Подпишитесь!

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Лондонский дом, не верный английским традициям

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Квартблог

В отделанных в классическом стиле стенах этого дома прячется просто-таки безумствующий бохо-шик. Чувство юмора, с которым созданы эти интерьеры, даже трудно назвать английским — уж слишком ярко оно выражено.

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Гостевой дом в Полтавской области

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Квартблог

Мы не будем спорить на тему уюта в доме с панорамными окнами, но на это стоит посмотреть.

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Современный дом в русском стиле

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Квартблог

Проект дома в русском стиле от дизайнера Бориса Дмитриева.

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Сказочный дом в Никольской слободе

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Квартблог

Дом для прекрасной семьи с тремя детьми и собакой - первый проект дизайнеров после защиты диплома.

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Дом, где сочетаются мрамор и фанера

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Квартблог

Этот дом совместил в себе очень интересное сочетание разных материалов, фактур и цветов. При этом он остался гармоничным и довольно стильным.

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Дом мадридской художницы

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Квартблог

Яркие цвета и деревенский стиль – что может лучше поднять настроение. Мадридский дом художницы Нурии Мора дышит теплом, светом и радостью.

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Графичный интерьер для семьи с близнецами и собакой

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Маша Шаталина

Посмотрите, как 100-летний дом стал идеальным жилищем для семьи с двумя детьми и собакой.

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Элегантное шале в Австрии: таким и должно быть

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Квартблог

Геометричный загородный домик в серых тонах.

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Загородный дом с печью и камином в Дании

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Квартблог

Хозяйка дома Генриетта Хегора приезжает сюда в начале каждых новогодних каникул, чтобы подготовить его к праздникам, на которые собирается здесь вся семья. Согревающие интерьеры из Дании.

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