Часы из эпоксидной смолы своими руками: эксклюзивные варианты дизайна. Как сделать своими руками —пошаговая инструкция. Украшение часов из эпоксидной смолы декоративными камнями.

Привлекающие внимание необычным декором часы из эпоксидной смолы можно изготовить самостоятельно, используя доступные заготовки и материалы. При соблюдении несложной технологии домашние мастера получают уникальные модели, которые становятся оригинальным украшением интерьера.

Эксклюзивные часы из эпоксида — варианты дизайна

Набирают популярность самостоятельно изготавливаемые в различных вариациях часы, для которых декор создают с использованием эпоксидной смолы. Этот материал привлекает прозрачностью, возможностью введения в него нужных красителей.

Варианты дизайна часов, создаваемых по подобной технологии, удивляют своим многообразием. Они неизменно яркие и необычные. В любом интерьере становятся объектом внимания. Ниже перечислены некоторые интересные решения.

Мастера предлагают, например, часы из дерева и эпоксидной смолы. На этапе подготовки потребуется подобрать часть древесного спила. Чем необычнее его конфигурация, тем интереснее получается конечный результат.

Для усиления эффекта стрелки и цифры покрывают специальным порошком — люминофором. В темноте они начинают светиться.

Оригинальностью отличаются модели, которые состоят только из смолы. Мастера используют плоские специальные емкости с бортиками. Они могут быть пластиковыми или металлическими. Наливают послойно эпоксидку, окрашенную в разные тона. Цветовые переливы позволяют создавать абстрактные или тематические узоры.

При сочетании оттенков синего цвета получают часы «Море» из эпоксидной смолы, если берут их разной степени насыщенности. Плавные переходы получают при помощи кисточки. Вливают сначала фоновый светло-голубой состав. Затем, ориентируясь в нужном направлении, волнистыми мазками вводят другие тона, изменяя их насыщенность. Слегка растушевывают, не оставляя резких переходов. При такой технике композиция становится более декоративной. Потребуется сделать несколько слоев.

При помощи прозрачной неокрашенной смолы удается подчеркнуть и выделить теплую текстуру дерева. Потребуется цельный древесный кусок. Его делают нужной формы, чаще всего круглой. Важно тщательно отшлифовать поверхность. После этого заливают ее в один, непременно очень ровный, слой эпоксидной смолой. После высыхания приклеивают цифры и проводят полную сборку часового механизма.

Роскошно выглядят самостоятельно созданные модели с изумрудным фоном, к которому добавлены золотистые штрихи. Если дополнить цветовое великолепие легкими черными тонкими линиями, возникает чудесная малахитовая поверхность. Цифры вместе со стрелками для таких часов красят в золотой.

Элегантные вариации часов получают, сочетая благородный бордо с золотом, глубокий синий с серебром. Романтизмом веет от циферблатов, окрашенных в нежность розовой зари и спокойствие голубого озера. Для спального помещения стоит изготовить часы в умиротворяющем зеленом цвете с золотистыми бликами.

Оригинальной разновидностью смолистых часов становится использование для заливки рамок. При необходимости подготавливают картинку. Использовать можно любое тематическое изображение, подходящее по цвету к общему интерьерному решению, или распечатать любимые фотографии. Процесс изготовления такой базы для часов:

Картинку во избежание искажения цвета покрывают с изнанки двумя слоями грунтовки. На лицевую плоскость наносят тонкий ровный слой прозрачного лака. В рамку закрепляют подложку, на которую вливают эпоксидную смолу. Распределяют деревянной лопаткой по всей поверхности и оставляют на сутки. Затем снова вливают смолистую субстанцию и уже на нее укладывают картинку. Аккуратно прижимают по направлению от центра к периферии. Важно избежать вздутия из-за оставшегося воздуха. Спустя еще сутки заливают финишный слой.

Часы могут соседствовать с картинками, изготовленными в подобной технологии, создавая великолепный неповторимый ансамбль.

В роли внутреннего наполнителя циферблатов могут выступать разнообразные материалы. Используют камни, кофейные зерна, бисер. Пригодятся небольшие бусинки, стразы, высушенные листья, цветы, пайетки, соломка. Их распределяют, делая необычные композиции. Творческие люди создают интересные изображения на основе природного материала. Любое такое изделие будет эксклюзивным.

Как сделать своими руками часы из эпоксидной смолы

Необычные материалы всегда притягательны для творческих людей. Интерес представляют технологии, демонстрирующие, как сделать часы из эпоксидной смолы. Оказывается, из этой тягучей массы получаются эксклюзивные поделки. Потребуется несложный набор приспособлений, аккуратность, терпеливость и следование рекомендациям опытных мастеров.

При желании даже без особых творческих навыков удастся изготовить часы из эпоксидной смолы. Поможет мастер-класс, в котором детально прописан каждый шаг.

На подготовительном этапе подбирают все необходимые детали, материал, инструментарий:

кусок толстой фанеры или МДФ;

древесный спил;

набор, состоящий из эпоксидной смолы с обязательным включением отвердителя;

эпоксидный грунт;

походящий по размерам часовой механизм;

деревянная лопатка;

малярный скотч;

пластиковые контейнеры;

бумажные салфетки;

кисточки;

газовая горелка;

лобзик;

наждачная бумага;

уровень;

красители.

Необходимо использовать на протяжении работы перчатки, защитную маску, очки. Надевают плотную одежду. Помещение должно хорошо вентилироваться.

Подготовка формы

Продумать конфигурацию будущего изделия необходимо заранее. Размер соотносят с подобранным часовым механизмом. Это позволит избежать досадных ошибок.

При помощи лобзика вырезают из подготовленного куска фанеры форма для эпоксидной смолы. Часы чаще делают круглыми. Это стандартное и всегда очень привлекательное решение. При желании можно сделать циферблат квадратным или выбрать многоугольную фигуру. Превосходные варианты получаются с абстрактной неправильной формой.

Обязательно предварительно разрабатывают эскиз на бумаге, выверяя все размеры. Затем переносят его на фанеру и выпиливают, используя лобзик. Срезы и поверхность при необходимости шлифуют. Для этого подойдет наждачная бумага, которой оборачивают деревянный брусок.

Наносят тонким равномерным слоем на верхнюю плоскость, а также на боковые стороны эпоксидный грунт. Он позволит запечатать древесные поры и получить идеально ровное основание.

По бокам приклеивают ленты малярного скотча, который должен немного возвышаться над лицевой поверхностью формы. Он позволит сдерживать растекание смолы. Устанавливают заготовку на 4–5 опор, выверяя точную горизонталь при помощи уровня. В нее помещают тщательно отшлифованный спил дерева необычной формы. Стол предварительно застилают пленкой.

Процесс заливки

Разводят эпоксидную смолу, добавляя в соответствии с инструкцией отвердитель. Важно быстро, но равномерно размешать компоненты.

Если будет использоваться несколько оттенков, то разливают смолу по пластиковым контейнерам. В них при тщательном размешивании вводят красители.

Если будут добавляться декоративные элементы (зернышки, бутоны, листья, стразы, бисеринки и пр.) потребуется не менее двух слоев заливки. Когда фоновая заливка высохнет, создают декоративную композицию, после чего выполняют финишное вливание эпоксидной смолы.

Для получения мраморного или другого абстрактного фона после равномерного распределения слоя с основным цветом сразу на отдельные участки наносят остальные оттенки. Растушевывают плавными линиями при помощи кисточек с мягким ворсом. От появившихся пузырьков избавляются при помощи газовой горелки.

Последующая обработка

После того, как смола полностью затвердеет, убирают скотч. Требуется на процесс застывания не менее суток.

Снимают фанерную основу. Шлифуют изделие. Окончательную полировку выполняют наждачной бумагой с самым мелким зерном.

Финишная сборка изделия

Точно в центре потребуется сделать сквозное отверстие. Его диаметр сверяют с осью часового механизма. С изнаночной стороны его фиксируют. Остается с лицевой поверхности прикрепить цифры. Если удалось приобрести готовые экземпляры на самоклеящейся основе, то их просто после снятия защитного слоя прикладывают на нужное место и прижимают.

Цифры, изготовленные самостоятельно из фанеры или жести, крепят на быстросохнущий клей. Остается прикрутить стрелки и сделать крепеж, чтобы повесить необычные часы ручной работы настенные на отведенное место.

Украшаем часы декоративным камнем

Самостоятельно изготовленные изделия с интересным декором служат великолепным украшением интерьера.

Прежде чем купить часы из эпоксидной смолы, стоит задуматься о возможности воплощения собственноручной идеи. Есть разные варианты, причем некоторые из них удивляют несложным алгоритмом действий.

Уникальные, с неповторимым антуражем настенные часы из эпоксидной смолы можно изготовить, если подготовить для работы декоративные камни. Подойдут в роли наполнителя камни, ориентированные на использование для аквариумов. Для придания будущим часам из эпоксидной смолы, созданным своими руками, благородного вида, берут хрусталь и обсидиан.

Последовательность операций:

Основой служит круглая заготовка нужного диаметра из толстой фанеры. Лицевую плоскость и бока покрывают грунтовкой.

После высыхания торцы и изнанку обклеивают малярным скотчем.

Затем готовят эпоксидную смолу, в которую всыпают мелкие камни и вымешивают.

Аккуратно распределяют получившуюся массу по периметру заготовки. Можно заранее отметить линию, отступив от краев 2–3 см. Это позволит сделать более ровную отделку.

Сразу, пока смола не высохла, по каменной основе распределяют хрусталь и обсидиан. Их раскладывают с интервалами, так как они нужны для усиления эффекта.

Теперь приступают к заливке центральной части. Для фона в эпоксидную смолу вводят немного молочного колера. Распределяют ровно по всей поверхности между каменным ограждением.

Затем в отдельных стаканчиках готовят темно-коричневую и серебристую смолу. Ее вливают на отдельные участки, слегка растушевывая кисточкой. Важно получить переливы оттенков.

Для усиления эффекта мраморной поверхности черной смолой наносят несколько линий в разном направлении.

Пузырьки воздуха в процессе работы убирают газовой горелкой.

Через сутки снимают скотч. Торцы красят в серебряный цвет. Изнаночную сторону покрывают черной краской.

Остается только прикрепить часовой механизм.

Используя отвердитель и входящую в набор эпоксидную смолу, можно сделать часы с удивительным декором своими руками. Подобное эксклюзивное изделие послужит украшением любого интерьера. Благодаря многообразию цветового решения несложно подобрать вариант, гармонично вписывающийся в стиль помещения.

часы, дизайн интерьеров