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Команда

Veronika

Вероника Грицай

Главный редактор
Lena

Елена Ваньянцева

Журналист
Ira

Ирина Ануфриенко

Журналист
Dm

Дарья Мышленникова

Журналист
Harry

Игорь Киселёв

Разработчик
Max

Максим Исаев

Генеральный директор
Misha

Михаил Закатов

Коммерческий директор
Dima

Дмитрий Демьянков

Технический директор
Ilya

Илья Лебедев

Директор по развитию

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