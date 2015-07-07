3D-скрапбукинг: теплые воспоминания в интерьере

12 способов, как сделать приятные воспоминания об отпуске украшением интерьера.

Возвращаясь из отпуска, мы разбираем чемоданы и думаем, куда положить карты, выбрасывать ли билетики в музей, на какую полку пристроить морские камушки и ракушки. А ведь есть еще и фотографии, которым, если их не распечатать, суждено покрываться цифровой пылью в папках компьютера.

Обычно все это советуют собрать в специальный альбом – оформить подписями, рисунками и поставить на полку. Но мы решили поискать более нетривиальные способы хранения мелких сувениров.

Банки воспоминаний

Английское словосочетание memory jars переводится на русский игрой слов. Действительно, в стеклянных емкостях ваши воспоминания будут надежно сохранены. Хорошо, если у вас есть привычка привозить их отпуска песок и мелкие камни – они станут основой для композиции, в которую можно включить фотографии, вырезки, монетки, засушенные цветы и даже мелкие статуэтки. Кстати, советуем положить в песок пакетик с силикагелем – он впитает лишнюю влагу, и микроклимат в банке будут практически музейным.

Глубокие рамки

Подвесные витрины, часто с несколькими отделениями, кротко называют shadowbox. Это гибрид фоторамок и стеклянных банок. В них можно поместить и фото, и более объемные вещи.

Елочные шары

Если вы много путешествуете, любите в конце года подводить итоги и не боитесь нестандартных украшений для елки, то это идея для вас. Просто купите несколько прозрачных шаров и складывайте в них памятные вещички. Песок, мелкие ракушки, птичьи перышки и автобусные билетики в Новогоднюю ночь будут напоминать вам о самых радостных моментах года.

Коробки

Сложить все мелочи в коробку – очевидное решение, но можно сделать такие коробки, посвященные каждая отдельному путешествию, частью интерьера. Вот мастер-класс, как сделать это.

Кстати, коробку можно оклеить картой той местности, воспоминания о которой хранятся в ней.

Чемодан

Купите винтажный чемодан и наполните его воспоминаниями. Более подходящее вместилище для сувениров сложно представить.

Вышивка

Идея для тех, кто любит вышивать. Изобразите на канве то, что больше всего запомнилось вам в отпуске (за вдохновением — к Teresa Lim), оформите вышивку в пяльцы, а на обратную сторону прикрепите разнообразные бумажки и маленькие фотографии.

Волшебный светильник

Распечатайте фотографии на кальке, пленке или другом (полу)прозрачном материале, и сделайте из них абажур или наклейте на уже готовый стеклянный. Как вариант – распечатайте снимок симпатичной улицы, обрежьте по контуру крыш, проделайте отверстия на месте оконных стекол и сверните в подобие подсвечника. Свет теплых воспоминаний будет согревать вас осенними вечерами.

Стол-витрина

Стол со стеклянной столешницей и ящиками под ней – прекрасный предмет мебели для тех, кто любит составлять «мудборды» и хранить сувениры на виду, и при этом не любит смахивать с них пыль. Экспозицию можно менять так часто, как вам захочется, а можно спрятать под скатерть.

Саше

С помощью специальной бумаги и цветного принтера (или услуг типографии) фотографии из путешествия можно перенести на что угодно – хоть на футболку, хоть на подушку. Нам понравилась идея сделать с ними саше. Особенно хорошо получится это, если в пути вас сопровождал определенный запах. Лаванда, кедр, полынь, корица… чем пахло ваше путешествие?

Подставка для фото

Мы тоже любим привозить из отпуска камешки, которые потом теряются, пылятся и путаются с другими, похожими. Сделать из них подставки для фотографий места, откуда они привезены – золотая мысль!

Специальные рамки

Предложение от дизайнера Ryo Mitao – 31 рамка для того, чтобы хранить воспоминания о каждом дне месяца. Почему бы не сделать такие же рамки для отпусков? Тем более что, поставленные вместе, они могут служить неплохой полкой или, если вам для сувениров нужно много места, — скамейкой.

Instagram офф-лайн

Распечатанные фотографии можно не только поместить в рамку и повесить на стену, но и, например, наклеить на деревянные кубики, чтобы расставлять как и где угодно. Более практичным советуем оформить таким образом подставки для чашек.

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