Дачный сезон: настраиваемся на отдых

Квартблог озадачен наведением красоты на дачных участках в связи с приближающимся летом. Ищем новые идеи для вдохновения!

Лето не за горами — пусть и короткое, не всегда жаркое и солнечное, полное забот и хлопот, но такое долгожданное. Многие уже в мае перебираются на несколько месяцев за город и стараются поскорее навести порядок и уют после зимних холодов. Мы считаем, что качество отдыха напрямую зависит от того, как вы оформите свой участок: решать только вам, будет ли это английский сад, минимализм на участке или декор в стиле бохо. Одно совершенно точно: садовая мебель должна быть особо прочной и качественной, чтобы выдержать все капризы погоды, а текстиль, посуда и другие аксессуары — дарить радость и покой. Мы подобрали для вас несколько предметов, которые сделают ваш отдых комфортнее.

1. Садовая мебель

Начнем, конечно же, с мебели, которая должна выдержать испытание палящим солнцем и проливным дождем. Столы, стулья и шезлонги — список необходимых вещей может быть бесконечным!

2. Освещение

Теплые летние вечера располагают к дружеским застольям на свежем воздухе. Создать романтическую и приглушенную атмосферу за столом помогут свечи, а законченный вид даче придадут лампы в экостиле.

3. Хранение

Важный момент, о котором не стоит забывать, — как уместить в небольшом пространстве множество вещей, не создавая при этом хаоса и нагромождения шкафов и предметов. Используйте различные пуфы и журнальные столики со съемными крышками для хранения, а также сундуки и мягкие текстильные корзины — в них удобно складывать пледы и небольшие подушки и выносить их на улицу прохладным вечером.

4. Текстиль

Яркий, теплый и приятный для кожи — главные качества дачного текстиля. Это касается пледов и подушек, которые мы выбрали для вас.

5. Посуда и сервировка стола

Накрыть красивый стол на даче проще простого: свежие фрукты и овощи, зелень с грядки, домашний лимонад или травяной чай, собранный буквально на ближайшем лугу, — вам нужно всего лишь подобрать правильную посуду.

6. Декор

Маленькие, но нужные мелочи, типа зеркала, подноса или ширмы, не только пригодятся в хозяйстве, но и станут украшением дома. И не забудьте про вазы для цветов из вашего сада!

А вот что мы выбрали для себя:

На фото: Ширма «Тундра», Тарелка Grandmas Flowers, Бутыль декоративная «Сетка», Столик кофейный, Подвесной светильник La Сuerda, Коврик плетеный, Кувшин «Пух одуванчика», Деревянный сундук, Кресло-качалка Tree.

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