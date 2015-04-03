Волшебный семейный домик на Ибице

Живущая здесь семья провела всю свою предыдущую жизнь в Амстердаме до того, как реализовала свою мечту и купила с этот очаровательный домик на солнечной Ибице.
Фотографии с сайта www.planete-deco.frсредиземноморский стиль, экодизайн
Живущая здесь семья провела всю свою предыдущую жизнь в Амстердаме до того, как реализовала свою мечту и купила с этот очаровательный домик на солнечной Ибице.
Фотографии с сайта www.planete-deco.frсредиземноморский стиль, экодизайн
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