Что нужно знать о возможностях современных окон

Как «умные» окна уже сегодня помогают нам чувствовать себя в безопасности и одеваться по погоде. Современные пластиковые окна: полезный и интересный обзор от Квартблога.

Современные пластиковые окна

Классическое назначение окон – освещать помещение естественным светом, при этом отделять внутреннее пространство дома от улицы и препятствовать непогоде и ветру.

За период своего существования окна пережили очень серьезную эволюцию. К первичным функциям освещения дома и нехитрой защиты добавилось большое количество нужных качеств, улучшающих жизнь человека.

Современные окна мультифункциональны, они отлично регулируют внутренний микроклимат, смягчают определенные неблагоприятные факторы окружающей среды и превратились в важную эстетическую и интерьерную составляющую наших домов.

Рассмотрим вопрос более подробно.

Одним из основных и важных качеств современных окон является энергоэффективность. В капризном российском климате чаще актуально сохранение тепла. Однако, и отражение солнечных лучей в летний зной — важнейшее оконное качество для комфорта внутри дома. В конечном счете и первое и второе качества окна (и стеклопакета) способствует экономии электроэнергии, которая иначе тратилась бы на обогрев или охлаждение помещения.

Фото: Marvin Windows NJ

А теперь представим квартиру, окна которой выходят на оживленную городскую магистраль. Или дом, находящийся вблизи вокзала или аэропорта. Монотонное воздействие низкочастотных шумов (движение транспорта) и высокочастотных звуков (сигналов и гудков) плохо сказывается на здоровье и взрослых людей, и детей.

В таких случаях реальным спасением являются окна с функцией шумоподавления. Эффект тишины достигается различными способами. Например установкой триплекса или стекол разной толщины или изменением межстекольного расстояния для снижения резонанса, возможно и сочетание этих методов.

Кроме температурного и звукового комфорта с недавних пор появились «умные окна», которые способны охранять вашу частную жизнь и заботиться о создании приватной обстановки в вашем доме или офисном пространстве.

В плотной городской застройке трудно спрятаться от взглядов из окон соседних домов, в современных городских районах мы все видны, как рыбки в аквариуме. Если по каким-то причинам вам не нравятся шторы и прочие оконные аксессуары, прекрасный выход – установка окон со встроенными жалюзи или стеклами с изменяемой прозрачностью. Со встроенными жалюзи все более-менее понятно. А вот стекла с изменяемой прозрачностью относительно эксклюзивное явление. Они способны менее чем за секунду из прозрачных стать матовыми, повинуясь вашему прикосновению к специальной кнопке.

Однако обеспечение и охрана приватности тоже не последняя вершина, взятая разработчиками и производителями «умных» окон. Окно стало по-настоящему интеллектуальным продуктом. Речь идет о встроенной в оконное стекло опции METEOGLASS2. Сначала специалисты научили стекло определять и транслировать температуру за окном, а теперь и прогнозировать возможность выпадения осадков.

Как работает данная функция, вы можете посмотреть в видео:

В жизненном пространстве это выглядит следующим образом. Вы или ваши домочадцы собираетесь утром/днем/вечером на работу/за покупками/на прогулку и подбираете одежду, чтобы чувствовать себя комфортно. И теперь вам не нужно слушать радио, запускать приложение на смартфоне или щелкать пультом телевизора, чтобы узнать метеообстановку. Для выбора гардероба нужно просто бросить взгляд в окно. На стекле будет шкала с уровнем температуры и светящаяся изящная тучка в случае вероятных осадков. В зависимости от температуры за окном индикатор подсвечивается разными цветами. Яркость тоже будет комфортна для глаза, так как регулируется в зависимости от уровня освещенности.

Логично, что вышеописанные интеллектуальные опции пока не очень распространены. Однако в России их можно приобрести и оценить по достоинству.

Текст, фото: okna.ru

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