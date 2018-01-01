Подпишитесь!

Клуб Premio.Design: как дизайнеру вести больше заказов и не сгореть на работе
Квартблог побывал в уникальном коворкинге Premio.Design в ТК "Каширский Двор" и теперь спешит поделиться впечатлениями со своими читателями.
- 4736
Регистрируйтесь на Квартблоге
Можно будет собирать фотографии и статьи, писать на форум и получать специальные скидки в магазине.
Регистрируясь, вы принимаете условия пользовательского соглашения
В гостях у московского антиквара
Чем антикварная мебель лучше современной? Что скрывает старинная мебель? Можно ли купить колдовское зеркало?
- 1224
Дом-музей Корнея Чуковского в Переделкино
В этом доме Чуковский жил с февраля 1938 по октябрь 1969 г. Сказка Бибигон так и начинается:"Я живу на даче в Переделкине..." Сегодня Квартблог знакомит вас с домом-музеем Корнея Чуковского в Переделкино.
- 189
Heimtextil Russia 2018 Международная выставка домашнего текстиля и тканей для оформления интерьера
Heimtextil Russia, ведущая деловая платформа для профессионалов текстильного бизнеса, отмечает в этом году свой 20-летний юбилей
- 939
Гид по самому красивому фестивалю Москвы "Сады и люди"
С 16 по 26 августа на ВДНХ пройдет V фестиваль ландшафтного дизайна "Сады и люди". Праздник садов и цветов неизменно дарит москвичам и гостям города хорошее настроение. Этот фестиваль не станет исключением.
- 895
На ВДНХ расцветут роскошные сады
На ВДНХ расцветут роскошные сады - V Московский международный фестиваль «Сады и Люди» пройдет в столице в августе.
- 987
"Планета маленького принца": фестиваль "Сады и люди" объявил детскую программу
С 16 по 26 августа в столице пройдет V международный фестиваль ландшафтного искусства "Сады и люди"
- 687
Япония впервые примет участие в фестивале садов и цветов Moscow Flower Show-2018
С 29 июня по 8 июля в столице пройдет VII фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show. Это главное событие в области ландшафтного дизайна в России, на который приезжают лучшие мастера и эксперты со всего мира.
- 708
Мебель из лодок и кораблей: кусочек моря у вас дома
Наш автор побывала в фантастической мастерской, где можно найти самую невероятную мебель в России – стеллажи и винные шкафы из 15-летних лодок и мебель из частей корабля.
- 77
Создайте в своем профиле на Квартблоге альбом с фото или рендерами проекта и отправьте нам ссылку на этот альбом, чтобы мы смогли рассказать о вашем проекте.
Ура!
Теперь у вас есть свой дом на Квартблоге. Если хотите посмотреть на него прямо сейчас, добро пожаловать.
Спасибо!
Ваш проект был успешно отправлен. Мы обязательно посмотрим его и свяжемся с вами по указанному адресу, если решим опубликовать.