10 способов сделать любую комнату уютнее

Универсальные и простые приемы, которые помогут сделать любую комнату уютнее и красивее.

Кому не хочется, чтобы дома было уютно? Несмотря на то, что уют кажется понятием субъективным и зависит от личных предпочтений, существуют универсальные приемы, которые сделают комфортнее и привлекательнее любую комнату в квартире. Мы собрали их для вас в этой статье.

1. Как сделать комнату уютнее с добавлением текстуры

Текстура может быть не только у тканей на покрывалах, пледах и мягкой мебели. Если задействовать стены, сделав их не идеально гладкими, а фактурными, то комната словно окутает вас уютом. Попробуйте взять в качестве основы фактурные обои или венецианскую штукатурку или обейте стены панелями и украсьте их объемным декором и гравюрами.

2. Мягкий и теплый местный свет

Торшеры и настольные лампы, подогревающие атмосферу в комнате своим мягким желтым светом, сделают помещение в разы уютнее. Если они еще и выглядят декоративно — эффект приумножится. Даже если у вас нет возможности заменить сами светильники или добавить новых, попробуйте установить лампочки с диммером, который позволит контролировать интенсивность света.

3. Добавьте драпировок

Объемные шторы на окнах, отрезы ткани на стенах и «юбочки» на кровати и другой мягкой мебели наполнят пространство и мгновенно сделают его уютнее. Мягкие и натуральные ткани, такие как лен и вельвет, воспринимаются особенно приятными.

4. Скажите «да» глубоким оттенкам

Темные и глубокие краски сложных оттенков сперва пугают: мы привыкли стремиться к тому, чтобы комната выглядела светлее. Однако если света на самом деле мало, лучше подыграть ситуации: темные стены сделают комнату завлекающей и обволакивающей.

5. Добавьте акцентов из дерева

Дерево — натуральный материал. Он психологически согревает и приближает нас к природе. Если вы задумываетесь о создании акцентной стены, покройте ее кусочками дерева — это замечательный способ сделать пространство визуально теплым и как бы светящимся изнутри. Можно выбрать акценты и поменьше — столик, панно на стену, блюдо или резную фигурку.

6. Тепло свечи

Даже самая маленькая свечка заставит комнату мгновенно засиять. Если поставить несколько свечей у зеркала, это усилит атмосферу, а если заполнить ими фальшкамин, романтичнее и уютнее ничего и не придумать! В какую бы комнату вы ни поставили свечи (даже в ванной), убедитесь, что они расположены на безопасном расстоянии от легковоспламеняющихся материалов.

7. Небрежно бросьте плед

Пледы и покрывала — быстрый и простой способ согреть не только вас, но и окружающее пространство. Есть даже такой термин — «визуальная теплота», и эти предметы декора — лидеры направления. А еще их легко переносить с собой из комнаты в комнату, если вы и правда вдруг физически замерзли.

8. Положите на пол ковер

Какой бы вы ни выбрали ковер — один большой с коротким ворсом или несколько пушистых ковриков, уложенных слоями, — вы точно сделаете пространство более собранным и уютным.

9. Мебель с обивкой — ваш друг

Начиная со стеганых изголовий кровати и заканчивая мягкими пуфами, ткань на мебели — замечательный способ добавить не только уюта, но и цвета и узора. Если ищете больше способов добавить мягкой мебели в комнату, поставьте вместо журнального столика банкетку с обивкой.

10. Как сделать комнату уютнее с помощью подушек

Самый верный способ: если вам не хватает уюта, добавьте больше подушек! Диваны и кровати сразу становятся более притягательными и воздушными, когда их мягкость приумножена подушками. Если вы решили идти ва-банк, купите пару подушек с вязаными чехлами или из пушистого меха.

Фотографии: designoursign.com, wearefound.com, makersworkshop.net, pinterest.com, designsponge.com

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