Подпишитесь!

Рейтинг Квартблога: лучшие отели Сочи
Квартблог составил свой рейтинг лучших отелей в Сочи: для отдыха с детьми, у моря и всё включено.
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Отель на Фиджи
Маленький отель на Дельфиньем острове, где любящие пары часто предпочитают проводить свой медовый месяц.
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Невероятный дворец почтальона во Франции
Французский памятник наивного искусства, возведенный руками увлеченного почтальона Шеваля.
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Необычный отель в Париже. Часть 1
В историческом районе Парижа Трокадеро, недалеко от Эйфелевой башни, Елисейских полей и площади Трокадеро, открыт для гостей весьма необычный отель.
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История одной квартиры, принимающей гостей со всего света
Каково это – принимать у себя дома гостей со всего света, да еще и оставлять их ночевать? На этот раз опытом делится веб-дизайнер и фотограф из Грузии по имени Бобо.
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5 самых вкусных музеев в мире
Музеи, которые пробудят в вас аппетит.
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Блошиный рынок в Париже
Мы предлагаем вам совершить путешествие на парижский блошиный рынок, который славится своими потрясающими развалами. Десятилетиями он хранит удивительные вещи: актикварную мебель и предметы декора.
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Романтическая гостиная XIX века
Вышитые диванные подушки и мебель из ореха – предлагаем вам заглянуть в гостиную финских буржуа XIX века. Еще одна прогулка по прекрасному Национальному музею Финляндии вместе с Квартблогом.
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Квартира-выставка в Копенгагене
Тина Сейденфаден Буск и Перниле Хорнховер купили квартиру в Копенгагене, но жить в ней не собираются. Профессионально разбирающиеся в искусстве и дизайне, они наполнили ее разными и интерьерными диковинами и превратили в музей.
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