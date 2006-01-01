Подпишитесь!

Мы всегда открыты для совместных проектов с новыми людьми и компаниями. Если у вас есть предложение о сотрудничестве, напишите нам и мы обязательно рассмотрим его.
PinWin
Международная площадка, которая объединяет профессионалов в сфере дизайна и архитектуры: на сайте постоянно проводится несколько интерактивных конкурсов, цель которых — отобрать самые интересные интерьерные решения. Квартблог каждую неделю рассказывает об одном из удачных проектов, которые представлены в конкурсах PinWin.
Fleur
Первая профессиональная школа керамической флористики в Москве, которая существует с 2006 года. Здесь вас научат создавать цветы из специальной полимерной глины, которые станут украшением любого интерьера.
TravelRent
С помощью сервиса бронирования жилья TravelRent Вы сможете: сэкономить на оплате гостиниц, самостоятельно спланировать свой маршрут, стать «своим» в чужом городе.
Ebay
Крупнейшая в мире платформа по электронной коммерции, которой сегодня пользуются более 25 млн продавцов и около 157 млн пользователей по всему миру. Наш совместный проект - еженедельные тематические посты, а также подборки интерьерных вещей и аксессуаров, которые можно приобрести через сервис.
Международная Школа Дизайна
Первая школа дизайна в России, признанная в мировом сообществе и отличающаяся системным подходом к обучению, традициями, уровнем преподавания, инновационными наработками. Квартблог с удовольствем публикует работы выпускников Школы и рассказывает про их проекты.
Агентства недвижимости
«Квартблог» тесно сотрудничает с целым рядом агентств недвижимости и застройщиков. С помощью них мы регулярно публикуем материалы об интересных квартирах, выставленных на продажу и сдаваемых в аренду в Москве.