Ужасное настроение своими руками

«Квартблог» продолжает активно готовиться к Хеллоуину. Мы подобрали ряд идей, как без труда и затрат времени наполнить свой дом зловещим и забавным духом этого праздника.

Для нас, как и для многих наших соотечественников, Хэллоуин – «не наш праздник», но для нас, как и для многих наших соотечественников, праздников много не бывает. Так что мы всячески готовимся к грядущему Хэллоуину и уже озарили всю редакцию светом фонариков Джека.

Если вам тоже хочется праздника или если в вашем доме есть представители молодого поколения, интересующиеся британской и ирландской культурами, мы расскажем вам несколько идей, как наполнить свой дом зловещим и забавным духом Хэллоуина. Оказывается, без особых усилий можно сделать дом таким мистическим, что вы и ваши гости будете чувствовать себя в нем, как в фильме Тима Бертона.

Те, кто работает врачом или учителем анатомии, имеют все шансы не на шутку испугать своих гостей и родственников.

Однако дом с привидениями – идея, которую под силу реализовать человеку любой профессии. Заселить к себе домой милейших привидений можно всего за пару минут, имея под рукой только воздушные шарики, маркер и марлю.

А из шариков-колбасок, чулок и пары туфель можно сделать очаровательные ножки ведьмы. Нам сразу вспомнились бейрутские дизайнеры – большие любители женских ног. Интересно, знают ли они, как просто можно повторить их идею дома.

А так выглядит с помощью тех же подручных средств обутый стол. На картинке справа нехитрый способ преобразить пол и стены при помощи обычной малярной ленты. Она легко отлепляется и не оставляет следов. Но имейте ввиду – приблизительно после 5-ти дней лента начнет себя вести уже более капризно: вероятность появления следов клея повысится.

Если уж идти по пути следования западным традициям, то согласно им нужно украсить и двери. Вот несколько простых примеров, для реализации которых использовались всего лишь целлофан, обычная цветная бумага, та же малярная лента и пластиковые тарелки.

Украшенные окна помогут напугать не только домочадцев, но и ни в чем неповинных прохожих.

Однако можно пожалеть сердобольных соседских старушек и выбрать менее реалистичные сюжеты.

Кстати, о летучих мышах. Без этого гостя на Хеллоуине никуда, а делаются они очень просто.

Просто сделать своими руками и такой лесной канделябр. Он же будет вполне гармонично смотреться в новогодней обстановке. В самые устойчивые места ветки (которые предварительно можно подправить канцелярским ножом) устанавливаем расплавленную основу свечи, дополнительно можно обработать горячим воском для большей устойчивости. Ветка на фото покрыта золотистой краской из баллончика.

Так выглядят фонарики Джека на скорую руку и в случае, если вам не удалось купить тыкву. Аромат от такого подсвечника не хуже тыквенного.

Ну и напоследок несколько идей демонической и ужасающей сервировки стола.

Старательно искали картинку, где несварение у тыковки выглядело бы менее отвратительно, и нашли подходящий сюжет.

Желаем вам на Хэллоуин быть ужасно красивыми и ужасно вкусно поужинать!

своими руками, советы