Женственная спальня модного блогера: история преображения

Преображение спальни модной девушки в съемной квартире.

Алисия Тенис — модный зарубежный блогер, которая ведет одноименную страничку и имеет приличную армию поклонников ее стиля. Сегодня мы расскажем, как она преобразила свою спальню, добавила в нее ярких акцентов и сделала помещение очень фотогеничным.

Квартира Алисии находится в городе Арлингтон в Вирджинии и имеет площадь 69 м2.

Когда, закончив университет, я переехала в Арлингтон, я первым делом начала искать квартиру. Стоило мне увидеть жилой комплекс, в котором я сейчас живу, дальнейшие поиски стали лишними. Так как я веду блог, для меня была важна не только сама квартира (это само собой!), но и окрестности комплекса. За последние пару лет я, кажется, сфотографировалась у каждого угла здесь: и на крыше, и в бассейне, и в спортивном зале и в ближайших переулках. Прекрасное место!

Удивительно, но факт, Алисия начала декорирование спальни с того, что выбрала разноцветные подушки, которые ей понравились, и, основываясь на их цветовой гамме, подбирала все остальное. Комната получилась светлой, с преобладанием розовых, бежевых и золотых деталей.

Я никогда не думала, что в моем возрасте у меня в интерьере будет присутствовать столько розового, но мне очень нравится, что получилось. Интерьер выглядит игривым, женственным и очень фотогеничным. Вы, наверное, уже поняли, что последний пункт для меня очень важен.

Комната оформлена в современном стиле и чем-то нам напомнила стиль в доме актрисы Брук Шилдс.

Кое-какие вещи Алисия привезла с собой из дома, а кое-что купила. Так, мы нашли пару элементов в свободной продаже. Роскошное зеркало в геометрической раме, висящее над изголовьем кровати, продается тут за 199 $.

А кресло цвета фуксии — за 299 $.

Это кресло — моя любимая часть интерьера комнаты. Когда друзья приходят ко мне в гости, они первым делом усаживаются в него, как на трон, и не хотят переходить в другие помещения: настолько сидение удобное!

Стул, располагающийся за рабочим местом у окна, наша героиня приобрела в ИКЕА и покрасила его ножки в золотой цвет, о чем рассказала в своем блоге.

Алисия уделила большое внимание деталям, и именно они задают атмосферу. Так, например, напротив кровати стоит не банальный комод с телевизором сверху, а стеллаж с красиво расставленными мелочами.

С обеих сторон от кровати стоят зеркальные прикроватные тумбочки, на которых устроились лампы и мелкий декор: мини-ваза с цветами и геометрическая шкатулка с украшениями. Все, что могло бы нарушить идеальную гармонию снимка, убрано в выдвижные ящики. Мы-то с вами понимаем, что в реальности здесь присутствовали бы и провода от зарядки телефона, и само устройство, и крем для рук, и что-нибудь еще, отвечающее ежедневным девичьим потребностям и ритуалам.

Изначально рядом с окном не было рабочего места: кровать почти вплотную стояла к этой нише, а потом Алисия сообразила, что на небольшом пространстве вполне можно организовать домашний офис. Тогда она купила стол, взяла свой стул из ИКЕА (он вместе с ней еще со времен университетского общежития) и оборудовала стены мудбордом, на котором можно закреплять напоминания и вдохновляющие фото, и плакатами.

Именно отсюда она чаще всего ведет свой блог.

Прямо из спальни идет дверь в небольшую гардеробную, которая постоянно видоизменяется. Алисия постоянно проводит ревизии гардероба и избавляется от старых вещей, иначе для новинок просто не останется места.

Надеемся, что Алисия покажет еще своим читателям другие помещения в квартире, чтобы мы могли составить полное мнение о том, как интерьер отражает личность и вкусы хозяйки.

На этой ноте нам пора покинуть спальню героини, и вновь отправиться в гости к тому, кто нас уже заждался. До новых встреч.

Источник: theeverygirl.com

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