Детская зона в спальне родителей

В однокомнатных квартирах спальня у взрослых и детей одна на всех. Рассказываем, как грамотно распределить пространство

Однокомнатная квартира, в которой живет семья с детьми, тоже может стать комфортным пространством для каждого. Комната, которая будет одновременно и родительской спальней, и детской, должна быть тщательно спланирована и разделена на зоны. Пока ребенок еще совсем мал, все, что ему нужно — это детская кроватка и комод или стеллаж для развивающих игрушек и принадлежностей по уходу. Кроватка новорожденного может стоять прямо рядом с кроватью родителей. Но по мере того, как ребенок растет, ему нужно все больше места и своей территории.

Где расположить детскую зону?

Комната должна быть разделена на зону ребенка и зону родителей. Детей лучше расположить ближе к окну и дальше от двери. На это есть две причины: родители ложатся позже, а встают раньше ребенка, поэтому расположение детской кровати в более мирной и тихой зоне комнаты вполне логично. А близость окна важна тем, что ребенку нужен для занятий письменный стол с дневным светом, когда для родителей спальня может быть только местом отдыха.

Интересный вариант расположения детской зоны — вторым ярусом. Подходит только для квартир с очень высокими потолками. Для этого под потолком монтируется платформа с детской кроватью и местом для игр. Позаботьтесь о безопасности — установите ограждение, чтобы сверху невозможно было упасть.

Как зонировать комнату?

Территорию ребенка нужно визуально отделить от взрослой. В первые три года жизни таким разграничителем может послужить коврик у кроватки и милый декор над ней, либо легкая занавеска. После трех лет детскую лучше зонировать более серьезными методами.

Самую основательную границу можно возвести из гипсокартона. Получатся две отдельные комнаты, только с аркой вместо двери. Если вы готовы пожертвовать практически всем естественным светом во взрослой спальне, возможно этот вариант вам подойдет. Перегородку можно сделать частичной или с декоративными отверстиями, тогда зонирование будет смотреться более легко.

Очень хороший способ зонирования — раздвижные перегородки. Так на ночь можно делить комнату на две, а днем объединять. Если перегородка будет из матового стекла или стеклоблоков, вы решите и проблему освещения.

Очень функциональная перегородка — стеллаж. Это и дополнительное место для хранения, очень ценное в маленьких пространствах, и хороший разделитель зон.

Легким и мобильным решением станут плотные шторы и легкие ширмы, которые можно быстро убрать, чтобы сделать пространство более открытым и светлым.

Как сэкономить место?

Сложно уместить в одной комнате спальное место для двоих взрослых, кровать для ребенка (или даже нескольких детей), письменный стол, детскую зону для игр и достаточные места для хранения. Что же делать?

Самое простое — отказаться от полноценной двуспальной кровати и заменить ее комфортным диваном. Это позволит спальне играть роль гостиной днем. От детской кроватки отказываться не стоит, поскольку она занимает не настолько много места.

Если большая кровать для вас принципиальна, а места очень мало, то детскую кроватку можно установить над ней вторым ярусом.

Непосредственно для детской зоны кровать на втором ярусе всегда будет превосходным способом для экономии места — внизу можно разместить письменный стол или зону для игр. Кровать детская или взрослая, днем поднимающаяся к стене или задвигающаяся под подиум, — отличное альтернативное решение.

Для экономии места, используйте общий шкаф для взрослого и ребенка. Задействуйте всю высоту комнаты, а еще лучше встройте шкаф в нишу — так он визуально будет отбирать меньше пространства. Шкаф в подиуме еще один хороший прием.

Как говорится, в тесноте, да не в обиде. Следуйте этим советам при планировании комнаты, и такое близкое соседство сделает вашу семью только дружнее и сплоченнее!

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Фотографии: ikea.com, avivas.ru, roomplan.ru, triya.ru

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