Подпишитесь!

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Мы всегда открыты для совместных проектов с новыми людьми и компаниями. Если у вас есть предложение о сотрудничестве, напишите нам и мы обязательно рассмотрим его.

Airbnb

Популярный онлайн-сервис по краткосрочной аренде недвижимости в 192-х странах мира. Наш совместный проект — еженедельная подборка интересных квартир, сдаваемых в аренду по разным туристическим направлениям.

airbnb.ru

PinWin

Международная площадка, которая объединяет профессионалов в сфере дизайна и архитектуры: на сайте постоянно проводится несколько интерактивных конкурсов, цель которых — отобрать самые интересные интерьерные решения. Квартблог каждую неделю рассказывает об одном из удачных проектов, которые представлены в конкурсах PinWin.

pinwin.ru

Fleur

Первая профессиональная школа керамической флористики в Москве, которая существует с 2006 года. Здесь вас научат создавать цветы из специальной полимерной глины, которые станут украшением любого интерьера.

керамическая-флористика.рф

TravelRent

С помощью сервиса бронирования жилья TravelRent Вы сможете: сэкономить на оплате гостиниц, самостоятельно спланировать свой маршрут, стать «своим» в чужом городе.

travelrent.com

Ebay

Крупнейшая в мире платформа по электронной коммерции, которой сегодня пользуются более 25 млн продавцов и около 157 млн пользователей по всему миру. Наш совместный проект - еженедельные тематические посты, а также подборки интерьерных вещей и аксессуаров, которые можно приобрести через сервис.

ebay.com

Международная Школа Дизайна

Первая школа дизайна в России, признанная в мировом сообществе и отличающаяся системным подходом к обучению, традициями, уровнем преподавания, инновационными наработками. Квартблог с удовольствем публикует работы выпускников Школы и рассказывает про их проекты.

designschool.ru

Агентства недвижимости

«Квартблог» тесно сотрудничает с целым рядом агентств недвижимости и застройщиков. С помощью них мы регулярно публикуем материалы об интересных квартирах, выставленных на продажу и сдаваемых в аренду в Москве.


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