Ваша гостиная, только лучше: 16 подсказок

Ремонт в гостиной
Готовитесь делать ремонт в гостиной? Хотите просто освежить интерьер? Мы собрали 16 красивых проектов гостиных в скандинавском стиле (или с намеком на него) и нашли, какие приемы можно позаимствовать у придумавших их дизайнеров.
1. Черно-белые полоски никогда не выходят из моды. И не обязательно из должно быть так много, как на фото ниже, достаточно пары полосатых подушек или пледа.
pokojowerewolucje.pl
2. Длинные невысокие шкафы и консоли помогут решить проблему хранения и не станут загромождать пространство, как обычные стеллажи.
3. Вдохновляйтесь разными стилями. Отлично вместе смотрятся, например, mid-century и современный минимализм.
4. В минимализме как нигде важен «холст». Выразительный аккуратный пол и белоснежные стены зададут уровень, и интерьер в целом будет казаться респектабельнее.
5. Желтые акценты на фоне черно-белого интерьера — популярное и почти всегда выигрышное решение.
6. Акцентным цветом может быть не только желтый. Одной розовой вещи достаточно, чтобы внести оживление в интерьер (и совсем не обязательно это сделает комнату «женской»).
7. Скандинавский минимализм — тот редкий случай, когда можно добавлять заметные потолочные карнизы и акцентировать арки, не боясь переборщить с вычурностью. Традиционные декоративные архитектурные и отделочные решения лишь оттенят скромность интерьера.
metinakcakoca.com
8. Если вы хотите создать по-настоящему скандинавский интерьер, вам нужен деревянный пол. Это может быть и винтажный паркет, и качественное современное покрытие. Подойдут (хотя и создадут немного другое, более лофтовое настроение) и выкрашенные в белый обычные половцы.
9. Высокий стеллаж с открытыми полками позволит вам выставить на показ любимые вещи. Даже самый сдержанный интерьер после этого перестанет казаться безликим.
INT2 Architects
10. Кожа crazy horse или ее искусственные аналоги — достойная альтернатива деревянным деталям и кирпичу, если вы хотите добавит в интерьер сложной текстуры или натуральных материалов.
lottaagaton.se
11. К джентльменскому набору из монохромной базы и акцентного цвета можно добавить пару вещей с ярким геометрическим узором.
DA-architects
12. Если вам по душе индустриальный стиль в его теплом, «одомашненном» изводе, то положите в основу интерьера гостиной сочетание натурального дерева и бетона.
Ruime Woonkamer Studio
13. Разрываетесь между желанием стилизовтаь дом под лофт мечтами об уютном гнездышке? Сделайте кирпичную кладку белой.
cgtrader.com
14. Если вы живете в студии, отделите гостиную от кухни. Они должны быть частями единого пространства, но при этом границу можно и стоит обозначить чем-то вроде приставной лестницы, вытянутой картины или пальмы в кадке.
via decoratingideaslivingroom.com
15. Картины и фотографии на стене не добавят характера и индивидуальности, если вы купили их в IKEA. Лучше поищите удачные кадры в своем фотоархиве или отправьтесь в галерею, где продают работы местных художников.
Milan Stevanovich
16. Все готово, но интерьер получился каким-то пресным? Добавьте яркое кресло — оно возьмет на себя роль акцента и будет притягивать взгляды.
mgdesignuk.com
По материалам: homedecorideas.eu
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