7 способов заполнить квартиру естественным светом

Впустим больше света в квартиру! Квартблог расскажет и покажет 7 простых и эффективных способов заполнения квартиры естественным светом.

Дневной свет, как самый естественный для нашего восприятия, жизненно необходим: известно, что в светлом помещении и дышится легче, и настроение улучшается. Как же увеличить количество естественного света в квартире? Самый простой способ – добавить окон. Именно этот совет вы часто можете встретить в разных источниках. Но большинство из нас живут в типовых зданиях, так что этот способ оставим тем, кто занимается проектом собственного дома. А для владельцев квартир в уже готовых домах у нас есть другие идеи.

1. Освободите пространство около окон

Сколько бы окон ни было в вашей комнате — одно или десять, — вы можете увеличить количество света, которое в нее проникает. Для этого нужно освободить пространство перед окном. В идеале, его должно быть видно с любой точки комнаты. Убедитесь также, что громоздкая мебель не препятствует проникновению света в помещение. Оставьте на подоконнике только небольшие кашпо с цветами.

Отдавайте предпочтение отдельным полкам, а не закрытым шкафам с книгами – свет будет свободно проходить через них. Столы со стеклянными столешницами, стулья с узкими ножками, стеклянные дверцы на шкафах помогут добиться того же эффекта. Понять, будет ли предмет препятствовать проникновению света в квартиру, легко: чем меньше от него теней, тем лучше.

2. Разместите зеркала и отражающие поверхности

Зеркала и другие отражающие поверхности могут значительно увеличить количество света в вашей квартире. Для большего эффекта расположите зеркала на восточной и западной стенах. Проследите, как перемещается свет по комнате, и разместите отражающие поверхности на этих «дорожках». Такими поверхностями могут быть акриловые материалы, блестящая плитка, стекло, латунь, золото или серебро — от дверных ручек до фоторамок.

3. Повесьте легкие шторы на восточные и западные окна

Проблема окон, выходящих на восток и на запад, состоит в том, что утром или вечером через них проходит ослепительный свет. Используйте в это время шторы, но не препятствуйте проникновению света в другие часы. Отдайте предпочтение шторам из легких струящихся материалов, желательно светлых.

4. Продумайте цветовую гамму

Ощущение света в квартире, безусловно, зависит и от того, какие цвета вы используете. Отдавайте предпочтение светлым тонам, когда выбираете мебель или думаете, в какой цвет покрасить стены, особенно удаленные от окон. Темный пол можно сделать светлее с помощью ковриков или краски. Если душа просит окрасить стены в темные тона, несмотря на недостаточное количество дневного света, — красьте! Но сделайте светлыми пол и потолок. И наоборот, если ну никак не обойтись без темного потолка или пола, спасайте положение с помощью светлых стен.

5. Вымойте окна

Иногда самые простые решения — самые лучшие. Проникновению света в квартиру может мешать пыль и грязь на окнах. Это особенно актуально, если вы живете недалеко от проезжей части. Так что мойте внутреннюю сторону окон не реже 1 раза в месяц, а внешнюю – хотя бы дважды в год.

6. Добавьте локальные источники света

Чтобы продлить время, когда естественный свет царит в комнате и можно обойтись без основного освещения, добавьте локальные источники света там, где это необходимо – например, над рабочей поверхностью на кухне. Они будут дополнять естественный свет, когда он уже становится недостаточным.

7. Избавьтесь от дверей

Если вы не можете или не хотите заниматься перепланировкой квартиры, то этот трюк поможет сделать пространство светлее. Избавьтесь от дверей, которые являются препятствием для проникновения солнечного света в квартиру. Менее радикальный способ – замените двери на те, у которых есть стеклянные вставки. Где возможно, установите стеклянные сдвижные перегородки.

Какую бы стратегию вы ни выбрали, окно не может быть единственным источником света в квартире. Чтобы обеспечить освещение в другое время, понадобятся светильники. Специалисты по счастью, датчане рекомендуют также размещать дома побольше свечей, которые дают более привычный глазу и приятный свет.

Фото: bjurfors.se, hbu.h-cdn.co, decoist.com, pinimg.com, homecaprice.com, bazzar.hr, home.wclindsay.com, streaterforschoolboard.org

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