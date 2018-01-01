Подпишитесь!

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Клуб Premio.Design: как дизайнеру вести больше заказов и не сгореть на работе

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Квартблог

Квартблог побывал в уникальном коворкинге Premio.Design в ТК "Каширский Двор" и теперь спешит поделиться впечатлениями со своими читателями.

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В гостях у московского антиквара

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Елена Ваньянцева

Чем антикварная мебель лучше современной? Что скрывает старинная мебель? Можно ли купить колдовское зеркало?

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Дом-музей Корнея Чуковского в Переделкино

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Маша Шаталина

В этом доме Чуковский жил с февраля 1938 по октябрь 1969 г. Сказка Бибигон так и начинается:"Я живу на даче в Переделкине..." Сегодня Квартблог знакомит вас с домом-музеем Корнея Чуковского в Переделкино.

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Heimtextil Russia 2018 Международная выставка домашнего текстиля и тканей для оформления интерьера

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Квартблог

Heimtextil Russia, ведущая деловая платформа для профессионалов текстильного бизнеса, отмечает в этом году свой 20-летний юбилей

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Гид по самому красивому фестивалю Москвы "Сады и люди"

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Квартблог

С 16 по 26 августа на ВДНХ пройдет V фестиваль ландшафтного дизайна "Сады и люди". Праздник садов и цветов неизменно дарит москвичам и гостям города хорошее настроение. Этот фестиваль не станет исключением.

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На ВДНХ расцветут роскошные сады

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Квартблог

На ВДНХ расцветут роскошные сады - V Московский международный фестиваль «Сады и Люди» пройдет в столице в августе.

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"Планета маленького принца": фестиваль "Сады и люди" объявил детскую программу

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Квартблог

С 16 по 26 августа в столице пройдет V международный фестиваль ландшафтного искусства "Сады и люди"

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Япония впервые примет участие в фестивале садов и цветов Moscow Flower Show-2018

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Квартблог

С 29 июня по 8 июля в столице пройдет VII фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show. Это главное событие в области ландшафтного дизайна в России, на который приезжают лучшие мастера и эксперты со всего мира.

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Мебель из лодок и кораблей: кусочек моря у вас дома

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Вероника Грицай

Наш автор побывала в фантастической мастерской, где можно найти самую невероятную мебель в России – стеллажи и винные шкафы из 15-летних лодок и мебель из частей корабля.

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