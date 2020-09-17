Увеличиваем пространство комнаты с помощью фотообоев

Дизайнеры интерьеров рекомендуют выбирать фотообои увеличивающие пространство для маленькой комнаты. Они же советуют экспериментировать с ними и в просторных помещениях.

Дизайнеры интерьеров рекомендуют выбирать фотообои увеличивающие пространство для маленькой комнаты. Они же советуют экспериментировать с ними и в просторных помещениях. Секрет этих обоев в том, что они визуально расширяют пространство и углубляют его. В результате помещение кажется больше, чем есть в действительности.

Какие фотообои расширяющие пространство всегда актуальны?

Чтобы интерьер выглядел стильно, стоит остановиться на полотнах в популярных тематиках. К ним относятся:

Природа. Фото гор, тропических лесов, высоченных деревьев, цветочных полей и лугов зрительно расширяют помещение.

Водная стихия. Гладь озера, безграничное море или океан создают эффект бесконечного пространства.

Природные явления. Чтобы увидеть радугу или северное сияние, необязательно ждать дождей или отправляться в далекое путешествие. Достаточно наклеить на стену обои расширяющие пространство с этими сюжетами.

Панорамы городов. Они отлично дополняют современные интерьеры и впечатляют умопомрачительными видами. Это возможность наслаждаться атмосферой любимого города, не выходя за пределы дома.

Абстракция. Объекты со странной геометрией делают пространство комнаты объемным и оригинальным.

Архитектурные сооружения. Небоскребы, башни, коридоры старинных замков и древних храмов становятся гармоничным продолжением интерьера и зрительно «вытягивают» помещение.

Производители и магазины отделочных материалов предлагают купить фотообои в актуальном дизайне. Они регулярно выпускают коллекции и пополняют ассортимент трендовыми новинками.

Фотообои, расширяющие пространство в интерьере для разных комнат

В спальне эффектно выглядят объемные обои с морскими, горными, лесными пейзажами. Красивые изображения природы приятно созерцать после пробуждения и рабочего дня. Дополнительно они углубляют пространство и увеличивают его. Их можно наклеить напротив спального места или за изголовьем кровати.

Часто самая проблемная комната в квартире или доме – кухня. Не многие могут похвастаться просторным помещением, поэтому приходится искать идеи для визуального увеличения. Для кухни небольшой площади выходом станут обои 3д расширяющие пространство в светлых цветах. Ими можно обклеить обеденную зону или кухонный фартук.

Для детской спальни маленького ребенка лучше выбирать полотна с волшебными рисунками. На них могут быть изображены сказочные замки, домики, леса, цветы, бабочки, олени и другие животные. В комнату подростка можно подобрать тематические варианты с сюжетами из любимых фильмов, сериалов и комиксов.

В коридор подойдут фотообои с перспективой. Чтобы усилить эффект расширения, нужно добавить зеркало.

Секреты использования

Чтобы обои увеличивающие пространство гармонично смотрелись в интерьере комнаты и «работали» на расширение, нужно следовать следующим советам:

Если комната прямоугольной формы, то 3д обои лучше клеить на широкую стену. Перспектива в интерьере уравновесит помещение по пропорциям.

Чтобы сделать комнату больше, можно замаскировать двери. Для этого достаточно оклеить их теми же отделочными материалами, что и стены.

Маленькую и затемненную комнату увеличат и сделают светлее фотообои с глянцевым финишем.

Чем меньше помещение, тем проще и нейтральнее по цвету должны быть рисунки.

Чтобы в интерьере «приподнять» потолки, нужно выбрать варианты с вертикально расположенными рисунками: колоннами, небоскребами, башнями.

Фотообои – это стильный вариант отделки для стен, который помогает увеличить комнату и сделать ее зрелищнее.

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