Все для дома и ремонта от REROOMS

REROOMS: товары для дома и ремонта. Максимальный выбор, доступные цены.

REROOMS – достаточно молодой маркетплейс товаров для дома и ремонта. Он почти сразу после запуска стал востребованным – за счет высокого уровня предоставляемых услуг и широкого ассортимента наименований. А еще компания делает ремонт интерьеров и разрабатывает дизайн-проекты под ключ. Вы можете заказывать отдельные работы, товары или целый комплекс услуг. Организация известна честными, прозрачными условиями сотрудничества и гибким подходом к каждому клиенту. Это означает, что вы сможете подобрать для себя оптимально выгодную схему сотрудничества.

Купить товары для ремонта, дома предлагается в пару кликов. Есть доставка и самовывоз со склада компании. В целом условия максимально прозрачные и честные, так что никаких неприятных сюрпризов, вопросов не будет. Регулярно проводятся акции, в рамках действиях которых вы можете заказывать хорошие товары со скидкой. Чтобы не пропустить самые интересные предложения, стоит подписаться на обновления.

Каталог товаров

Маркетплейс REROOMS поддерживает постоянный товарный ассортимент, расширяет перечень доступных наименований, помогает покупателям в выборе и дает гарантию на все. Делая онлайн-заказ, вы можете быть уверены в том, что получите качественный вариант в указанные сроки.

Далее кратко рассмотрим популярные категории интернет-магазина. Подробнее ознакомиться с каждой вы можете в соответствующем разделе каталога.

Двери

В наличии есть межкомнатные и входные модели. Первые могут быть глухими или со вставками, изготавливаются из массива древесины или шпона, имеют разные цвета. Входные дверные группы обеспечивают жилищу максимальную защиту. Отдельно представлена фурнитура для дверей.

Материалы для отделки и декора

Они незаменимы в ходе выполнения любых отделочных, ремонтных работ. Среди популярных материалов:

обои;

фрески;

керамическая плитка;

керамогранит;

напольные покрытия разных классов, типов;

погонажные изделия.

Также вас могут заинтересовать рабочие инструменты – они тоже представлены в рассматриваемом разделе.

Сантехника

В маркетплейсе вы сможете заказать все необходимое для ванных комнат, туалетов, кухонь. Это ванны из разных материалов, душевые кабины, уголки. Есть бюджетные и премиальные решения – так что ориентируйтесь на текущие возможности. Если нравятся инсталляции, готовые системы, тоже будет, из чего выбрать. Сантехника для кухни представлена мойками, смесителями, прочим оборудованием.

Мебель

Меблировка любой комнаты определяет ее комфорт, внешний вид, солидность, функционал. В наличии на страницах каталога представлены стулья, табуреты, зеркала, камины, диваны, мягкие уголки, отдельные предметы мебели и гарнитуры. Дизайн, бренд, бюджет вы определяете сами.

Освещение

Правильный свет отвечает за комфортную атмосферу в любом помещении. Мы предлагаем вам потолочные, подвесные, точечные, трековые светильники, лампы, люстры, бра и другие популярные модели осветительных приборов для реализации текущих проектов.

Отопление

Конвекторы, радиаторы отопления, полотенцесушители гармонично дополнят текущий дизайн, помогут расставить акценты. Плюс в каталоге есть все популярные модели накопительных водонагревателей.

Товары для дома

Это декор, посуда, различный текстиль, зеркала. Товары для дома – те самые мелочи, без которых не выйдет создать целостный, гармоничный дизайн интерьера.

Основные причины сделать заказ в REROOMS

REROOMS – это максимальный уют в каждой интерьерной детали. Гармоничная сочетаемость предметов интерьера между собой формирует целостную картину, впечатление о квартире, доме, их владельцах. Гармония, простор, воздух, свет – современные тренды, которым компания REROOMS стремится соответствовать. Но при желании вам предложат вариант в любом нужном стиле.

Вот основные причины воспользоваться услугами маркетплейса:

Большой выбор товаров.

Прозрачные, честные цены.

Возможность заказа ремонта, дизайн-проекта.

Постоянные акции, скидки.

Соблюдение сроков поставок.

До начала сотрудничества можете почитать честные отзывы от реальных клиентов. Компания не пишет заказные оценки – все отклики правдивые и достоверные.

стройматериалы