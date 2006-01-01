Выбираем картины для интерьера: тонкости и советы

Как подобрать картину, которая не только удачно впишется в интерьер вашей квартиры, но и позволит визуально скорректировать помещение? Главные принципы выбора картин для любого интерьера от Квартблога.

Картины в интерьере квартиры

Картины часто являются элементом интерьера, на который не обращают пристального внимания (если, конечно, вы не обладатель подлинника Пикассо). Популярным решением оформления стен обычно бывают пейзажи или сценки идиллической сельской жизни. В современных интерьерах картины активно вытесняются яркими постерами: недорого, практично и всегда можно поменять. Однако мало кто задумывается, что картина может играть действительно ключевую роль в интерьере и не только добавлять ему гармоничности, но и скрывать многие недостатки помещения. В этой статье мы расскажем вам о главных принципах выбора картин для любого интерьера.

Первое, о чем всегда следует помнить – это вопрос сочетаемости. Причем, сочетаемость должна быть не только по цвету, но и по смыслу. Например, если вы планируете обустроить современный интерьер в геометрических пропорциях, добавлять к нему картину с изображением цветов будет совершенно неуместным решением. Даже в том случае, если оттенок растений идеально сочетается с цветом мебели. Более правильно будет повесить на стену картину с абстрактным мотивом.

То же самое касается урбанистических интерьеров, которые обычно выполняются в монохромном решении. Здесь будут уместны картины с городской тематикой или фотокартины.

Для более романтичных интерьеров прекрасно подойдут натюрморты или картины с художественным сюжетом. Здесь важно соблюдать гармонию не только между цветом и стилем, но и между фактурой материалов. Например, для нежной спальни прекрасно подойдут акварели, а для комнаты с деревянными панелями живописная морская тематика. Кстати, картины, на которых изображена перспектива, уходящая вдаль, помогут вам визуально увеличить помещение.

При выборе картины для интерьера нужно выбрать одно из двух направлений: либо вы размещаете на стене картину, которая идеально "сливается" с общей обстановкой, либо решаетесь на яркий цветовой акцент в помещении. Первый вариант хорошо подходит к более традиционным интерьерам, поскольку обладает успокаивающим действием и не будет особо бросаться в глаза.

Картина-акцент удачно подойдет для гостиной или кухни, поскольку притянет к себе внимание и позволит не слишком сильно выделять остальную обстановку: прекрасное решение для современных минималистических интерьеров! Монохром, разбавленный яркой картиной, будет выглядеть стильно и современно. В данном случае также подойдут абстрактные вариации картин.

Если подобный контраст кажется вам слишком ярким, то интерьер можно разбавить элементами декора, которые по цветовой тематике будут перекликаться с оттенками картины: например, подушками или стульями.

Этот же вариант будет уместен, если вам очень понравилась какая-либо картина, но она сочетается не со всеми оттенками интерьера, поэтому несколько "выбивается" из общей концепции.

Что касается довольно тяжелых и сюрреалистичных вариаций картин, то здесь стоит очень хорошо подумать перед выбором. Такие картины со временем могут начать "давить" на психику, а вы ведь не хотите сойти с ума в собственном доме? Если же подобная картина досталась вам в подарок или вы написали ее сами, поэтому жаждете любоваться плодами собственного творчества, хотя бы повесьте ее в изголовье, чтобы не наблюдать сюжет постоянно. Такой вариант должен использоваться исключительно в качестве интерьерного акцента.

Выбор размеров любой картины и стиля ее рамы должен зависеть от дальнейшего размещения полотна, а также от обстановки комнаты. Массивная рама с золотыми завитушками будет уместна только в интерьере барокко, да и то присутствует вероятность скатиться в безвкусицу. Поэтому по части обрамления картины придерживайтесь принципа простоты. Для большинства современных интерьеров хорошо подходят картины вообще без рам.

Если вы располагаете картину над кроватью, учитывайте, что ее ширина должна быть равна хотя бы половине кроватного изголовья. В больших спальнях лучше сделать так, чтобы изголовье и картина располагались "вровень", иначе полотно просто потеряется. Принцип соответствия должен соблюдаться также с диваном и обеденным столом, однако, если вы не можете подобрать одну картину подходящего размера, можно использовать несколько картин-компаньонов, удачно дополняющих друг друга.

Фото: interdecor22.ru, domfront.ru, moreidei.ru

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