Подпишитесь!

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Реклама на «Квартблоге». Взлетаем!

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Что такое «Квартблог»?

Квартблог – это один из самых популярных порталов об обустройстве дома в Рунете.

Мы рассказываем об удачных интерьерах, хорошей мебели и предметах декора, которые радуют глаз и греют душу.   Мы любим ходить в гости к известным и не очень людям, делать вещи своими руками, а также делиться советами о том, как упростить быт.  Несмотря на высокую посещаемость, «Квартблог» отличает очень качественная, не потоковая журналистика и внимательное отношение к контенту, характерные для авторских блогов.

В ближайшее время у нас есть большие планы по развитию портала, которые позволят нам стать еще популярнее, а нашим рекламодателям охватить еще большую целевую аудиторию.

Наши показатели

1 млн.

просмотров страниц в месяц

420 тыс.

визитов в месяц

>130 тыс.

подписчиков (e-mail и социальные сети)

>1 тыс.

написанных статей

Структура аудитории

80%

женщин ожидаемо 20%мужчин

40%

людей в возрасте от 25 до 35 лет 15% до 25 лет 45% от 35 лет

5%

профессионалов в области дизайна интерьера

50%

посетителей из Москвы 13%из Московской области 7%из Санкт-Петербурга

Зачем рекламироваться на «Квартблоге»?

1

Выгодная цена – CPM от 300 руб. при отсутствии сезонной и прочих наценок

2

Бесплатные геотаргетинг и таргетинг по дополнительным параметрам

3

Активная и вовлеченная аудитория

4

Низкая стоимость контакта (CPC)

5

Высокий CTR – более 1.5%

6

Широкий выбор рекламных форматов с возможностью создания длительных кампаний без эффекта усталости

Возможности

7

Размещение баннеров: популярные контейнеры в местах с высоким CTR

8

Брендирование раздела: подложка для различных секций сайта

9

Реклама среди подписчиков: e-mail и социальные сети

10

Написание статей: органичная интеграция рекламного контента

11

Публикация анонсов: ваш текст в «Квартблоге»

12

Крупные и спецпроекты: комплексный охват для масштабных кампаний

Индивидуальный подход

Все о нем говорят, но немногие его практикуют.

Мы очень хорошо знаем свою аудиторию. Расскажите нам о задачах своей кампании, и мы поможем вам сформировать наиболее эффективный целевой канал.

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По вопросам рекламы и сотрудничества

+7 (926) 244-40-99

adv@kvartblog.ru

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