Подпишитесь!

1 раз в неделю присылаем только самый душевный и интересный материал

Ужасное настроение своими руками

Для нас, как и для многих наших соотечественников, Хэллоуин – «не наш праздник», но для нас, как и для многих наших соотечественников, праздников много не бывает. Так что мы всячески готовимся к грядущему Хэллоуину и уже озарили всю редакцию светом фонариков Джека.

Если вам тоже хочется праздника или если в вашем доме есть представители молодого поколения, интересующиеся британской и ирландской культурами, мы расскажем вам несколько идей, как наполнить свой дом зловещим и забавным духом Хэллоуина. Оказывается, без особых усилий можно сделать дом таким мистическим, что вы и ваши гости будете чувствовать себя в нем, как в фильме Тима Бертона. 

хеллоуин идеи интерьера

 

хеллоуин идеи интерьера

Те, кто работает врачом или учителем анатомии, имеют все шансы не на шутку испугать своих гостей и родственников.

хеллоуин идеи интерьера

Однако дом с привидениями  – идея, которую под силу реализовать человеку любой профессии. Заселить к себе домой милейших привидений можно всего за пару минут, имея под рукой только воздушные шарики, маркер и марлю.

идеи хеллоуина

А из шариков-колбасок, чулок и пары туфель можно сделать очаровательные ножки ведьмы. Нам сразу вспомнились бейрутские дизайнеры – большие любители женских ног. Интересно, знают ли они, как просто можно повторить их идею дома.

хеллоуин идеи интерьера

А так выглядит с помощью тех же подручных средств обутый стол. На картинке справа нехитрый способ преобразить пол и стены при помощи обычной малярной ленты. Она легко отлепляется и не оставляет следов. Но имейте ввиду – приблизительно после 5-ти дней лента начнет себя вести уже более капризно: вероятность появления следов клея повысится.

хеллоуин идеи интерьера

Если уж идти по пути следования западным традициям, то согласно им нужно украсить и двери. Вот несколько простых примеров, для реализации которых использовались всего лишь целлофан, обычная цветная бумага, та же малярная лента и пластиковые тарелки.

хеллоуин идеи интерьера

Украшенные окна помогут напугать не только домочадцев, но и ни в чем неповинных прохожих. 

хеллоуин идеи интерьера

Однако можно пожалеть сердобольных соседских старушек и выбрать менее реалистичные сюжеты.

хеллоуин идеи интерьера

хеллоуин идеи интерьера

Кстати, о летучих мышах. Без этого гостя на Хеллоуине никуда, а делаются они очень просто.

хеллоуин идеи интерьера

хеллоуин идеи интерьера

хеллоуин идеи интерьера

хеллоуин идеи интерьера

Просто сделать своими руками и такой лесной канделябр. Он же будет вполне гармонично смотреться в новогодней обстановке. В самые устойчивые места ветки (которые предварительно можно подправить канцелярским ножом) устанавливаем расплавленную основу свечи, дополнительно можно обработать горячим воском для большей устойчивости. Ветка на фото покрыта золотистой краской из баллончика.

хеллоуин идеи интерьера

Так выглядят фонарики Джека на скорую руку и в случае, если вам не удалось купить тыкву. Аромат от такого подсвечника не хуже тыквенного.

хеллоуин идеи интерьера

Ну и напоследок несколько идей демонической и ужасающей сервировки стола.

хеллоуин идеи интерьера

хеллоуин идеи интерьера

хеллоуин идеи интерьера

хеллоуин идеи интерьера

хеллоуин идеи интерьера

хеллоуин идеи интерьера

Старательно искали картинку, где несварение у тыковки выглядело бы менее отвратительно, и нашли подходящий сюжет.

хеллоуин идеи интерьера

Желаем вам на Хэллоуин быть ужасно красивыми и ужасно вкусно поужинать!

хеллоуин идеи интерьера

Рекомендуемое

Комментарии

Комментарии

Создайте в своем профиле на Квартблоге альбом с фото или рендерами проекта и отправьте нам ссылку на этот альбом, чтобы мы смогли рассказать о вашем проекте.

Показать еще

Товар добавлен в корзину

Оформить заказПродолжить покупки
Закрыть окно