Подпишитесь!

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Черно-белый Новый год

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Квартблог

Дизайн-редактор журнала Style at Home Кристин Хэнлон оформила свой дом в черно-бело-коричневой гамме и не стала менять его цветового решения в праздничный период, дополнив его лишь еловыми ветками.

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21 столовая в стиле шинуазри

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Квартблог

Мы собрали для вас примеры столовых, достойных самых знатных приемов.

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Стильные и необычные входные двери

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Квартблог

Мы собрали для вас 22 примера потрясающих дверей, которые украшают здания.

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15 серых спален

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Квартблог

Спальни, предназначенные для расслабления!

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15 роскошных прихожих

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Квартблог

15 эффектных прихожих, над которыми поработали дизайнеры.

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Белые ванные комнаты

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Квартблог

Светлые ванные комнаты в ахроматических тонах могут быть совсем не скучными.

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Светлые чувства: лесной домик влюбленных с фасадом из окон

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Квартблог

Фотограф Ник Олсон и дизайнер Лила Хорвиц доказали, что для того, чтобы построить семейное счастье, не нужно много времени и денег.

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Книги, которые вас удивят

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Квартблог

В этой статье Квартблог собрал список книг, которые нельзя однозначно назвать обычными. 

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Деревянные, космически красивые: ряд эксклюзивных и доступных светильников Woodled

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Квартблог

Замечали ли вы, что атмосфера в доме может кардинально поменяться при смене светильников? Что комната с деревянной люстрой обязательно уютна в вечернее время? 

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