Украшаем двор «мебелью» для птиц

Все что нужно, чтобы ваш двор наполнился благодарными пернатыми.

Отличите ли вы щегла от чижа, а скворца от дрозда? Чтобы полюбоваться созданиями природы, мы ходим в зоопарки и смотрим документальные фильмы, но как мало мы знаем о тех живых существах, что живут с нами бок о бок! И если диких животных встретить в наших краях не так-то просто, то птиц вокруг нас – великое разнообразие. За ними даже не надо бегать по паркам и полям – можно просто обустроить во дворе дачного (а можно и городского!) дома скворечник и кормушку.

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Скворечники

Скворечники бывают не только для скворцов. Правда, и называются они тогда по-другому: совятники, синичники… Разные птицы любят разные размеры и конструкцию домиков, точные их схемы несложно найти в советских книгах для юннатов. Ну а мы дадим несколько советов, как устроить удобный скворечник.

• Для скворечника лучше брать древесину лиственных деревьев, толщина доски может быть 20—25 мм.

• Дно скворечника должно быть размером 15 x 15 см, высота – 30 см. Леток – диаметром 5 см на высоте 24 см. У скворечника должен быть козырек – чтобы защищать леток от дождя и чтобы хищникам сложнее было дотянуться до птенцов.

• Внутренняя сторона досок не должна быть гладкой, чтобы птицы могли выбраться из домика. При необходимости сделайте на досках насечки.

• Не забывайте о небольшой жердочке у летка. Птицам нужна возможность обозревать окресности, сидя у гнезда. К тому же так они будут задерживаться у домика, и у вас будет время полюбоваться ими.

• Скворечник рекомендуют собирать на саморезы, а не на гвозди: так элементы будут плотнее притянуты друг к другу.

• Решая, чем обработать древесину и не покрасить ли скворечник, помните, что запах краски илиморилки может отпугнуть птиц.

• Скворечник желательно вещать так, чтобы до него не добрались хищники, например, кошки. Для этого можно закрепить его на шесте (но нужно следить, чтобы он не раскачивался от каждого дуновения ветерка).

• В тихой местности скворечник необходимо вешать на высоту 3—4 метров, а в городской суете в два раза выше. Выход должен быть направлен в сторону, противоположную преобладающим ветрам.





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Кормушки

Кормушки повесить в саду проще, чем скворечник, да и птиц они привлекут больше. К тому же разнообразие форм кормушек ограничивается лишь вашей фантазией, так что можно как выбрать ту, что станет изящным украшением сада, так и смастерить ее с ребенком из подручных средств.

• Выбирая кормушку с закрытым контейнером для пищи, проследите, чтобы он не мог стать ловушкой для забравшихся туда птиц.

• Птицы любят сырые семена подсолнечника – это естественный и питательный корм. Подкормить пернатых можно и овсяной или пшенной крупой. Но лучше всего купить корм в зоомагазине — он наверняка будет безопасным и сбалансированным.

• Изучите специфические вкусы птиц. Например, синиц зимой можно кормить несоленым салом. А вот черным хлебом никаких птиц подкармливать не рекомендуют.

• Птицы у кормушки могут сильно шуметь и мешать вам спать. Имейте это в виду, если она висит рядом с коном, а у вас чувствительный слух.

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Ванночки

Птицы любят купаться, а специальные ванночки могут стать достойной альтернативой бесполезным садовым скульптурам. В жару в эти маленькие бассейны можно наливать воду, и птицы могут пить оттуда. Вообще же ванна сама будет наполняться водой во время дождей.

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