Подпишитесь!

Что такое «Квартблог»?

Квартблог – это один из самых популярных порталов об обустройстве дома в Рунете.

Мы рассказываем об удачных интерьерах, хорошей мебели и предметах декора, которые радуют глаз и греют душу. Мы любим ходить в гости к известным и не очень людям, делать вещи своими руками, а также делиться советами о том, как упростить быт. Несмотря на высокую посещаемость, «Квартблог» отличает очень качественная, не потоковая журналистика и внимательное отношение к контенту, характерные для авторских блогов.

В ближайшее время у нас есть большие планы по развитию портала, которые позволят нам стать еще популярнее, а нашим рекламодателям охватить еще большую целевую аудиторию.