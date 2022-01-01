Варианты недорогой отделки фасада для дома

Недорогая отделка фасада дома. Различные варианты отделок (дерево, кирпич, штукатурка). Применение сайдинга из древесных волокон и с добавлением полипропилена. Использование фасадной плитки (фото).

При строительстве дома обязательно встает вопрос, чем облицевать фасад дома. И многие хотели бы сделать это недорого. Сегодня строительная промышленность предлагает множество решений. Возможности вариабельны и разнонаправлены, есть простые и сложные варианты отделки, позволяющие длительное время не заниматься ремонтом и обновлением.

Отделка фасада — общие идеи

Значение термина «фасад» в последнее время несколько расширилось. Он стал обозначать не только наружную часть здания, но и декоративные элементы, архитектурные решения, используемые для придания ему презентабельного и эстетичного вида. Чтобы решить, чем облицевать фасад дома недорого, нужно руководствоваться некоторыми общими идеями.

Отделка фасада выполняется в определенном стиле, но она не может противоречить той направленности, которую подразумевает выбор проекта. Например, шале нельзя отделать в рустике, скандинавский — облицевать яркой плиткой.

В оформлении фасада красивых недорогих домов могут участвовать конструктивные элементы вроде дверей и окон, наличников, козырьков и даже функциональных пристроек. Однако если проект дома изначально ориентирован на стилевые пристрастия хозяев, отделка должна ему соответствовать.

Решение о типе облицовки или обшивки принимается не на заключительном этапе постройки. Есть строительные материалы, однозначно требующие финишной отделки. Только нужно определиться с типом облицовки. Используют или сухой тип облицовки на крепеже, или мокрый, в котором участвуют различные строительные смеси. Этот иногда зависит от выбора стройматериала или наличия подсобных элементов.

Еще один важный момент — вентилируемая или невентилируемая облицовка. Выбор в основном определяется сухим или мокрым типом.

Комментарий эксперта! А. Штырский, архитектор: «При выборе варианта облицовки не стоит ориентироваться на модные тенденции. Вся отделка фасада — это возможность сделать покрытие, сберегающее тепло. Если речь идет о загородном доме, куда в зимнее время не часто ездят хозяева, можно сэкономить, сделав покрытие однослойное и красивое, но никакой энергоэффективности при этом не получить».

Классическая отделка фасада

Традиционные направления всегда в тренде. Иногда они выходят из списка модных тенденций, но неизменно в него возвращаются. Это закономерно, поскольку классика подразумевает добротность, солидность, основательность внешнего вида, красоту и элегантность с некоторой долей изыска или шика, применение природных или давно закрепившихся в строительстве материалов. Использование качественного и дорогого в отделке фасада давно сменилось лаконичностью и выдержкой, симметричностью и тщательностью выполненного декора. В поиске, чем отделать фасад дома недорого, можно обратиться к указанным ниже позициям.

Кирпич

Один из самых востребованных вариантов декора. Такая облицовка позволяет выбирать из множества предложений, текстур и даже форм. Выбирая недорогой фасад, можно выбрать из следующих разновидностей: клинкерный, керамический, гиперпрессованный или силикатный. Два последних варианта дешевле, но они дают домовладельцу те же преимущества, что и глиняные (керамический и клинкерный), в производстве которых используется сырье с высокими показателями:

гарантированно долговечное применение (при условии правильно проведенного монтажа);

симметричность облицовки;

дорогой и эстетичный внешний вид;

экологичность, морозостойкость, ударопрочность, энергоэффективность.

Это не самый дешевый, но один из наиболее распространенных вариантов отделки дома. Довольно сложно, не имея особенных строительных навыков, выполнить своими руками кирпичную облицовку, да и применяемая технология не всегда осваивается с наскока. Однако если строительством занимаются мастера, они оставляют на фундаменте место для «пирога», с гибкими или другими связями, перевязкой, выполненной другими методами. Здесь можно предусмотреть теплоизоляцию или обойтись без нее. Зазор между кирпичом и основанием оставляется с оглядкой на строительный материал, из которого построены стены.

Дерево

В российских условиях это самый распространенный ответ на вопрос, как оформить дом в классическом традиционном стиле и какую отделку оптимальнее всего использовать для фасада дома, чтобы было недорого и стильно. Дерево — относительно дешевый материал, экологичный, красивый и дышащий, с живописной фактурой, позволяющий выдержать свое жилище в самых востребованных стилях. Недорогой фасад деревянного дома можно сделать из разных видов природного материала:

доски, строганые или нестроганые, которые накладываются с нахлестом, витые (американка) или накладываемые вертикально, по-скандинавски;

планкен, который не является дешевым, но хорошо комбинируется с другими видами отделки, в итоге получается уникальный вариант;

вагонка, легкая в монтаже благодаря своей конструкции (системы шип-паз), вариабельной по толщине и фактуре и весьма декоративной;

имитация бруса, которая выполнена из хвойников и практически неотличима в окончательном варианте от настоящей древесины;

блокхаус с полуцилиндрической формой профиля имитирует бревенчатый сруб, и только взгляд специалиста отметит идеальную геометрию, которая редко выполнима при использовании настоящего бревна;

дранка (плашки определенного размера, отколотые от чурки)— несмотря на название она дает владельцу недорогой, но живописный и оригинальный фасад для дома.

Все аргументы против дерева легко устранимы в современных реалиях — деформация, подверженность природным условиям, насекомым-вредителям, гниению предупреждаются специальной обработкой различными составами. Если нужна экологичная, легкая в сборке, термоустойчивая и прочная отделка фасада частного дома недорогим материалом, можно смело обращаться к дереву.

Штукатурка

Идеальный вариант, применяемый не только для внутренней, но и для внешней отделки, — декоративная штукатурка. Под этим оформлением может подразумеваться не только композитная система утепления фасада, но и простое нанесение слоя на подготовленное соответствующим образом основание. В первом случае применяется утеплитель, армирующий слой (встречаются названия антивандальный или базовый) и собственно штукатурная смесь. На фото недорогих фасадов домов представлены разные виды отделки:

с выраженным рисунком, симметричным или абстрактным;

монохромной или разноцветной облицовкой;

гладкой и рельефной основой.

Выбирая варианты отделки, чтобы было недорого, всегда уделяют внимание этим смесям. Здание приобретает теплосберегаемость, высокую декоративность, оригинальный дизайн благодаря огромной цветовой палитре, возможности корректирования пропорций. И это далеко не все полученные прерогативы. Декоративная штукатурка, как недорогой вариант отделки фасада дома, проста, долговечна, износостойка, особенно, если подобраны качественные материалы и соблюдены все тонкости технологического процесса.

Фасадная плитка

Среди разновидностей этого варианта отделки есть довольно крупная по размерам и более мелкая плитка, изготовленная из разных материалов.

Бетонная — довольно простая в исполнении, имитирующая кирпич и натуральный камень. Это прекрасный вид недорогой отделки фасада частного дома, несложный в монтаже, устойчивый к любым погодным условиям. Он неизменно востребован в постройках с ограниченным бюджетом.

Керамическую или клинкерную можно применять, если недостаточно средств или мастерства для кирпича из аналогичных материалов.

Для керамогранита потребуются фасадные кассеты или металлическая подсистема, поэтому он востребован в постройке общественных зданий.

Фото недорогих, но эффектных, вариантов для отделки фасада частного дома наглядно демонстрируют разнообразие расцветок и способов расположения. Строительные супермаркеты предлагают широкий ассортимент для частных покупателей, настроенных на красоту и надежность эксплуатации.

Сайдинг

Основное отличие — размеры строительного материала. Клееный сайдинг изготовлен из древесных волокон, наружный — с добавлением полипропилена.

Если речь идет об отделке фасада частного дома, то многие выбирают вариант сайдинга, чтобы это было недорого. Данный материал, изготовленный из винила, можно просто мыть из шланга. Он прослужит два и более десятилетия.

АМК декоративное покрытие

Это покрытие относительно недавно в производстве, но уже успело стать популярным. Оно простое в монтаже, надежное и красивое. Преимущественно имитирует кирпич. Применяется для облицовки стен из газобетона. Тонкости выполнения можно посмотреть в ролике от специалистов.

https://youtu.be/VkDCqL_DVYs

Его преимущества:

внешний вид;

применение натуральных материалов (мраморной крошки);

окраска специальными пигментами.

Последний пункт придает ему устойчивости к самому интенсивному ультрафиолету.

Стремление добиться максимальной красоты в сочетании с практичностью свойственно каждому домовладельцу, как и осознание необходимости позаботиться о том, чтобы интерьер постройки соответствовал внутреннему убранству дома. Отсутствие декоративности внешнего облика, создающего приятное впечатление, может испортить вид всего жилища.

фасад дома