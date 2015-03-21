Продолжаем тему декора в стиле большого города, начатую вот в этом посте. Мы уже знаем, как привнести в свой дом динамичную атмосферу городских улиц с помощью декора стен, часов и мебели...Но дальше — больше!
Освещение
И сценарии освещения, и то как выглядят сами источники света, важно для целостного образа интерьера. В урбанистическом декоре можно выбрать неоновые ленты или цветные светодиоды, чтобы создать ощущение ночной жизни в мегаполисе. Особым шармом обладают светящиеся буквы и вывески.
Тему букв в интерьере, в том числе светящихся, мы уже исследовали специально.
Цена: 245 £. Найдено здесь.
Цена: 240 $.
Лампы, имитирующие уличные фонари, подойдут для мягкого освещения. Если тяжело найти такую в вашем городе, можно просто купить небольшой фонарь для сада (наиболее похожий на городские) и поставить его дома.
Цена: 109 $.
Цена: 85 $.
Стандартный яркий свет могут давать встроенные в потолок диоды или люстры в индустриальном стиле — на ваш выбор.
Цена: 125 $.
Основание лампы может быть сделано в виде башни или другого строения.
Цена: 215 $.
Цена: 12.48 $.
И всегда в интерьере остается место для нестандартных светильников, радующих глаз.
Цена: 285 $. Найдено здесь.
Текстиль
Зачастую именно текстиль — шторы, подушки, коврики, постельное белье, — создает в доме уют. В интернете огромный выбор продукции из ткани с изображениями городов. Например, на этом пледе выткана карта Нью-Йорка:
Цена: 220 $. Найдено здесь.
Подушки на любой вкус и под любой интерьер:
Цена: 20 $. Найдено здесь.
Цена: 49.50 $. Найдено здесь.
Цена: 20 $. Найдено здесь.
Постельное белье необходимая деталь в образе спальни.
Цена: 139 $. Найдено здесь.
Цена: 99 $. Найдено здесь.
Шторы и коврики завершают созданный образ.
Цена: 59 $.
Цена: 68.50 $.
Цена: 759 $.
Аксессуары для кухни и ванной
В ванной комнате не так много объектов могут нести декоративную функцию. Обычно это коврик и шторка для душа.
Цена: 48 $.
Цена: 20.95 $.
Цена: 89 $. Найдено здесь.
Образ могут поддерживать и полотенца.
Цена: 24 $.
Если хочется привнести в ванную изюминку, можно выбрать тематический набор аксессуаров.
Цена: 12.99 $.
Кухню можно оформлять теми же приемами, что и другие комнаты, но у нее есть своя особенность - красивая посуда и оригинальные кухонные принадлежности!
Цена: 40 $.
Это колесо обозрение для капкейков точно станет достопримечательностью вашей кухни!
Цена: 14.95 $. Найдено здесь.
Не забывайте и про кухонный текстиль: скатерти, салфетки, полотенца и прихватки. Все это тоже может быть декором в городском стиле.
Приятные мелочи
Дома непременно появляются приятные, интересные и памятные вещи, даже если мы сопротивляемся этому. Так почему бы не сделать их частью декора? Посмотрите, сколько интересных штук можно найти и порадовать себя.
Пусть место питомца не выбивается из вашего стильного интерьера:
Цена: 30-50 $.
Цена: 149 $.
Когда нужно поработать дома, оригинальные аксессуары сделают работу приятнее.
Например, этот планшет.
Цена: 14 $.
Или набор ластиков.
Цена: 14 $. Найдено на littleobsessed.com.
Очень гармонично выглядят на полках ограничители для книг в виде зданий.
Цена: 90 $. Найдено здесь.
Ноутбук, хранящийся дома, тоже становится частью его обстановки. Почему бы не преобразовать и его?
Цена: 30 $. Найдено здесь.
И пусть даже ваши тапочки удивят гостей!
Цена: 189 $. Найдено здесь.
Если хочется обновить старую мебель, добавив ей немного “урбанизма”, возьмите себе в помощники этот декоративный скотч.
Цена: 12,27 $. Найдено здесь.
Пара-тройка новых предметов в декоре могут полностью изменить настроение интерьера! Теперь у вас точно хватит на это вдохновения!
Автор: Анастасия Верная
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