Зеленый цвет: выбор оттенков и сочетаний для гостиной, кухни, спальни

Расскажем о зеленом цвете в интерьере, как его сочетать с другими оттенками и как использовать на кухне, в гостиной и спальне.

Расскажем о зеленом цвете в интерьере, как его сочетать с другими оттенками и как использовать на кухне, в гостиной и спальне.

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В дизайнерских рейтингах самых популярных цветов почти всегда присутствуют натуральные оттенки зеленого. Травяной, оливковый, мятный в интерьерах нередко задают фон, наводят на мысли и о богатстве, и о спокойствии, отдыхе.

Знающие специалисты умело используют разные вариации зеленого в оформлении кабинетов, лаунж-зон, превращают его в «витамин» для зрения.

Ведь он снимает напряжение глаз после работы с гаджетами. А при правильном соблюдении «дозы» еще и бодрит, дает силы и оптимизм.

Но выбирать свой «эликсир» (оттенок зелени) нужно индивидуально, четко понимая, как он взаимодействует с другими цветами.

Обо всём этом поговорим очень детально.

Оттенки зеленого, их уникальные достоинства

Зеленый цвет гармонично вписывается и в классические шикарные интерьеры, и в необычные колониальные. Он может успокоить и резко освежить, как тропический бриз.

Разные оттенки — разные результаты!

Как выбрать свой тон гармонии?

Прежде всего зеленый образуется при смешивании желтого цвета с синим.

Если добавлено больше синего, получаются темноватые, благородные и расслабляющие тона, типично классические.

А оттенки с доминирующим желтым подтоном зачастую теплые, комфортные для глаз. Они типичны для природы и экостилистики, могут и взбодрить, и расслабить.

Кстати, в этом году популярностью у дизайнеров пользуется голубо-салатовая и серо-зеленая гаммы. Высветленный мятный тон даже заменяет белый цвет при оформлении стен, потолков.

Но у каждого оттенка своя особая «суперсила». Итак, начнем с главного.

Чистый зеленый редко используется дизайнерам и проявляет себя по-разному рядом с различными цветами-соседями.

Его нежелательно использовать как базовый. Но, присутствуя в акцентах (на картинах, комнатных растениях, посуде), он вызывает приятные ассоциации с летом, отдыхом, лесной прохладой.

А летом он еще и «проникает» в интерьер как вид из окна (!).

Изумрудный/малахитовый, или оттенок драгоценных камней, привлекает своей глубиной. Элитные чарующие интерьеры создаются на основе крупных блоков такого цвета.

Он задает нужное настроение в исторических стилях — готика, ар-деко. И очень естественно смотрится на дорогих материалах — бархате, декоративном камне под мрамор, рядом с натуральной фактурой темного дуба, кованой бронзой.

Лесной, или темно-зеленый, — это тоже насыщенный, но еще более мягкий и приятный цвет.

Он ассоциируется с английскими классическими залами и кабинетами, где элегантно дополняется древесными, оранжевым, кремовым цветами. Обстановку он делает более статусной и одновременно спокойной, идеальной для деловых переговоров.

Мятный, бирюзовый, циан — это группа светлых и прохладных сине-зеленых цветов, самых трендовых (!).

Светлые голубовато-зеленые оттенки типичны для эксклюзивных интерьерных стилей — тиффани, французской классики, романтизма, греческого, восточного. Они нежны, интенсивны, наводят на мысли о богатстве.

Беспроигрышно смотрятся такие цвета на дорогом текстиле, мягкой мебели, на дорогих аксессуарах. И гармонируют с «французскими» романтическими оттенками — лавандовым, розовым, жемчужным.

Оливковый и фисташковый цвета — самые домашние в группе желто-зеленых оттенков. Они нередко доминируют в интерьерах провинциальной Франции, Италии, Греции.

Свою «особую силу» такие оттенки раскрывают на натуральных деревянных поверхностях, штукатурке — вносят в комнату ощущение летнего тепла, уюта.

Салатовый/лайм — яркие зеленые тона с выраженной желтизной.

Такие цвета мгновенно наполняют помещение светом, чувством свежести и приятной прохлады, создают позитивную атмосферу.

При этом лаймовый цвет органично смотрится на современных гладких фактурах, характерных для стилей хай-тек и минимализм (стеклянных плитах, пластике). Хорошо раскрывается в светлой лаконичной обстановке.

Хаки, или камуфляжный цвет — темный оттенок, в котором грязно-желтый, коричневатый подтон преобладает над зеленым.

В сравнении с лаймовым он менее интенсивный и жизнерадостный. Но правильно подобранный оттенок хаки может быть базовым в элегантном престижном интерьере.

Уместен этот цвет и в классике, и в молодежном лофте. Беспроигрышно смотрится рядом с близкими цветами-компаньонами — глубоким зеленым, оливковым, матовым желтым, коричневым, бордо.

Желто-зеленые оттенки и их близкие компаньоны: от желтого до темно-коричневого

1) Самая нежная гамма — базовая для экостиля — сочетание желто-зеленого с песочным/бежевым и коричневым. Такие мягкие и естественные цветовые переходы всегда легко воспринимаются, создают расслабляющую обстановку.

2) Все цвета желто-зеленой группы тоже экологично и приятно смотрятся в одной комнате. Разбавят их однотонность ахроматические тона.

3) Глубокий зеленый и цвет хаки идеально дополняются древесными, оранжевым и вишневым цветами в классических европейских залах, «поднимая статус» интерьера.

4) А вот естественный оливковый цвет в аналогичных сочетаниях, наоборот, проявит свою теплоту, станет уютным, «домашним».

5) В экзотическом «театральном» стиле шинуазри есть примеры очень смелых сочетаний нежного травяного цвета с ярким красным, розовым, насыщенным золотым.

Романтические и яркие цветовые гаммы с сине-зелеными тонами

1) Нежные гаммы образуются при сочетании сине-зеленого с цветами синей группы — голубым, фиолетовым, индиго. Такие сочетания напоминают краски природы на закате и используются в очень престижных классических французских интерьерах, в ампире.

2) Светлый лаймовый или мятный тон может присутствовать и в ярких, динамичных современных интерьерах вместе с ярко-розовым, коралловым или насыщенным желтым.

3) Сине-зеленые цвета слабой интенсивности также безупречно сочетаются с белым. Молочно-бирюзовый интерьер, к примеру, всегда будет выглядеть «воздушным», аристократичным, аккуратным.

4) Морской и колониальный стили идеально согласовывают холодные и теплые оттенки зеленого, предлагая на выходе необычные интерьеры для релакса, творчества. Причем в такой обстановке рядом с зеленым можно одновременно применять и насыщенные солнечные цвета, и темно-синие.

Выбираем самый полезный зеленый тон для кухни

Удачные оттенки зеленого для столовой и кухни — средиземноморские — оливковый, фисташковый и близкие к ним желтовато-зеленые.

Их особые преимущества в этой зоне:

располагают с легким семейным беседам;

могут стать базовыми для создания интересной этнической или старинной обстановки;

и главное — цвет оливок (как и сами оливки!) улучшает самочувствие и аппетит.

В трендовую однотонную кухню гармонично впишутся яркие лаймовые акценты. Дизайнеры мастерски используют их, когда требуется разбавить серость и лаконичность хай-тека.

А вот оттенки сине-зеленой группы в столовой зоне стоит использовать осторожно и очень умеренно. Синий расслабляет и подавляет аппетит.

Зеленый в спальне и лаунж-зонах

Для зоны отдыха максимально подходят природные оттенки зеленого — и малахитовый, и фисташковый, и матовый мятный. Интенсивные цвета — лаймовый, кислотный бирюзовый — наоборот, не позволят создать нужную атмосферу.

Первый удачный вариант. Используя глубокий зеленый в партнерстве с черным, золотистым, жемчужным, можно создать успокаивающую атмосферу, с флером готики или другой эпохи.

Второй вариант — фисташково-голубой тотал-лук. Такая гамма типична для романтических французских интерьеров, выглядит дорого, уютно, снимает нервное напряжение.

Третий, расслабляюще-летний вариант, допускает пастельные зеленые цвета, бело-зеленые узоры. Они берутся за основу в морском и тропическом стилях, позволяют создать атмосферу для релакса и мечтаний.

Ну и последний вариант — для детской спальни или комнаты мамы и грудного ребенка. Сюда безупречно подойдет высветленный фисташковый тон, дополненный цветом топленого молока, серым или дымчато-белым.

Разные грани зеленого в гостиной

Универсальные, всегда удачные цвета для гостиной или большой кухни-студии — оливковый и высветленный хаки. Они делают обстановку дорогой и одновременно располагающей для общения, создают хороший фон для эксклюзивных ярких предметов.

Еще один беспроигрышный вариант для комнаты приема гостей — романтичная гамма на основе белого и морского зеленого/бирюзового. Такой интерьер и легкий, и интересный.

Самый смелый, неожиданный фон для гостиной — глубокий малахитовый или любой насыщенный сине-зеленый. С одной стороны, такой оттенок делает комнату немного готической и таинственной, намекает на интересную историю дома.

В то же время дорого и гармонично он будет смотреться только в высоких залах с большими окнами.

Используя сложное сочетание из стиля шинуазри – оливкового и ярко-алого, и восточные рисунки, можно сделать гостиную похожей на арабский гостиничный зал. Но упомянутый стиль требует большого пространства и тонкого вкуса.

Следуя моде, Квартблог предлагает вам еще несколько самых неожиданный примеров применения зеленого в разных зонах (в прихожей, лаунж-зоне). Пусть этот цвет внесет в ваш дом вдохновение и баланс!

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