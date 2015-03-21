Больше энергии мегаполиса в вашей квартире! Подборка декора: свет, текстиль и приятные мелочи.

Продолжаем тему декора в стиле большого города, начатую вот в этом посте. Мы уже знаем, как привнести в свой дом динамичную атмосферу городских улиц с помощью декора стен, часов и мебели...Но дальше — больше!

Освещение

И сценарии освещения, и то как выглядят сами источники света, важно для целостного образа интерьера. В урбанистическом декоре можно выбрать неоновые ленты или цветные светодиоды, чтобы создать ощущение ночной жизни в мегаполисе. Особым шармом обладают светящиеся буквы и вывески.

Тему букв в интерьере, в том числе светящихся, мы уже исследовали специально.

Цена: 245 £. Найдено здесь.

Цена: 240 $.

Лампы, имитирующие уличные фонари, подойдут для мягкого освещения. Если тяжело найти такую в вашем городе, можно просто купить небольшой фонарь для сада (наиболее похожий на городские) и поставить его дома.

Цена: 109 $.

Цена: 85 $.

Стандартный яркий свет могут давать встроенные в потолок диоды или люстры в индустриальном стиле — на ваш выбор.

Цена: 125 $.

Основание лампы может быть сделано в виде башни или другого строения.

Цена: 215 $.

Цена: 12.48 $.

И всегда в интерьере остается место для нестандартных светильников, радующих глаз.

Цена: 285 $. Найдено здесь.

Текстиль

Зачастую именно текстиль — шторы, подушки, коврики, постельное белье, — создает в доме уют. В интернете огромный выбор продукции из ткани с изображениями городов. Например, на этом пледе выткана карта Нью-Йорка:

Цена: 220 $. Найдено здесь.

Подушки на любой вкус и под любой интерьер:

Цена: 20 $. Найдено здесь.

Цена: 49.50 $. Найдено здесь.

Цена: 20 $. Найдено здесь.

Постельное белье необходимая деталь в образе спальни.

Цена: 139 $. Найдено здесь.

Цена: 99 $. Найдено здесь.

Шторы и коврики завершают созданный образ.

Цена: 59 $.

Цена: 68.50 $.

Цена: 759 $.

Аксессуары для кухни и ванной

В ванной комнате не так много объектов могут нести декоративную функцию. Обычно это коврик и шторка для душа.

Цена: 48 $.

Цена: 20.95 $.

Цена: 89 $. Найдено здесь.

Образ могут поддерживать и полотенца.

Цена: 24 $.

Если хочется привнести в ванную изюминку, можно выбрать тематический набор аксессуаров.

Цена: 12.99 $.

Кухню можно оформлять теми же приемами, что и другие комнаты, но у нее есть своя особенность - красивая посуда и оригинальные кухонные принадлежности!

Цена: 40 $.

Это колесо обозрение для капкейков точно станет достопримечательностью вашей кухни!

Цена: 14.95 $. Найдено здесь.

Не забывайте и про кухонный текстиль: скатерти, салфетки, полотенца и прихватки. Все это тоже может быть декором в городском стиле.

Приятные мелочи

Дома непременно появляются приятные, интересные и памятные вещи, даже если мы сопротивляемся этому. Так почему бы не сделать их частью декора? Посмотрите, сколько интересных штук можно найти и порадовать себя.

Пусть место питомца не выбивается из вашего стильного интерьера:

Цена: 30-50 $.

Цена: 149 $.

Когда нужно поработать дома, оригинальные аксессуары сделают работу приятнее.

Например, этот планшет.

Цена: 14 $.

Или набор ластиков.

Цена: 14 $. Найдено на littleobsessed.com.

Очень гармонично выглядят на полках ограничители для книг в виде зданий.

Цена: 90 $. Найдено здесь.

Ноутбук, хранящийся дома, тоже становится частью его обстановки. Почему бы не преобразовать и его?

Цена: 30 $. Найдено здесь.

И пусть даже ваши тапочки удивят гостей!

Цена: 189 $. Найдено здесь.

Если хочется обновить старую мебель, добавив ей немного “урбанизма”, возьмите себе в помощники этот декоративный скотч.

Цена: 12,27 $. Найдено здесь.

Пара-тройка новых предметов в декоре могут полностью изменить настроение интерьера! Теперь у вас точно хватит на это вдохновения!

Автор: Анастасия Верная

декор, освещение, текстиль