Подпишитесь!

Реклама на «Квартблоге». Взлетаем!
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Что такое «Квартблог»?
Квартблог – это один из самых популярных порталов об обустройстве дома в Рунете.
Мы рассказываем об удачных интерьерах, хорошей мебели и предметах декора, которые радуют глаз и греют душу. Мы любим ходить в гости к известным и не очень людям, делать вещи своими руками, а также делиться советами о том, как упростить быт. Несмотря на высокую посещаемость, «Квартблог» отличает очень качественная, не потоковая журналистика и внимательное отношение к контенту, характерные для авторских блогов.
В ближайшее время у нас есть большие планы по развитию портала, которые позволят нам стать еще популярнее, а нашим рекламодателям охватить еще большую целевую аудиторию.
Наши показатели
просмотров страниц в месяц
визитов в месяц
подписчиков (e-mail и социальные сети)
написанных статей
Структура аудитории
женщин ожидаемо 20%мужчин
людей в возрасте от 25 до 35 лет 15%людей до 25 лет 45%людей от 35 лет
профессионалов в области дизайна интерьера
посетителей из Москвы 13%из Московской области 7%из Санкт-Петербурга
Зачем рекламироваться на «Квартблоге»?
Выгодная цена – CPM от 300 руб. при отсутствии сезонной и прочих наценок
Бесплатные геотаргетинг и таргетинг по дополнительным параметрам
Активная и вовлеченная аудитория
Низкая стоимость контакта (CPC)
Высокий CTR – более 1.5%
Широкий выбор рекламных форматов с возможностью создания длительных кампаний без эффекта усталости
Возможности
Размещение баннеров: популярные контейнеры в местах с высоким CTR
Брендирование раздела: подложка для различных секций сайта
Реклама среди подписчиков: e-mail и социальные сети
Написание статей: органичная интеграция рекламного контента
Публикация анонсов: ваш текст в «Квартблоге»
Крупные и спецпроекты: комплексный охват для масштабных кампаний
Индивидуальный подход
Все о нем говорят, но немногие его практикуют.
Мы очень хорошо знаем свою аудиторию. Расскажите нам о задачах своей кампании, и мы поможем вам сформировать наиболее эффективный целевой канал.
Убедили. Кому звонить?
По вопросам рекламы и сотрудничества
+7 (926) 244-40-99adv@kvartblog.ru