Детская мебель в каждый дом

«Квартблог» узнал, где в Москве покупать детскую мебель. Мы побывали и в маленьких мастерских, и в огромных торговых центрах и теперь знаем, какая сейчас бывает мебель для детей и чем она хороша.

«Квартблог» узнал, где в Москве покупать детскую мебель. Мы побывали и в маленьких мастерских, и в огромных торговых центрах и теперь знаем, какая сейчас бывает мебель для детей и чем она хороша.

Как сейчас модно писать, это пост боли. В моем детстве было очень мало игрушек и совсем не было особенной детской мебели. Походив по мастерским и торговым центрам, я поняла, что по-прежнему не отказалась бы от кровати принцессы или спортивного комплекса. Вариантов оформления детской комнаты сейчас множество – от недорогих деталей до роскошных комплектов. Надеюсь, что благодаря моему посту чье-то детство станет более красочным, чем мое.

У Мастерской №13 нет шоурума, но взглянуть на работы Павла Захарова можно в маленькой комнатке в Милютинском переулке, где он изготавливает свои кормушки, полки и самолетики.

Этот самолетик Павел доделал у меня на глазах: приладил крыло, прикрутил колеса. И объяснил, что эта модель вдохновлена самолетом столетней давности, на котором летал Сент-Экзюпери.

В деревянные самолеты можно не только играть, но и приспосабливать их к интерьеру: Павел делает вот такие крылатые полки, которые украсят комнату любого мальчишки.

Для детей со столярными наклонностями в мастерской есть еще одна игрушка: кормушка-конструктор. Несколько сосновых досочек, клей, винтики – и ребенок может сам сматерить кормушку для птиц.

Если кормушке оставляют ее натуральный древесный цвет, она называется «Дом Некрасовых». Если же к ней прилагается баночка с краской, то будет называться «Дом Красновых», «Дом Зеленкиных» или «Дом Беленкиных».

«Дом Зеленкиных»

Поразительно, что за весь процесс Павел полностью отвечает сам: он рисует эскизы, строгает детали, расписывает полки и игрушки. Он не старается, чтобы линии были идеально ровными, а парные детали – абсолютно одинаковыми. Наоборот, мастер стремится оставлять кривизну и антисимметрию, как в детской иллюстрации или в рисунках, сделанных неуверенной рукой ребенка. Посмотрите, например, на такие неидеальные и живые окошки домика-кормушки.

Кормушки тоже можно использовать как полки

Во время нашего разговора приходит мама с дочкой, покупает «Дом Зеленкиных» и приглядывается к другим конструкторам, сложенным на полке под потолком. Павел рассказывает, что в мастерской проводятся мастер-классы, где детей учат расписывать или изготавливать деревянные штуковины. Обычно и мамы не могут удержаться и берут в руки пилу и отвертку. Действительно, у деревянных игрушек есть особое, мягкое обаяние.

Modl

Однажды родители маленького мальчика Пети решили изготовить для него простую и красивую мебель взамен всем надоевшей Икеи. Так появилась студия Modl Kids. Ирина, одна из основательниц студии, рассказывает: «Как молодые родители, мы знаем, что нужно детям. Все что мы производим, в первую очередь делаем для своего ребенка, поэтому это задает определенный стандарт качества». Пока что в студии в ходу ручное производство, а посмотреть на товары (кроватки, стол и стульчик) можно только на сайте. Но скоро Modl выпустит и другие предметы: системы хранения, табуретки и другие варианты столов и стульчиков.

Playply

С детской мебелью-конструкторами PLAYPLY «Квартблог» познакомился на выставке «ПРЕДМЕТ. Современный российский дизайн». Каждый предмет PLAYPLY стоит 2500 рублей и собирается из пяти деталей, скрепляемых специальным ключом. Получается прочная, ненавязчивая и приятная на ощупь мебель.

Полосатая лошадка

Мебельная фабрика «Полосатая лошадка» существует уже много лет, но знают о ней далеко не все (я, например, не знала). Чтобы изучить их продукцию, я отправилась в мебельный центр «Гранд» в Химках. Магазин очень веселый: по мини-скалодромам и лесенкам разрешают лазить даже взрослым (кровати выдерживают вес до 130 килограмм), а в укромном месте живет крольчиха Витаминка, которая дает себя погладить.

Флегматичная крольчиха Витаминка – обитатель магазина

Двухэтажная кровать – несбывшаяся мечта моего детства, поэтому я с радостью вскарабкалась на второй ярус по березовым ступенькам. Конструкция чуть шаталась, но консультант меня успокоила: «По выходным на нее залезает столько детей и взрослых, что Вам совершенно нечего бояться. А когда кроватку устанавливают в детской, ее крепят к стене».

Детская мечта: на первом ярусе не кровать, а качели.

Сейчас этот комплекс кажется мне чуть аляповатым, но не могу не признать, что двадцать лет назад я была бы от него без ума. Кроме того, тут действительно умело сочетается игра и функциональность: обратите внимание на книжные полки, ящики-ступеньки и домик-шкаф. Плюс горка и маленькие качели – получается спальня – детская площадка.

Ручки шкафчиков и ящиков. Вот где делают красивую фурнитуру!

«Полосатая лошадка» часто изготавливает мебель на заказ, подгоняя стандартные модели под параметры конкретной комнаты и конкретного заказчика. На сайте можно выбрать коллекцию, а внури коллекции – конкретный комплект большими или меньшим количеством элементов. Цвет клиенты тоже выбирают сами, на сайте, или по дощечкам-образцам на фотографии ниже.

Надо сказать, что в целом детская мебель в «Гранде» мне не понравилась: там было очень много коллекций «для девочек», которые, судя по всему, должны внушать юным созданиям, что они маленькие принцессы. Кованые ножки и спинки, позолота, атласная обивка а-ля «будуар маркизы де Помпадур»... Опять приходится признать, что маленькая я была бы в восторге, но, кажется, детей от такого откровенного треша лучше держать подальше. Но была и секция, которая вызвала у меня прямо-таки восторг, – коллекции датской мебели Lifetime.

Lifetime

Цены на эту изумительную мебель у нас примерно вдвое больше, чем в Дании: например, если кроватка «дервянная хижина» на оригинальном сайте стоит 7678 крон (то есть чуть больше 50 тысяч рублей), то на сайте «Мир детской мебели» цена составляет 108 тысяч рублей. Тем не менее, эта мебель настолько красива, что умолчать о ней невозможно.

«Квартблог» надеется, что детские в квартирах наших читателей будут самыми красивыми комнатами в доме. Ведь часто веселая мебель радует взрослых даже больше, чем их отпрысков.

В материале использованы фотографии студии Modl Kids

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