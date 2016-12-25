Подпишитесь!

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Вкус детства: 3 рецепта шоколадной колбасы

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Анна Атаи

Три способа приготовить любимое с детства угощение.

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Необычный чизкейк со вкусом тирамису: вкуснейший микс двух десертов

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Квартблог

Рассказываем, как приготовить вкусный необычный чизкейк тирамису, рецепт с видео и пошаговым гидом. Мы попробовали смешать эти 2 десерта и получилось невероятно!

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Рецепт тирамису, который вы не забудете никогда

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Квартблог

Видео рецепт брауни тирамису в домашних условиях быстро и очень вкусно

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Домашнее мороженое: 5 вкусов

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Дарья Мышленникова

Ешьте необычное мороженое хоть каждый вечер! Мы собрали для вас рецепты, как сделать мороженое в домашних условиях с ягодами, арахисовой пастой, зеленым чаем и даже авокадо.

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Мюсли, только лучше: 5 рецептов домашней гранолы

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Дарья Мышленникова

Пять рецептов полезного завтрака, которые научат вас экспериментировать. Мы расскажем, как сделать гранолу в домашних условиях

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Смузи: 5 лучших рецептов витаминных коктейлей

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Дарья Мышленникова

Кокос, морковь, черника, огурцы и орехи кешью — вкусный и яркий коктейль можно сделать почти из чего угодно. Делимся лучшими рецептами смузи в домашних условиях

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5 рецептов, которые заставят вас полюбить кашу на завтрак

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Дарья Мышленникова

Мы покажем вам вкусные рецепты каш на завтрак! Учимся готовить овсянку (и не только) у известных блогеров и самого Джейми Оливера.

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Smoothie bowls: 6 самых модных и полезных рецептов завтрака

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Дарья Мышленникова

Мы выбрали для Вас 6 полезных и модных рецептов завтрака Smoothie bowls - главного завтрака этого года. Не только бананы и клубника!

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5 простых рецептов маффинов

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Анна Атаи

Маффины — самая простая выпечка! Предлагаем несколько небанальных рецептов маффинов пошагово на выбор.

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