Подпишитесь!

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Освещение в ванной комнате: больше значит лучше?

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Квартблог

Почему одного источника света недостаточно? Квартблог будет изучать вопрос освещения в ванной комнате, где и как правильно размещать лампы, и какие типы светильников подойдут.

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7 видов светильников в стиле лофт: какой выбрать?

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Квартблог

Очень разные светильники, которые подойдут для освещения квартиры или дома в стиле лофт.

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7 способов заполнить квартиру естественным светом

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Анна Атаи

Впустим больше света в квартиру! Квартблог расскажет и покажет 7 простых и эффективных способов заполнения квартиры естественным светом.

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Да будет свет: как выбрать идеальный светильник для вашего интерьера?

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Квартблог

Рассказываем о четырех брендах, выпускающих необычные светильники в разных стилях.

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Идеальный свет для кухни, какой он? Советы профессионала

Анастасия Верная

Разбираемся в самых важных параметрах освещения на кухне вместе с экспертом по свету Давидом Марковым.

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Вносим дух ретро в интерьер: 19 примеров использования лампочки Эдисона

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Кира Овчинникова

Лампы Эдисона — современная имитация ламп накаливания, изобретённых Томасом Эдисоном, которая является хорошей альтернативой обычному светильнику.

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Маленькое солнце дома: 17 красивых сферических светильников

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Кира Овчинникова

Абажур сферической формы — очень стильный аксессуар, который не торопится освобождать пьедестал популярности.

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15 детских светильников

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Кира Овчинникова

Выбор освещения в детской комнате — серьёзное дело, ведь оно должно быть оригинальным, интересным и забавным.

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15 настенных светильников

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Кира Овчинникова

С практической точки зрения, настенное освещение незаменимо, если вы хотите выделить конкретную деталь интерьера. Но довольно часто оно играет и декоративную роль.

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