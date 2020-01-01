Внутренняя отделка каркасного дома: от подбора материалов до создания уюта

Планируете переезд в современный каркасный дом и ждете момента окончания строительства? Проведите это время с пользой и узнайте самое главное о внутренней отделке в советах Квартблога.

Планируете переезд в современный каркасный дом и ждете момента окончания строительства? Проведите это время с пользой и узнайте самое главное о внутренней отделке в советах Квартблога.

Тем более этот этап вы полностью можете взять под свой контроль или выполнить самостоятельно. Достаточно выбрать материалы, которые создадут приятный микроклимат в каркасном здании, и соблюсти стандартную технологию проведения работ.

Расскажем об этом в подробностях.

Содержание:

Последовательность отделки

Внутренняя отделка каркасного дома включает:

черновую отделку, или выравнивание стен

чистовую декоративную отделку.

Можно ограничиться одним этапом, если для выравнивания используется деревянная вагонка, которая красива без дополнительных покрытий.

Начинать отделочные работы желательно с самой дальней комнаты и постепенно двигаться к выходу. Причем подбирать выравнивающие плиты и финишный декор лучше индивидуально в каждую зону, учитывая ее назначение (особенно когда очередь дойдет до санузла и кухонного помещения). Ну, и опираясь на вкус владельца комнаты.

Работы в каждой зоне выполняются в такой последовательности:

отделка потолка; утепление стен; монтаж выравнивающих плит или вагонки на стены; работа с откосами; монтаж плит на полу.

На мансардном этаже вагонка может сразу последовательно монтироваться на стены и потолок.

Третий пункт разберем в деталях. Для начала выясним, какие материалы подготовить.

Материалы для выравнивания стен, популярные и элитные

1) Первый по популярности материал — гипсокартонный лист (ГКЛ, гипс + картон) — довольно хорош в плане соотношения цены и качества.

Его преимущества →

С помощью ГКЛ вы легко замаскируете коммуникации и идеально выровняете стены.

При этом на поверхность листов можно наносить красивую, но умеренно легкую и сухую чистовую штукатурку (гипсовую или полимерную) или же монтировать кафель. Допустимая нагрузка — 20 кг на 1 кв. метр материала.

Гипсокартон легко режется и подходит для изготовления ниш, фигурных полок в стене, многоярусных потолков, оконных откосов.

Влагостойкие листы (с обозначением ГКЛВ и зеленой поверхностью) могут использоваться в кухне или кухне-гостиной, где уровень влажности может повышаться.

Но на листы не должна попадать вода.

При всем этом есть и ограничения в использовании гипсокартона.

Недостатки материала →

По прочности ГКЛ проигрывает дорогим и менее популярным материалам. Если вы планируете декорировать стены керамогранитом или бетонной штукатуркой, вам лучше подобрать другой вид отделки, более устойчивый к нагрузкам.

Звукоизолирующие свойства тоже посредственные.

2) Чуть выше в нашем рейтинге гипсоволоконный лист (ГВЛ). В его состав входит гипс и целлюлозное волокно. Целлюлоза заметно превосходит по прочности картон (компонент ГКЛ), и это обеспечивает ряд плюсов.

Преимущества материала →

Аналогично гипсокартону, ГВ-листы легко монтируются, позволяя быстро создать ровную поверхность.

При этом они выдерживают более высокую нагрузку.

Могут использоваться под любые минеральные штукатурные декоративные составы.

Обычный гипсоволоконный лист более устойчив к влаге в сравнении с гипсокартоном. А улучшенный материал (ГВЛВ) может применяться даже для отделки зон с повышенной влажностью (лоджии, санузла).

Плюс ГВЛ обеспечивает неплохую звукоизоляцию (если сравнивать с ГКЛ).

Но если очень важны изоляционные свойства, специалисты советуют применять 2 слоя материалов (чаще всего ГКЛ + ГВЛ).

Недостатки →

За счет твердости ГВ-листы менее эластичны и хуже поддаются резке в сравнении с ГКЛ. Сделать из них фигурную нишу сложнее. Но возможно.

3) OSB-панель (многослойный лист из древесной стружки).

Этот материал чуть уступает по популярности гипсокартону и тоже нравится застройщикам за простоту монтажа. При этом листы ОСБ надежны и устойчивы к деформациям, имеют интересную древесную фактуру.

Дополнительные преимущества OSB →

Эти плиты легко обрабатывать, сверлить, красить любыми составами.

Они подходят для реализации сложных дизайнерских задумок, создания многоуровневых потолков и фигурных перегородок.

Есть виды плит с паз-гребнем, с ламинированной поверхностью, не требующие никакого дополнительного покрытия.

ОСБ имеет низкий уровень дефектов.

Их используют при производстве СИП-панелей (конструктивных элементов каркасных зданий).

Недостатки и особенности выбора →

Некоторые виды материала — OSB-1 и OSB-2 — чувствительны к влаге. Наиболее популярны для создания надежной отделки плиты класса OSB-3. Для пола рационально использовать OSB-4 (модель, которая используется даже для наружной отделки).

Недобросовестные производители применяют токсичные смолы в качестве связывающего материала. Выбирая плиты, желательно узнать репутацию марки.

Пример оптимальной внутренней отделки каркасного дома по соотношению цены и качества: потолок — гипсокартонные листы

стены — гипсоволокно, OSB-3 или 2-слойная отделка ГКЛ + ГВЛ

пол — OSB-4 или 2 слоя ГВЛ.

4) С OSB может достойно конкурировать ЦСП (цементно-стружечная плита). Этот материал тоже изготавливается с применением древесной стружки, но имеет в составе цементно-гипсовую смесь, или портландцемент, придающий особую прочность.

Плюс производители делают разные модификации с декоративным внешним слоем («под кирпич», «под дерево»).

Детальнее про преимущества ЦСП →

Качественный цемент делает материал жестким, а слои короткой и длиной стружки обеспечивают устойчивость к деформации.

При этом твердая перегородка из ЦСП легко штробится, может выдержать большой вес декоративных покрытий.

Это наиболее влаго- и огнеустойчивый материал из перечисленных выше.

Звукоизоляция тоже вне конкуренции.

А плиты с оригинальными фактурами позволяют выйти за рамки стандартных дизайнерских решений.

Немного про недостатки →

ЦСП — тяжелый отделочный материал.

Плюс они не монтируются вплотную, потому для работы с такими листами нужны специальные знания.

5) Имитация бруса и любая деревянная вагонка.

Это могут быть деревянные отделочные планки из сосны, кедра, ясеня. Все виды натуральной вагонки экологичны, имеют уникальный древесный рисунок. Но, естественно, отличаются по качеству и цене (хотя даже бюджетная вагонка достаточно надежна).

Преимущества материала →

Деревянные планки прочно и незаметно скрепляются с помощью системы шип-паз.

Вагонка не нуждается в декоративной отделке (только покрывается бесцветным лаком) и сама по себе очень изящно смотрится на стенах деревянного дома. И даже наличие дефектов не портит, а делает материал более домашним.

Причем монтировать планки можно и горизонтально, и вертикально, чтобы визуально скорректировать размеры комнаты.

Деревянная вагонка обеспечивает идеальную звукоизоляцию.

В то же время древесина пропускает воздух, постоянно поддерживая хороший микроклимат.

Вагонка из кедра, липы, осины может применяться даже для отделки бани.

Недостатки →

Деревянная вагонка, как и все натуральные материалы, дорога.

И при этом ее обязательно нужно обрабатывать защитными составами.

6) Альтернативный вариант — пластиковая вагонка.

В частности, планки с рисунком, имитирующим древесину, пробку, любой натуральный материал.

Преимущества →

Пластиковая вагонка — неплохой материал по сочетанию качества, удобства монтажа и цены.

Поверхность пластика легко моется и не боится влаги (что важно при отделке ванной, балкона).

Недостатки →

Даже модели с выраженным древесным рисунком не создадут атмосферу уюта (как в случае с натуральными древесными материалами).

По надежности пластиковые пластины тоже проигрывают деревянным.

Самый удобный и экологичный вариант при хорошем бюджете выглядит так. Жилые комнаты дома отделываются планками из дерева. Пластиковая вагонка применяется для санузла, балкона или лоджии, кладовой.

7) И, наконец, не обойдем стороной еще один новый материал, о котором говорят и хорошее, и плохое, — стекломагниевые листы (СМЛ, или магнезитовые панели). Это новый материал, в составе которого:

преимущественно соединения магния;

небольшой процент древесной стружки и перлита;

и армирующая стеклоткань.

Преимущества, заявленные производителями →

В комплексе соединения магния и стеклосетки обеспечивают очень высокую прочность и жесткость.

Материал используется и для полов общественных зданий, и для создания современных подвесных потолков.

Перлит обеспечивает огнестойкость.

По критериям влагостойкости и звукоизоляции СМЛ тоже превосходит остальные материалы. Панели можно монтировать в SPA-зоне и бане.

Шероховатая сторона СМЛ имеет хорошую адгезию (любые декоративные покрытия, ПВХ-пленку можно наносить прямо на эту поверхность).

Если листы монтируются гладкой стороной наружу, можно не применять финишное покрытие, сохранив однотонную модную отделку.

Скрытые нюансы →

Высокая цена и одновременно небольшая практика применения в жилых зданиях (поскольку материал новый).

Монтаж требует профессиональных знаний.

СМЛ разных производителей и панели разных классов одной марки отличаются по составу, отчего и возникают противоречивые отзывы. Если влагостойкость важна, подбирать нужно модель класса А (с высоким содержанием магния), причем хорошо зарекомендованной марки.

Панели с хрупкими краями, неизвестного класса, без маркировки не стоят внимания.

Расскажем подробнее про материалы, которые можно монтировать самостоятельно.

Отделка стен гипсокартоном: технология работы и декорирование

Для крепления листов гипсокартона рационально использовать металлические профили. Эта технология надежна и позволяет замаскировать коммуникации между каркасом дома и ГКЛ-перегородкой.

Порядок работ такой →

На потолке и полу делается разметка и монтируются подвесы (с расчетам 1 подвес на стыке листов и плюс 2-3 между стыками). К подвесам крепятся горизонтальные профили. На полу — аналогичным образом монтируются профили параллельно потолочным. В углах монтируются прочные стойки. В потолочном и половом профилях делаются отверстия для легких стоек на расстоянии 600 мм. При расчетах стоит учитывать, что перемычки должны располагаться на стыках и по центру листов. Затем монтируются профили-перемычки. Закладывается утеплитель. Гипсокартонные листы крепятся к профилям с помощью 25-миллиметровых саморезов. Стыки листов заделываются шпаклевкой.

Поскольку коммуникации обычно прячутся под перегородкой, перед 7-м этапом желательно разметить и сделать в листах отверстия под настенные светильники, розетки.

Монтаж ГВЛ можно выполнять аналогичным образом или же с помощью прочной деревянной обрешетки.

Финишная отделка ГКЛ

На гипсокартонные стены можно наносить разные виды декоративных покрытий:

виниловые обои

жидкие обои

акриловая краска

кафель или гибкий декоративный камень.

Кроме этого, для легких ГВЛ-перегородок идеально подойдут полимерные штукатурные составы (акриловая или силикатная штукатурка). Такие смеси НЕ пропитывают гипсокартон влагой, хорошо сцепляются с поверхностью, имеют большую палитру оттенков.

Тяжелый керамогранит и цементную декоративную штукатурку рекомендуем использовать только в дуэте с ГВЛ.

Отделка и варианты декора плит OSB в деталях

Есть специально разработанные технологии возведения каркасных домов, и они предусматривают крепление плит OSB или ЦСП непосредственно к каркасу строения — и снаружи, и изнутри. Но такой способ требует профессиональных знаний и квалификации.

Во многих случаях лучше сделать деревянные профили (более прочные, чем в случае с гипсокартоном). Дополнительная рама придаст стенам надежность и снизит возможность деформаций.

Делается она подобно металлическому каркасу, то есть →

1) Создается основа: прочные балки прикрепляются к полу, потолку и в углах.

2) К верхним балкам прикрепляются подвесы для монтажа вертикальных балок. На этом этапе нужно разметить схему размещения этих балок, учитывая, что они должны быть в местах стыков и посередине каждого листа.

3) К подвесам крепятся вертикальные балки.

4) OSB-листы крепятся к профилям с помощью гвоздей с винтовой нарезкой.

Как декорировать OSB

1) Поскольку поверхность плиты OSB напоминают оригинальную древесную фактуру, можно не выполнять финишную отделку.

2) Кроме этого, OSB можно покрыть цветным лаком, прозрачной краской или морилкой. Так вы сохраните интересный рисунок и одновременно создадите нужную базовую цветовую гамму.

3) Третий вариант — грунтование и окраска плотным составом, в 2-3 слоя.

Для оклейки обоев поверхность плит необходимо тщательно прошпаклевать.

Особенности крепление вагонки

Для монтажа деревянной вагонки, как и в случае с OSP, лучше предварительно сделать деревянную обрешетку.

Если вы хотите сделать горизонтальные ряды вагонки, брусья крепятся вертикально. И наоборот. Шаг крепления — 50-60 см.

При креплении к каркасу планки скрепляются друг с другом с помощью системы шип-паз. Плюс каждый элемент соединяется с каркасом гвоздями. Причем гвозди незаметно вбиваются в пазы между планками, и стена выглядит цельной, изысканной.

Такие стены не нуждаются в декоративном покрытии. Но их нужно периодически обрабатывать средствами для защиты древесины от гниения.

Вагонка почти всегда безупречна, но не всегда доступна.

Потому мы представим еще несколько вариантов, где скомбинированы разные выравнивающие панели и декоративные покрытия. И желаем вам сделать каркасный дом и практичным, и модным.

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