Подпишитесь!

1 раз в неделю присылаем только самый душевный и интересный материал

В гостях у сказочной мастерицы из Москвы

На днях «Квартблог» побывал в гостях у молодой художницы Светы Рыбалко, которая делает сказочные вещи, не оставляющие равнодушными ни взрослых, ни детей. Пока я с интересом рассматривала квартиру, служащую еще и мастерской, Света готовила чай и накрывала на стол. Я с трудом оторвалась от изучения небольшого помещения, в котором каждая деталь приковывала взгляд. Правду говорят: жилье отражает вкусы и даже характер хозяина. Один раз взглянув на детские рисунки на стенах, райских птиц, коротающих время на лампе, «детский сад» из крошечных деревянных девочек и светящуюся звезду-светильник, я уже не могла воспринимать Свету никак иначе, как трогательную натуру, претворяющую мечты в жизнь. Она создала дома атмосферу маленького мира, в котором, наверняка, где-то прячутся живые существа из ее работ.

светлана рыбалко мастер

птицы в интерьере

мастерская дома

необычные зеркала

картины в доме

Света рассказала «Квартблогу» о том, какой путь она прошла, прежде чем поняла, что хочет посвятить себя творчеству всецело. Несмотря на то, что наша героиня всегда любила делать что-то своими руками и с детства ходила в художественную школу, мыслей стать художником у нее никогда не было. В университете Света изучала дизайн рекламы, и даже работала после этого некоторое время в агентстве, но, как сама признается: "Так мне стало тоскливо...Однажды я решила просто купить стамески и повырезать из дерева. Сначала я делала какие-то штучки после работы. Потом, когда их набралось какое-то количество, я решила предложить их некоторым магазинам и разослала фотографии. Мне сразу же ответили из «Бюро находок». Помимо того, что ребята взяли мои работы, они еще и предложили мне должность арт-директора. Я, не задумываясь, перешла к ним из рекламного агентства. С тех пор и начался мой свободный путь в творчестве. Работать дома, безусловно приятно, так как время работы диктуется твоими внутренними ритмами".

 

мастерская светы рыбалко

мастерская дома

сказочное зеркало

сказочные часы

работы светы рыбалко

сказочные часы

Позже Света сменила милый сердцу магазин «Бюро находок» на работу дизайнером интерьеров. Стиль квартир и ресторанов, которые она оформляла, был схож с ее вещами: необычный, «с легкой сумасшедшинкой», где в стене из декоративной штукатурки могли поселиться и часы, и фотографии. Но к малым формам, как признается героиня, она тяготеет больше, поэтому, как бы она ни меняла направления своей деятельности, все равно душе чего-то не хватало, а именно полного погружения в создание вещей.

 

 

«Если бы мне раньше сказали, что я уйду с постоянной работы и не буду получать ежемесячно свою установленную зарплату, я бы не поверила и сказала: «Нет, это не про меня». Очень страшно уходить в «свободное плавание». Но мне повезло, шаг за шагом жизнь вела меня к возможности посвятить себя любимому делу. Я до сих пор еще подрабатываю графическим дизайнером из дома, но очень надеюсь, что у меня получится полностью перейти на доход от производства вещей. Просто нужно время. И я верю, что вполне реально, приложив усилия, жить за счет своего творчества. Главное – верить и стремиться».

 

 

света рыбалко

украшение холодильника

«Самым важным вдохновением для меня служит, как ни странно, архитектура, а не сказки. Обратите внимание, сколько домов в моих работах. Лучший отдых для меня – это прогулка по центру города. Я могу часами бродить по старой Москве. Особенно люблю район Патриарших прудов. Из недавних открытий: меня просто поразил сказочный особняк Арсения Морозова на Воздвиженке».

 

света рыбалко

сказочные часы

«Мои вещи лучше всего впишутся в интерьер, где балом правит полная эклектика. Мне кажется, что преобладание одного четкого стиля, вроде минимализма или рококо, может утомлять владельцев со временем».

 

сказочный стул

«Иногда у меня в голове возникает какой-то образ, и я стремлюсь быстрее зарисовать его. Чаще всего такие зарисовки служат эскизами для моих будущих работ».

 

эскиз

эскизы

«Бывает, что я начинаю делать вещь, и с какого-то момента она совершенно «по-своему доделывается», а я как будто только иду вдогонку. Раньше я покупала горы мелочей, которые я использую в творчестве, на блошином рынке в районе Химок, а потом меня стали немного тяготить эти старые вещи, их энергетика, и я решила, что впредь буду покупать все новое. Очень много декоративных деталей продается в строительных магазинах. Но настоящий «Клондайк», не поверите, – в хозяйственных магазинах. И чем больше к нему применимо понятие «советский», тем больше там всяких аутентичных вещей: колоритных номерков для квартир, гвоздиков, колокольчиков. Мне кажется иногда, что я делаю им месячную выручку своими набегами».

 

света рыбалко

«Мне всегда грустно расставаться с вещами, в которые я вложила душу. Я ведь делаю их с большим удовольствием, и поэтому с каждой работой меня связывают приятные воспоминания и моменты. Но я понимаю, что нужно уметь прощаться, и поэтому я отдаю «немного волшебства» в хорошие руки».

Рекомендуемое

Комментарии

Комментарии

Создайте в своем профиле на Квартблоге альбом с фотографиями своего дома или квартиры и отправьте нам ссылку на этот альбом, чтобы мы смогли по достоинству оценить результат ваших усилий.

Способ №2: написать ведущей рубрики Елене.

Показать еще

Товар добавлен в корзину

Оформить заказПродолжить покупки
Закрыть окно