Подпишитесь!

1 раз в неделю присылаем только самый душевный и интересный материал

Usual luchshie oteli sochi

Рейтинг Квартблога: лучшие отели Сочи

a15hbbx1g4
Квартблог

Квартблог составил свой рейтинг лучших отелей в Сочи: для отдыха с детьми, у моря и всё включено.

  • 1578

Регистрируйтесь на Квартблоге

Можно будет собирать фотографии и статьи, писать на форум и получать специальные скидки в магазине.

Регистрируясь, вы принимаете условия пользовательского соглашения

2162445 original

Отель на Фиджи

a15hbbx1g4
Квартблог

Маленький отель на Дельфиньем острове, где любящие пары часто предпочитают проводить свой медовый месяц.

  • 2622
Le palais ideal

Невероятный дворец почтальона во Франции

a15hbbx1g4
Квартблог

Французский памятник наивного искусства, возведенный руками увлеченного почтальона Шеваля.

  • 2696
5665397 original

Необычный отель в Париже. Часть 1

a15hbbx1g4
Квартблог

В историческом районе Парижа Трокадеро, недалеко от Эйфелевой башни, Елисейских полей и площади Трокадеро,  открыт для гостей весьма необычный отель.

  • 1656
Unnamed

История одной квартиры, принимающей гостей со всего света

Kvartblog avatar
Вероника Грицай

Каково это – принимать у себя дома гостей со всего света, да еще и оставлять их ночевать? На этот раз опытом делится веб-дизайнер и фотограф из Грузии по имени Бобо.

  • 3001
Usual

5 самых вкусных музеев в мире

Image 15 09 14 11 09
Елена Ваньянцева

Музеи, которые пробудят в вас аппетит.

  • 1057
2

Блошиный рынок в Париже

Image 15 09 14 11 09
Елена Ваньянцева

Мы предлагаем вам совершить путешествие на парижский блошиный рынок, который славится своими потрясающими развалами. Десятилетиями он хранит удивительные вещи: актикварную мебель и предметы декора.

  • 3323
000

Романтическая гостиная XIX века

Dsc 249300
Дарья Мышленникова

Вышитые диванные подушки и мебель из ореха – предлагаем вам заглянуть в гостиную финских буржуа XIX века. Еще одна прогулка по прекрасному Национальному музею Финляндии вместе с Квартблогом.

  • 2261
The appartment milj 73000

Квартира-выставка в Копенгагене

a15hbbx1g4
Квартблог

Тина Сейденфаден Буск и Перниле Хорнховер купили квартиру в Копенгагене, но жить в ней не собираются. Профессионально разбирающиеся в искусстве и дизайне, они наполнили ее разными и интерьерными диковинами и превратили в музей.

  • 2486

Создайте в своем профиле на Квартблоге альбом с фото или рендерами проекта и отправьте нам ссылку на этот альбом, чтобы мы смогли рассказать о вашем проекте.

Ура!

Теперь у вас есть свой дом на Квартблоге. Если хотите посмотреть на него прямо сейчас, добро пожаловать.

Спасибо!

Ваш проект был успешно отправлен. Мы обязательно посмотрим его и свяжемся с вами по указанному адресу, если решим опубликовать.

Товар добавлен в корзину

Оформить заказПродолжить покупки
Закрыть окно