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Воздушный интерьер квартиры в Париже

Парижане снова обнаруживают свою любовь к светлым интерьерам. Дизайнер и декоратор, создавший это великолепие — Стефан Оливье.

Воздушный интерьер квартиры в Париже
Воздушный интерьер квартиры в Париже
Воздушный интерьер квартиры в Париже
Воздушный интерьер квартиры в Париже
Воздушный интерьер квартиры в Париже
Воздушный интерьер квартиры в Париже
Воздушный интерьер квартиры в Париже
Воздушный интерьер квартиры в Париже
Воздушный интерьер квартиры в Париже
Воздушный интерьер квартиры в Париже
Воздушный интерьер квартиры в Париже

 

Фотографии с сайта www.domainehome.com

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