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Загородный дом в классическом стиле

Светлый и элегантный дом. В качестве акцентов для белого фона здесь были выбраны цвета природы — голубой и зеленый.

 
 

 Фотографии с сайта eroyaumedumonde.over-blog.com

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