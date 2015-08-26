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Женская квартира в Москве площадью 33 м²

33 м² настоящего солнечного рая среди шумной Москвы подарила своей заказчице дизайнер Галина Юрьева. Потертый туалетный гарнитур и икеевская мебель, белоснежная кухня и желто-фиолетовая спальня, фурнитура под латунь и вышивка ручной работы, старинные часы и светильники, как на американских ткацких фабриках 20-ых годов, яркая раковина от Маттео Туна и кружевные стулья от Calligaris, которые мы с вами уже встречали в Киеве, — все это смешалось здесь в свежий и ароматный летний коктейль. Незначительную перепланировку изначального состояния этой типичной для советских домов однушки можно увидеть, посмотрев на планы.

До перепланировки:

После перепланировки:

 

 
 

 Фотографии с сайта www.4living.ru

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