тепло и уютно.

Я считаю, что спальня — это не место для телевизора. Здесь нужно отдыхать и проводить время с любимым. Мы оставили свободное место под картины, которые я активно выбираю. В будущем скорее всего не будет пустых стен.

Ироничным смотрится выбор настенных светильников в форме носорогов. Когда Тата увидела их, то поняла, что они будут прекрасно смотреться на фоне изумрудных стен. Над входом в гардеробную тоже красуется керамическая голова африканского зверя.

Из спальни есть выход на балкон, который еще только ждет своего преображения. В будущем Александр хочет сделать из него кальянную зону с лежаком на уровне подоконника.

В гардеробную ведет дверь с пеналом: она уезжает в стену и не занимает лишнего места при открытии. Разработкой гардеробного пространства занималась основательница проекта «Wardrobe Optimizer» Стелла, к которой мы ездили в гости на Речной вокзал полтора года назад.

Стелла полностью разработала проект хранения вещей в квартире, включая гардеробную. Мы пересчитали все наши вещи до единой и продумали место под каждую категорию, ни о чем не забыв. Стелла действительно предложила много дельных идей, которые экономят нам время и позволяют не захламлять шкафы. Теперь я всем советую обратить внимание на ее услуги при ремонте.

Вторую комнату наши герои задумывали, как детскую. Пока она служит кабинетом для Таты: она работает из дома и именно здесь пишет книгу.

Это мое любимое место в доме.

При обустройстве ванной комнаты главными желаниями пары были Villeroy & Boch, керамическая плитка «кабанчик» на стенах и гигиенический душ. Все они осуществились.

Интересно, что в ванной точно такая же плитка, что и в прихожей, просто другого цвета.

Я очень довольна нашим ремонтом! Конечно, есть некоторые недоработки: многое нам предстоит еще купить и заказать, чтобы квартира обрела свой идеальный вид. Но уже сейчас я могу сказать, что у нас получился очень уютный и красивый дом.

Погостив у Таты несколько часов и напившись чая, мы поняли, что пора покидать этот любимый хозяевами дом и отправляться в новое путешествие. Ведь, как можно догадаться, за многими дверьми скрываются прекрасные интерьеры, о которых нам только предстоит вам рассказать.

Фотографии: Елена Ваньянцева

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