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Бесплатный свет в квартире

7 способов заполнить квартиру естественным светом

Дневной свет, как самый естественный для нашего восприятия, жизненно необходим: известно, что в светлом помещении и дышится легче, и настроение улучшается. Как же увеличить количество естественного света в квартире? Самый простой способ – добавить окон. Именно этот совет вы часто можете встретить в разных источниках. Но большинство из нас живут в типовых зданиях, так что этот способ оставим тем, кто занимается проектом собственного дома. А для владельцев квартир в уже готовых домах у нас есть другие идеи.

1. Освободите пространство около окон

Бесплатный свет в квартире

Бесплатный свет в квартире

Бесплатный свет в квартире

Сколько бы окон ни было в вашей комнате — одно или десять, — вы можете увеличить количество света, которое в нее проникает. Для этого нужно освободить пространство перед окном. В идеале, его должно быть видно с любой точки комнаты. Убедитесь также, что громоздкая мебель не препятствует проникновению света в помещение. Оставьте на подоконнике только небольшие кашпо с цветами.

Отдавайте предпочтение отдельным полкам, а не закрытым шкафам с книгами – свет будет свободно проходить через них. Столы со стеклянными столешницами, стулья с узкими ножками, стеклянные дверцы на шкафах помогут добиться того же эффекта. Понять, будет ли предмет препятствовать проникновению света в квартиру, легко: чем меньше от него теней, тем лучше.

2. Разместите зеркала и отражающие поверхности

Бесплатный свет в квартире

Бесплатный свет в квартире

Зеркала и другие отражающие поверхности могут значительно увеличить количество света в вашей квартире. Для большего эффекта расположите зеркала на восточной и западной стенах. Проследите, как перемещается свет по комнате, и разместите отражающие поверхности на этих «дорожках». Такими поверхностями могут быть акриловые материалы, блестящая плитка, стекло, латунь, золото или серебро — от дверных ручек до фоторамок.

3. Повесьте легкие шторы на восточные и западные окна

Бесплатный свет в квартире

Проблема окон, выходящих на восток и на запад, состоит в том, что утром или вечером через них проходит ослепительный свет. Используйте в это время шторы, но не препятствуйте проникновению света в другие часы. Отдайте предпочтение шторам из легких струящихся материалов, желательно светлых.

4. Продумайте цветовую гамму

Бесплатный свет в квартире

Бесплатный свет в квартире

Бесплатный свет в квартире

Ощущение света в квартире, безусловно, зависит и от того, какие цвета вы используете. Отдавайте предпочтение светлым тонам, когда выбираете мебель или думаете, в какой цвет покрасить стены, особенно удаленные от окон. Темный пол можно сделать светлее с помощью ковриков или краски. Если душа просит окрасить стены в темные тона, несмотря на недостаточное количество дневного света, — красьте! Но сделайте светлыми пол и потолок. И наоборот, если ну никак не обойтись без темного потолка или пола, спасайте положение с помощью светлых стен.

5. Вымойте окна

Бесплатный свет в квартире

Иногда самые простые решения — самые лучшие. Проникновению света в квартиру может мешать пыль и грязь на окнах. Это особенно актуально, если вы живете недалеко от проезжей части. Так что мойте внутреннюю сторону окон не реже 1 раза в месяц, а внешнюю – хотя бы дважды в год.

6. Добавьте локальные источники света

Бесплатный свет в квартире

Чтобы продлить время, когда естественный свет царит в комнате и можно обойтись без основного освещения, добавьте локальные источники света там, где это необходимо – например, над рабочей поверхностью на кухне. Они будут дополнять естественный свет, когда он уже становится недостаточным.

7. Избавьтесь от дверей

Бесплатный свет в квартире

Если вы не можете или не хотите заниматься перепланировкой квартиры, то этот трюк поможет сделать пространство светлее. Избавьтесь от дверей, которые являются препятствием для проникновения солнечного света в квартиру. Менее радикальный способ – замените двери на те, у которых есть стеклянные вставки. Где возможно, установите стеклянные сдвижные перегородки.

Какую бы стратегию вы ни выбрали, окно не может быть единственным источником света в квартире. Чтобы обеспечить освещение в другое время, понадобятся светильники. Специалисты по счастью, датчане рекомендуют также размещать дома побольше свечей, которые дают более привычный глазу и приятный свет.

Фото: bjurfors.se, hbu.h-cdn.co, decoist.com, pinimg.com, homecaprice.com, bazzar.hr, home.wclindsay.com, streaterforschoolboard.org

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