Ваша гостиная, только лучше: 16 подсказок

Планируете ремонт в гостиной? Подборка интересных примеров и советов от Квартблога, как улучшить скандинавскую, лофтовую или минималистичную гостиную.

Ремонт в гостиной

Готовитесь делать ремонт в гостиной? Хотите просто освежить интерьер? Мы собрали 16 красивых проектов гостиных в скандинавском стиле (или с намеком на него) и нашли, какие приемы можно позаимствовать у придумавших их дизайнеров.

1. Черно-белые полоски никогда не выходят из моды. И не обязательно из должно быть так много, как на фото ниже, достаточно пары полосатых подушек или пледа.

pokojowerewolucje.pl

2. Длинные невысокие шкафы и консоли помогут решить проблему хранения и не станут загромождать пространство, как обычные стеллажи.

amsokolowska.pl

3. Вдохновляйтесь разными стилями. Отлично вместе смотрятся, например, mid-century и современный минимализм.

ReFL Studio

4. В минимализме как нигде важен «холст». Выразительный аккуратный пол и белоснежные стены зададут уровень, и интерьер в целом будет казаться респектабельнее.

5. Желтые акценты на фоне черно-белого интерьера — популярное и почти всегда выигрышное решение.

6. Акцентным цветом может быть не только желтый. Одной розовой вещи достаточно, чтобы внести оживление в интерьер (и совсем не обязательно это сделает комнату «женской»).

7. Скандинавский минимализм — тот редкий случай, когда можно добавлять заметные потолочные карнизы и акцентировать арки, не боясь переборщить с вычурностью. Традиционные декоративные архитектурные и отделочные решения лишь оттенят скромность интерьера.

metinakcakoca.com

8. Если вы хотите создать по-настоящему скандинавский интерьер, вам нужен деревянный пол. Это может быть и винтажный паркет, и качественное современное покрытие. Подойдут (хотя и создадут немного другое, более лофтовое настроение) и выкрашенные в белый обычные половцы.

freelancers3d.com

9. Высокий стеллаж с открытыми полками позволит вам выставить на показ любимые вещи. Даже самый сдержанный интерьер после этого перестанет казаться безликим.

INT2 Architects

10. Кожа crazy horse или ее искусственные аналоги — достойная альтернатива деревянным деталям и кирпичу, если вы хотите добавит в интерьер сложной текстуры или натуральных материалов.

lottaagaton.se

11. К джентльменскому набору из монохромной базы и акцентного цвета можно добавить пару вещей с ярким геометрическим узором.

DA-architects

12. Если вам по душе индустриальный стиль в его теплом, «одомашненном» изводе, то положите в основу интерьера гостиной сочетание натурального дерева и бетона.

Ruime Woonkamer Studio

13. Разрываетесь между желанием стилизовтаь дом под лофт мечтами об уютном гнездышке? Сделайте кирпичную кладку белой.

cgtrader.com

14. Если вы живете в студии, отделите гостиную от кухни. Они должны быть частями единого пространства, но при этом границу можно и стоит обозначить чем-то вроде приставной лестницы, вытянутой картины или пальмы в кадке.

via decoratingideaslivingroom.com

15. Картины и фотографии на стене не добавят характера и индивидуальности, если вы купили их в IKEA. Лучше поищите удачные кадры в своем фотоархиве или отправьтесь в галерею, где продают работы местных художников.

Milan Stevanovich

16. Все готово, но интерьер получился каким-то пресным? Добавьте яркое кресло — оно возьмет на себя роль акцента и будет притягивать взгляды.

mgdesignuk.com

По материалам: homedecorideas.eu

скандинавский стиль, гостиная