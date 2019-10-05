5 причин заказать дизайн-проект

Самостоятельный ремонт удобен и экономичен только на первый взгляд. На деле все оказывается не так. В статье рассказано, почему стоит заказать дизайн-проект у профессионалов.

Самое важное в ремонте – итог должен радовать, а процесс обойтись без лишних затрат времени, нервов и денег. Чтобы ремонт не ассоциировался со стихийным бедствием, необходимо тщательно продумать все его этапы на начальной стадии. Профессиональный дизайнер учитывает такие важные детали, как планировка, функциональность помещений, зонирование, технические нормы, не говоря уже о красивом оформлении и экономии средств.

Разберем подробнее важные моменты, которые свидетельствуют о необходимости дизайн-проекта.

Дизайн-проект исключает множество проблем, с которыми человек сталкивается при самостоятельном ремонте

1. Продуманная планировка

Если дом был построен не по индивидуальному заказу, то человек может столкнуться с тем, что жилье не отвечает его нуждам. К примеру, квартиры в многоэтажных домах советских времен не подходят к современному образу жизни людей: маленькие кухни и отсутствие гардеробной для большинства представляют собой настоящую проблему.

Дизайнер продумает качественную перепланировку, соответствующую техническим нормам, а также поможет согласовать ее с государственными службами. А на этапе строительства составит продуманный проект будущего дома.

2. Отсутствие переделок

Отсутствие первоначального проекта повышает вероятность несоответствия размеров мебели и помещений, нехватки розеток, неудобного расположения коммуникаций и т. д.

Дизайнер заранее продумает расстановку электрических приборов, подробно отразит на плане размеры комнат, мебели и техники, а также подберет подходящие решения для любых интерьеров.

При составлении дизайн-проекта учитываются потребности людей, которые будут жить в доме

3. Соответствие бюджету

Дизайнер предложит оптимальные варианты отделки и мебели, исходя из бюджета. Подскажет, какие материалы следует использовать для конкретного интерьера, на чем можно сэкономить. Кроме того, у опытного специалиста есть наработанные контакты, и он знает, где можно найти подходящий товар дешевле. Он составит смету, которая позволит избежать непредвиденных расходов. Проектирование интерьера также исключает возможность появления большого количества остатков отделочных материалов, так как специалист предусмотрит их грамотное и рациональное использование.

4. Эргономичность

Дизайн-проект позволит сделать интерьер по-настоящему удобным, ведь при составлении технического задания дизайнер учитывает такие важные моменты, как род занятий заказчиков, предпочтения каждого члена семьи, их образ жизни и т. д. Специалист знает приемы, которые позволят учесть индивидуальные предпочтения жильцов в пределах любой площади.

5. Детали

Дизайнер продумает общую стилистику интерьера. Исходя из этого он подберет подходящие и сочетающиеся между собой мебель, декор, отделку. Благодаря такому подходу оформление жилья будет выглядеть завершенным без раздражающих излишеств.

Дизайн-проект от студии «АРС+» намного облегчит процесс обновления вашего дома. Наши специалисты подготовят визуализацию, на основании которой разработают чертежи и подберут отделочные материалы. Кроме того, вы можете сразу же заказать у нас ремонт любой сложности с гарантией на выполненную работу.

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