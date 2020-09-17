Зеркало: инструкция по применению

Пусть зеркала работают на ваш интерьер, создавая объем, свет и красоту

Зеркала часто наделяют магической силой — то они разговаривают, то показывают будущее, то суженого. В нашем случае, в дизайне интерьера, зеркало тоже творит волшебные вещи, но все же более реальные. С его помощью можно расширить пространство, привнести больше света в помещение, создать нужную атмосферу. Посмотрим, как нужно размещать дома зеркала, чтобы все получилось.

Расширяем пространство

Зеркало творит оптическую иллюзию и делает пространство больше. Лучше всего с этим справляются зеркала от пола до потолка, они создают полное ощущение продолжения комнаты или арки в соседнее помещение. Но и небольшие зеркала неплохо справляются с этой задачей, добавляют «воздуха» в интерьер.

Колонны и другие конструктивные элементы будто растворяются в пространстве, если сделать их зеркальными.

Зеркала просто необходимы в ванной комнате и в прихожей. И не только с функциональной точки зрения, но и с визуальной. Обычно у этих помещений маленькая площадь, а зеркало ее здорово расширяет. В узком коридоре старайтесь вешать зеркало по широкой стене или на дверцы шкафа-купе. Зеркало в конце узкого коридора создает неприятное ощущение бесконечного тоннеля. Чем больше зеркало в коридоре, тем лучше, но обязательный параметр — высота. Вы должны с комфортного расстояния видеть себя в полный рост.

Кроме расширения стен, зеркала визуально поднимают потолок. Лучше не пользоваться таким приемом в небольших помещениях (туалет, ванная), чтобы избежать ощущения колодца.

Если зеркала на потолке не кажутся вам уместными, подбирайте отражающие материалы для потолка. Особенно хорошо этот эффект работает, если в комнате потолочные светильники.

Да будет свет!

В темных помещениях, куда с трудом проникает дневной свет или где не справляются существующие светильники, зеркала очень помогут. В таком случае советуют ставить зеркало напротив окна, но тут есть подвох — от прямых солнечных лучей поверхность зеркала быстро помутнеет. Да и для эффективного отражения вас в зеркале это будет помехой. Если солнце заглядывает к вам в окошко не часто, этот прием подходит полностью.

Поможет зеркало и в темных углах или в комнатах без натурального света, где любое дополнительное освещение не будет лишним. Конечно, вместо зеркала всегда можно добавить светильник. О том, как его выбрать и разместить, читайте в нашей статье «Такое разное освещение».

Правильно сочетайте зеркала с искусственными светильниками: разместите источник света достаточно близко к зеркалу, но пусть свет будет направлен на объекты рядом, а не в него непосредственно.

В спальне зеркала не рекомендуется ставить напротив кровати не только из-за суеверий или простого дискомфорта, но и потому что отраженный свет будет больше раздражать глаза во сне.

Декоративные свойства

При размещении зеркал, подумайте что они отражают. Ведь этого станет в комнате больше аж в 2 раза! Если вы хотите выгодного эффекта, разместите зеркало в углу, а на перпендикулярной стене что-нибудь интересное. Это может быть, например, картина или фотообои. Можно даже продолжить узор, как на фото ниже, или разместить на стене лишь половину зеркально симметричного изображения — и оно станет целым! Как вариант, акцентируйте предмет, которым вы особенно гордитесь, например люстру (зеркалом под потолком) или кресло.

Композиция из зеркал может стать изюминкой интерьера: повесьте несколько небольших экземпляров на одной стене. Они могут быть разной формы и размера, но желательно в одном стиле.

Зеркало в красивой раме, подходящей под стиль комнаты, может само по себе стать украшением.

Смотрите, какие потрясающие зеркала творит героиня нашей статьи.

А некоторые зеркала даже без рамы имеют особенно интересную дизайнерскую внешность.

Фотографии: interiorish.com, perfectpieces.com, wowbathroomideas.net, homearchdesign.com, homecaprice.com, designinvogue.com, interiordesiign.com

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