Воздушный интерьер квартиры в Париже

Парижане снова обнаруживают свою любовь к светлым интерьерам. Дизайнер и декоратор, создавший это великолепие — Стефан Оливье.
Фотографии с сайта www.domainehome.com
Парижане снова обнаруживают свою любовь к светлым интерьерам. Дизайнер и декоратор, создавший это великолепие — Стефан Оливье.
Фотографии с сайта www.domainehome.com
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