Цветущее украшение – фаленопсис

Сегодня мы подробно расскажем о самой популярной орхидее в домашней культуре – фаленопсисе: развеем многие мифы и докажем, что за таким великолепным растением очень просто ухаживать.

Этот вид орхидей необыкновенно популярен во всем мире: благодаря восхитительно красивому и невероятно длительному цветению, разнообразию форм и расцветок, а также простоте и неприхотливости в уходе, фаленопсисы навсегда завоевывают сердца всех, у кого поселились. Мы познакомим вас с этим чудесным растением, расскажем о его происхождении и объясним, насколько просто за ним ухаживать.

Фаленопсисы в дикой природе

Фаленопсисы, которые мы видим на прилавках магазинов, — это искусственно выведенные гибриды, чьи далекие дикие предки произрастают во влажных тропических лесах Юго-Восточной Азии. Род phalaenopsis (что означает «похожий на бабочку») насчитывает около 40 дикорастущих видов и множество искусственно созданных человеком гибридов. Название этим орхидеям дал директор Лейденского ботанического сада Карл Блюме в 1825 году. Находясь на одном из островов Малайского архипелага, он в сумерках рассматривал в бинокль джунгли и принял облако белых, колышущихся на ветру цветков орхидеи за стайку летающих мотыльков.

В дикой природе фаленопсисы предпочитают влажные затененные места над болотами, ручьями и реками со стабильно теплой температурой от 19 до 27 градусов без значительных перепадов между зимой и летом. Они живут на ветвях и стволах деревьев, оплетая их своими цепкими воздушными корнями. Воду получают благодаря этим же воздушным корням, впитывая ее из дождей, утренних туманов и очень влажного воздуха. Питательными веществами для фаленопсисов служат застрявшие в коре перегнившие растительные остатки. Орхидеи не паразитируют на деревьях, не выпивают из них соки и не наносят им никакого вреда – дерево является для орхидеи только опорой, которая дает ей возможность подняться выше к свету в условиях густого тропического леса. Эпифитными (живущими на деревьях) растениями являются не только орхидеи, но и, например, популярные в комнатном цветоводстве бромелии.

Откуда приходят наши орхидеи?

Чтобы этот восхитительный цветок оказался у нас дома, целая индустрия трудится несколько лет. Сначала в лабораторных условиях микроскопические семена орхидей или кусочки их тканей при мериклональном размножении помещаются в стерильные стеклянные колбы с питательной средой. Именно внутри этих емкостей и происходит чудо появления на свет крошечных сеянцев орхидей. В колбах растения проводят от нескольких месяцев до года, после чего их пересаживают на специальный субстрат и выращивают в теплицах. Требуются годы и несколько пересадок, чтобы из крошечного сеянца получить взрослую цветущую орхидею.

Подавляющее большинство фаленопсисов для европейского рынка выращивается в Голландии — часто из колб, привезенных из стран Юго-Восточной Азии (Тайваня и Таиланда).

Выращивание в домашних условиях

Фаленопсисы были введены в домашнюю культуру очень давно. Со временем цветоводы нашли самые оптимальные способы их выращивания и создали множество современных (менее требовательных к условиям и более простых в уходе) гибридов. В настоящее время выращивание фаленопсиса не представляет сложности даже для тех, кто вообще никогда не имел комнатных растений. Но не стоит забывать, что мы все же должны сымитировать для орхидеи те условия, к которым она приспособилась в дикой природе.

Расположение. Для фаленопсиса нужно подобрать теплое светлое место без сквозняков. Прямо над батареей или у открытой зимой форточки растение будет страдать и может погибнуть. То же касается и слишком жгучего солнца: от него у фаленопсиса образуются ожоги на листьях. Защитить цветок от слишком яркого солнца можно с помощью затенения каким-нибудь сетчатым или полупрозрачным материалом. Ставить фаленопсис в слишком темное место тоже не желательно, потому что из-за недостатка света и солнца он будет редко цвести. Летом, когда ночные температуры стабильно перестанут опускаться ниже 10-12 градусов, желательно вынести растение на балкон — это очень хорошо скажется на его состоянии.

Полив. С одной стороны, для фаленопсиса естественно расти при очень высокой влажности: слишком сухая атмосфера будет угнетать и ослаблять растение. С другой стороны, воздушные корни всех эпифитных орхидей, включая фаленопсис, очень боятся чрезмерного переувлажнения и застоя воды. От этого растение может загнить и погибнуть. Наиболее оптимально поливать фаленопсис раз в 5-7 дней слегка теплой водой (около 22-23 градусов).

Так как орхидея растет не в земле, а в специальном дышащем субстрате, из которого моментально вытекает вода, ее нельзя поливать из лейки, как обычные растения. Чаще всего фаленопсисы поливают под краном или под душем в течение нескольких минут, стараясь равномерно намочить весь объем субстрата. Еще один отличный способ полить орхидею – погрузить горшок в слегка теплую воду на несколько минут. За это время субстрат успеет хорошо намокнуть, а корни тоже хорошо напитаются влагой и станут ярко-зелеными.

При поливе старайтесь не допускать, чтобы вода попадала в основание верхнего листа (так называемую точку роста). Если вода все же попала на это место, аккуратно промокните ее салфеткой. Застой воды в точке роста может спровоцировать загнивание и гибель растения. То же касается и опрыскиваний: если вам нравится опрыскивать фаленопсис, следите за тем, чтобы вода никогда не оставалась в точке роста. Во время цветения старайтесь, чтобы вода не попадала на цветы – они от этого портятся.

Удобрение. Фаленопсисы периодически (примерно раз в 3-4 недели) удобряют жидкими минеральными удобрениями для орхидей. Перед внесением удобрения растение обязательно нужно хорошо полить, чтобы не сжечь сухие корни.

Пересадка. Примерно 10 лет назад, когда мое увлечение орхидеями только начиналось, среди московских любителей этих растений бытовало убеждение, что все купленные в магазине фаленопсисы нужно непременно «спасать», пересаживая сразу после цветения в «правильный» (с нашей точки зрения) субстрат: пенопласт, сосновую кору и мох сфагнум. Мне хватило «спасения» двух прекрасных растений, которые потом еще долго болели, восстанавливая покалеченную корневую систему и тяжело адаптируясь к новым условиям в непривычном субстрате, чтобы осознать весь вред необоснованных пересадок.

Просто так, без причины, фаленопсисы лучше не пересаживать. Субстрат, в котором их выращивают на орхидейных фермах, наиболее оптимальный для хорошего роста и цветения. Кроме того, в горшке сформировалась сильная здоровая корневая система, которая обязательно пострадает при пересадке. Поэтому пересаживать фаленопсисы имеет смысл только в случае крайней необходимости: например, если растение неудачно упало, и все высыпалось из горшка. Или когда оно очень сильно разрослось, и горшок ему объективно мал. Торчащие в разные стороны корни вовсе не говорят о том, что растению тесно: наличие воздушных корней естественно для любой тропической орхидеи.

В случае объективной необходимости пересадить фаленопсис приобретите готовый субстрат для орхидей в любом цветочном магазине. Подберите горшок немного большего размера, чем предыдущий. Убедитесь, что в его донышке достаточное количество отверстий для хорошего дренажа – это очень важно для здоровья корней. На дно насыпьте камушки, глиняные черепки или кусочки пенопласта слоем 2-3 см. Полейте орхидею, дайте корням хорошенько напитаться влагой – они станут более гибкими и меньше пострадают. Аккуратно достаньте растение из старого горшка. Стараясь не разрушить земляной ком, поместите растение в новый горшок. Свободное пространство по бокам заполните купленным субстратом. Слегка встряхните растение, чтобы субстрат лучше распределился, при необходимости досыпьте субстрат. Приминать его руками нельзя, чтобы не поломать хрупкие корни. Когда горшок будет заполнен, еще раз все хорошо полейте, и после этого не поливайте орхидею 10-12 дней.

Цветение. При хорошем уходе и благоприятных условиях современные гибриды фаленопсисов цветут очень долго — до 3-6 месяцев. После завершения цветения цветонос (ветку, на которой были цветы) обрезают, оставляя 2-3 почки снизу. Очень скоро фаленопсис начнет отращивать новый цветонос из основания листьев или от оставшейся почки старого цветоноса.

Чем взрослее и сильнее орхидея, тем большее количество цветков и цветоносов она выпускает и тем эффектнее выглядит во время цветения. Помните, что возле цветущих растений нельзя держать свежие фрукты: они выделяют газ этилен, который способствует быстрому опаданию цветов.

Размножение. К сожалению, размножать фаленопсисы в домашних условиях невозможно: семенное размножение происходит в стерильных лабораторных условиях, а на получение взрослого цветущего экземпляра уходят долгие годы. Вегетативное размножение возможно, если на цветоносе образуются растения-детки. Их можно будет отрезать от материнского растения только после того, как они отрастят собственные корни. Многие стараются деток не отрезать, чтобы получился более пышный куст с более эффектным цветением.

Мифы и суеверия

Возможно, начало им положил фантастический рассказ Герберта Уэллса «Странная орхидея», в котором растение оказалось вампиром и пыталось убить своего незадачливого хозяина-цветовода. Как бы там ни было, но и в разговорах, и в интернете часто звучит мнение, что орхидеи нельзя держать в спальне и вообще в доме, потому что они энергетические вампиры, выделяют что-то вредное в воздух, и вообще это не по фен-шую. Поверьте, все это неправда! Орхидеи – совершенно безопасные и даже очень полезные растения: они улучшают микроклимат в комнате и поднимают настроение своей изумрудной зеленью и чудесными цветами. Не верьте всяким глупостям и наслаждайтесь красотой этого невероятно нежного, воздушного и очень благодарного цветочка!

цветы, комнатные растения