Знать и уметь: выращиваем зелень на кухне

Сегодня мы расскажем, как вырастить зелень, пряные травы и даже землянику, обустроив на кухне симпатичный мини-садик.

В домашних условиях можно выращивать не только комнатные цветы, но и весьма полезную в хозяйстве зелень, пряности и даже клубнику. Завести маленький огородик на кухне – это великолепная идея не только для увлеченных цветоводов, но и для тех, кто только хочет попробовать свои силы в уходе за растениями. Во-первых, потому что это очень красиво! Свежая зелень в горшочках очаровательно выглядит в лучах солнца на подоконнике, способна восхитительно преобразить столик или полочку, ей можно оригинально декорировать стены и даже разместить на кухонных рейлингах!

Во-вторых, мини-садик приносит большую пользу: живые растения великолепно очищают воздух в помещении, создают здоровый микроклимат и одним своим видом поднимают настроение, даря ощущение уюта и психологического комфорта.

В-третьих, это очень вкусно: что может быть лучше, чем приправлять блюда сочной зеленью прямо с грядки и круглый год лакомиться свежими ягодами?

В-четвертых, в содержании кухонного мини-садика нет абсолютно ничего сложного: все растения, которые традиционно выращивают в домашних условиях, весьма неприхотливы и очень просты в уходе – эта задача под силу даже человеку, не имевшему раньше ни одного комнатного растения!

Растения для кухонного сада

Традиционно в домашних условиях выращивают зелень и пряные травы: укроп, петрушку, зеленый лук, кинзу, рукколу, базилик, мяту, розмарин, майоран, тимьян. В культивировании этих растений нет ничего сложного: однолетние травы регулярно сеют в горшочки или контейнеры, заменяя старые кустики новыми. Многолетние растения (например, розмарин) стараются сильно не обрезать и по мере разрастания кустика пересаживают в более крупные горшки.

В домашних условиях отлично растет и плодоносит клубника, которая более правильно с ботанической точки зрения называется «земляника садовая». Чтобы круглый год лакомиться вкусными ягодами, дома высаживают только ремонтантные сорта этой ягоды — они отличаются от обычных непрерывным цветением и плодоношением, а самыми популярными являются сорта «Королева Елизавета», «Женева» и «Диамант».

Для аллергиков настоящим спасением станут ремонтантные сорта белой земляники «Желтое чудо» и «Белая душа» — маленькие душистые ягодки этих растений при благоприятных условиях появляются круглый год. По вкусу и аромату они очень похожи на дикую лесную землянику. Главным достоинством этих видов является отсутствие красного пигмента, который и является причиной возникновения бурной аллергической реакции.

Помимо стандартного полива клубника требует опыления – по цветочкам аккуратно проводят мягкой кисточкой. Чтобы растение давало больше ягод, его лучше выращивать в очень светлом солнечном месте. Есть еще одна хитрость: для обильного плодоношения землянике требуется большое количество железа. Для этого достаточно засунуть в горшочек небольшой ржавый гвоздь или периодически опрыскивать кустики железосодержащими удобрениями.

Минимальные требования

Несмотря на всю простоту и нетребовательность в уходе, не стоит забывать, что в домашнем огороде выращиваются живые растения, которым для поддержания жизни и нормального развития необходимо обеспечить ряд условий.

Свет – это самый важный фактор успешного культивирования любых растений в домашней среде, поэтому оптимальным местом для размещения кухонного мини-садика считается подоконник. Альтернативным решением могут стать столы и полки возле окна, а при желании попробовать свои силы в вертикальном озеленении – стена рядом с окном, на которую падает максимальное количество дневного света.

Дренаж. Корни растений нуждаются в регулярном поливе, но при этом излишки воды должны быстро уходить из почвы, иначе к корням не будет поступать воздух, они начнут гнить и растение погибнет. Поэтому все цветочные горшки имеют в дне специальные дренажные отверстия — через них излишки воды выливаются в кашпо (внешний декоративный горшок без дренажных отверстий) или в поддон, на котором стоит горшок с растением.

При наличии определенного опыта пряные травки можно выращивать и в емкостях без дренажных отверстий (в чашках, стаканах, кастрюльках, декоративных контейнерах и т.д.), но в таком случае на дно емкости необходимо насыпать слой мелких камешков или керамзита толщиной как минимум 2-3 см, чтобы в него уходили излишки воды из почвы. И, конечно же, поливать растения нужно очень аккуратно – не слишком часто и понемногу.

Полив. Растения нуждаются в регулярном поливе отстоянной водой комнатной температуры, чтобы почва в горшках постоянно поддерживалась в увлажненном состоянии. Пересушивать растения не стоит – это негативно скажется на их развитии и в некоторых случаях даже может привести к их гибели. Но и слишком усердствовать с поливом тоже не нужно – выжить «в болоте» растениям также сложно, как и в сухой «пустыне». Соизмеряйте объем воды для полива с размером растения и емкости, в которую оно посажено: не стоит пытаться вылить литр воды в маленький стаканчик объемом 200 мл.

Удобрения. Обычные комнатные растения нуждаются в регулярных подкормках для более пышного роста и цветения. Однако при выращивании съедобных трав и ягод стоит проявлять очень большую осторожность при использовании удобрений, особенно содержащих большое количество азота и органики: в процессе жизнедеятельности растения трансформируют их во вредные для здоровья нитраты, делая зелень с домашнего мини-огородика весьма опасной или даже совсем непригодной для питания. Поэтому однолетнюю зелень и пряные травы можно не подкармливать вообще, а многолетники и клубнику – не чаще раза в месяц сильно разведенным комплексным минеральным удобрением.

Фотографии: growingfamily.co.uk, ikea.com, woollygreen.com, budetezdorovy.ru, dzedzich.org, frining.com, miraman.ru, zelenysad.ru

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