Цветочные обои: 15 удачных примеров

Цветочные обои, на удивление, способны гармонично смотреться не только в гостиной или спальне, но также и в ванной комнате. Мы подобрали для вас 15 примеров того, как цветы на стенах дополняют общую концепцию интерьера.
Фотографии: zillow.com
Цветочные обои, на удивление, способны гармонично смотреться не только в гостиной или спальне, но также и в ванной комнате. Мы подобрали для вас 15 примеров того, как цветы на стенах дополняют общую концепцию интерьера.
Фотографии: zillow.com
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