В гостях у сказочной мастерицы из Москвы

Сказочные работы Светланы Рыбалко не оставляют равнодушных. Мастерица рассказала нам, как решиться бросить все ради творчества, где "Клондайк" полезных для творчества мелочей, и какие места в Москве ее вдохновляют.

На днях «Квартблог» побывал в гостях у молодой художницы Светы Рыбалко, которая делает сказочные вещи, не оставляющие равнодушными ни взрослых, ни детей. Пока я с интересом рассматривала квартиру, служащую еще и мастерской, Света готовила чай и накрывала на стол. Я с трудом оторвалась от изучения небольшого помещения, в котором каждая деталь приковывала взгляд. Правду говорят: жилье отражает вкусы и даже характер хозяина. Один раз взглянув на детские рисунки на стенах, райских птиц, коротающих время на лампе, «детский сад» из крошечных деревянных девочек и светящуюся звезду-светильник, я уже не могла воспринимать Свету никак иначе, как трогательную натуру, претворяющую мечты в жизнь. Она создала дома атмосферу маленького мира, в котором, наверняка, где-то прячутся живые существа из ее работ.

Света рассказала «Квартблогу» о том, какой путь она прошла, прежде чем поняла, что хочет посвятить себя творчеству всецело. Несмотря на то, что наша героиня всегда любила делать что-то своими руками и с детства ходила в художественную школу, мыслей стать художником у нее никогда не было. В университете Света изучала дизайн рекламы, и даже работала после этого некоторое время в агентстве, но, как сама признается: "Так мне стало тоскливо...Однажды я решила просто купить стамески и повырезать из дерева. Сначала я делала какие-то штучки после работы. Потом, когда их набралось какое-то количество, я решила предложить их некоторым магазинам и разослала фотографии. Мне сразу же ответили из «Бюро находок». Помимо того, что ребята взяли мои работы, они еще и предложили мне должность арт-директора. Я, не задумываясь, перешла к ним из рекламного агентства. С тех пор и начался мой свободный путь в творчестве. Работать дома, безусловно приятно, так как время работы диктуется твоими внутренними ритмами".

Позже Света сменила милый сердцу магазин «Бюро находок» на работу дизайнером интерьеров. Стиль квартир и ресторанов, которые она оформляла, был схож с ее вещами: необычный, «с легкой сумасшедшинкой», где в стене из декоративной штукатурки могли поселиться и часы, и фотографии. Но к малым формам, как признается героиня, она тяготеет больше, поэтому, как бы она ни меняла направления своей деятельности, все равно душе чего-то не хватало, а именно полного погружения в создание вещей.

«Если бы мне раньше сказали, что я уйду с постоянной работы и не буду получать ежемесячно свою установленную зарплату, я бы не поверила и сказала: «Нет, это не про меня». Очень страшно уходить в «свободное плавание». Но мне повезло, шаг за шагом жизнь вела меня к возможности посвятить себя любимому делу. Я до сих пор еще подрабатываю графическим дизайнером из дома, но очень надеюсь, что у меня получится полностью перейти на доход от производства вещей. Просто нужно время. И я верю, что вполне реально, приложив усилия, жить за счет своего творчества. Главное – верить и стремиться».

«Самым важным вдохновением для меня служит, как ни странно, архитектура, а не сказки. Обратите внимание, сколько домов в моих работах. Лучший отдых для меня – это прогулка по центру города. Я могу часами бродить по старой Москве. Особенно люблю район Патриарших прудов. Из недавних открытий: меня просто поразил сказочный особняк Арсения Морозова на Воздвиженке».

«Мои вещи лучше всего впишутся в интерьер, где балом правит полная эклектика. Мне кажется, что преобладание одного четкого стиля, вроде минимализма или рококо, может утомлять владельцев со временем».

«Иногда у меня в голове возникает какой-то образ, и я стремлюсь быстрее зарисовать его. Чаще всего такие зарисовки служат эскизами для моих будущих работ».

«Бывает, что я начинаю делать вещь, и с какого-то момента она совершенно «по-своему доделывается», а я как будто только иду вдогонку. Раньше я покупала горы мелочей, которые я использую в творчестве, на блошином рынке в районе Химок, а потом меня стали немного тяготить эти старые вещи, их энергетика, и я решила, что впредь буду покупать все новое. Очень много декоративных деталей продается в строительных магазинах. Но настоящий «Клондайк», не поверите, – в хозяйственных магазинах. И чем больше к нему применимо понятие «советский», тем больше там всяких аутентичных вещей: колоритных номерков для квартир, гвоздиков, колокольчиков. Мне кажется иногда, что я делаю им месячную выручку своими набегами».

«Мне всегда грустно расставаться с вещами, в которые я вложила душу. Я ведь делаю их с большим удовольствием, и поэтому с каждой работой меня связывают приятные воспоминания и моменты. Но я понимаю, что нужно уметь прощаться, и поэтому я отдаю «немного волшебства» в хорошие руки».

мастерские, идем в гости