Подпишитесь!

Черно-белый Новый год
Дизайн-редактор журнала Style at Home Кристин Хэнлон оформила свой дом в черно-бело-коричневой гамме и не стала менять его цветового решения в праздничный период, дополнив его лишь еловыми ветками.
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21 столовая в стиле шинуазри
Мы собрали для вас примеры столовых, достойных самых знатных приемов.
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Стильные и необычные входные двери
Мы собрали для вас 22 примера потрясающих дверей, которые украшают здания.
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15 серых спален
Спальни, предназначенные для расслабления!
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15 роскошных прихожих
15 эффектных прихожих, над которыми поработали дизайнеры.
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Белые ванные комнаты
Светлые ванные комнаты в ахроматических тонах могут быть совсем не скучными.
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Светлые чувства: лесной домик влюбленных с фасадом из окон
Фотограф Ник Олсон и дизайнер Лила Хорвиц доказали, что для того, чтобы построить семейное счастье, не нужно много времени и денег.
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Книги, которые вас удивят
В этой статье Квартблог собрал список книг, которые нельзя однозначно назвать обычными.
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Деревянные, космически красивые: ряд эксклюзивных и доступных светильников Woodled
Замечали ли вы, что атмосфера в доме может кардинально поменяться при смене светильников? Что комната с деревянной люстрой обязательно уютна в вечернее время?
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