Подпишитесь!

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Скандинавская двушка в 52 м2 с элементами ретро

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Квартблог

Обожаем изобретательных хозяев и их идеи. Милейшая двушка со шкафчиками из ящиков для фруктов и полками из досок, которые отлично дополняют сложившуюся здесь ретро-обстановку.

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