Подпишитесь!

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Двухкомнатная квартира 43 кв.м. в Котельниках

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Квартблог

Задача проекта: создать удобное жилье с учетом перспективы расширения семьи и большим обеденным столом для приема гостей.

  • 132

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Скандинавский интерьер в южноамериканской квартире

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Квартблог

Довольно непривычная для южноамериканских интерьеров цветовая сдержанность и отсутствие буйства красок

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Usual 55

Московские апартаменты в доме 1900 года постройки

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Квартблог

Апартаменты 90 кв.м., расположенные рядом со Всероссийским музеем декоративного искусства.

  • 1066
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Квартира молодой девушки в Швеции

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Квартблог

Скандинавский интерьер с лиловым оттенком. Интересные идеи оптимизации и «обуючивания» жилого пространства.

  • 7452
Usual 55 min

Квартира с антиквариатом

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Квартблог

Уютная квартира от Екатерины Яковенко.

  • 1009
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Эклектичная квартира в Дании

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Квартблог

Ротанговые абажур и кресло-кокон, помпезный стол, чугунные подсвечники и пушистая голубая ель! Необычная, но красивая вариация на тему скандинавского стиля.

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Usual 78

Квартира в Новосибирске 72 кв.м.

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Квартблог

Стилистика интерьера этой квартиры тесно связана с историей дома: высокие потолки с гипсовой лепниной и советская мебель, оставшаяся от семьи генерала, жившего здесь прежде.

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Шведская квартира в 33 м²

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Квартблог

Еще одна милая квартирка в Гетеборге с некоторыми хитростями.

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Usual 55 min

Квартира на Мосфильмовской

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Квартблог

Четырёхкомнатная квартира в Москве площадью 107 кв.м. на Мосфильмовской.

  • 1279

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