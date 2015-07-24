Загородный дом в классическом стиле

Светлый и элегантный дом. В качестве акцентов для белого фона здесь были выбраны цвета природы — голубой и зеленый.
Фотографии с сайта eroyaumedumonde.over-blog.com
Светлый и элегантный дом. В качестве акцентов для белого фона здесь были выбраны цвета природы — голубой и зеленый.
Фотографии с сайта eroyaumedumonde.over-blog.com
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