Подпишитесь!

Освещение в ванной комнате: больше значит лучше?
Почему одного источника света недостаточно? Квартблог будет изучать вопрос освещения в ванной комнате, где и как правильно размещать лампы, и какие типы светильников подойдут.
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