Дизайн офиса: как спроектировать офис, который понравится всей команде

Как делать уютный и практичный дизайн коммерческих помещений, офисов и общественных пространств.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОФИСНОГО ДИЗАЙНА ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПРАВИЛЬНОЙ АТМОСФЕРЫ

Создание правильной атмосферы – важная часть офисного дизайна. Хорошо спроектированный офис и тон, который он передает, могут повлиять на эффективность, продуктивность, моральный дух и общее отношение вашей команды.

Приятный, организованный, современный дизайн коммерческих помещений вселяет уверенность и говорит об успехе тем, кто его испытывает. Тем не менее, важно понимать, что то, что работает для одного бизнеса, может не работать для другого. Все зависит от тона, образа и в целом, который вы пытаетесь создать. Хотите передать изысканность и профессионализм? Используйте темные насыщенные цвета в сочетании с прямыми четкими линиями. Вы хотите передать более веселую и творческую атмосферу? Выбирайте яркие, кричащие цвета в сочетании с насыщенными принтами и изогнутыми линиями.

Какой стиль подходит для вашего бизнеса? Только ты можешь ответить на этот вопрос. Однако ваш выбор повлияет на то, как вы спланируете, украсите и обставите свое рабочее пространство.

ПОДГОТОВКА И ПЛАНИРОВАНИЕ ЯВЛЯЮТСЯ КЛЮЧЕВЫМИ

Прежде чем принять решение о дизайне офиса, который вам нравится, или о «модном» новом облике, который выбрал ваш друг, потратьте некоторое время на подготовку и планирование.

Определение того, что работает для вашего бизнеса, что может отличаться от того, что делают другие компании — принесет дивиденды в виде нематериальных активов, таких как производительность, вовлеченность, сосредоточенность и улучшение командной динамики.

Вот как найти дизайн офиса, который идеально подходит для группы из двух или 200 человек.

1) Наблюдайте за динамикой вашей команды

Лучший способ найти дизайн и планировку офиса, которые подходят для вашего бизнеса, это наблюдать за динамикой вашей команды.

Задайте себе следующие вопросы:

Как команда использует свое текущее пространство?

Где узкие места в транспортном потоке?

Что мешает сотрудничеству?

Что работает в текущем дизайне офиса?

Что не работает?

На что жалуется команда делает на регулярной основе?

Что касается последнего вопроса, не бойтесь напрямую спрашивать свою команду, чего они хотят от офисного помещения. Именно они используют его каждый день и, вероятно, будут иметь несколько хороших предложений по улучшению дизайна.

2) Дизайн с учетом корпоративной культуры

У вашего бизнеса есть своя уникальная корпоративная культура, которая отличается от корпоративной культуры любой другой компании. Эффективный дизайн офиса распознает и отметит эти отличительные различия так, как вам удобно. Эти определяющие характеристики придают вашему бизнесу индивидуальность и помогают привлекать и удерживать клиентов, поставщиков, партнеров и лучших специалистов. Дизайн офиса, который укрепляет культуру вашей компании, может даже усилить командный дух в вашем бизнесе.

Чтобы определить культуру вашей компании, сядьте со своей командой и определите словами и образами индивидуальность, которую вы хотите передать своим бизнесом. Затем спроектируйте свое офисное пространство соответствующим образом.

3) Один размер не подходит всем

Каждый бизнес отличается. На самом деле, каждая команда в бизнесе отличается. Каждый из них функционирует по-своему, уникальным образом. Это означает, что универсальный подход к дизайну офиса в большинстве случаев не работает. Например, некоторые команды работают лучше, когда у них есть несколько часов тишины каждый день. В этом случае вам могут пригодиться кабинки или полуприватные рабочие места. Другие команды, однако, должны быть в постоянном контакте, чтобы отвечать на вопросы, находить решения и получать доступ к коллективной базе знаний. Изоляция этих людей — даже с помощью чего-то такого простого, как кабина, — прервет эту динамику.

Так что то, что работает для одного бизнеса или одной команды, не будет работать для другого. Вы должны определить переменные, которые больше всего влияют на вашу команду.

4) Переосмыслить распределение пространства

Прошлые парадигмы офисного дизайна распределяли пространство в зависимости от названия. У президента и вице-президента компании были самые большие кабинеты. У старшего торгового персонала были офисы меньшего размера, у менеджеров офисы еще меньше.

Однако в последние годы ситуация меняется. Компании понимают, что более эффективно распределять пространство в зависимости от времени, которое человек проводит в офисе, а не от его должности. На самом деле высшее руководство может проводить больше времени вне офиса, чем в нем, поэтому большую часть рабочего дня они тратят впустую.

С другой стороны, инженер часто проводит 80, 90 или даже 100 процентов дня в офисе, работая над различными проектами. Им нужно большее рабочее пространство, чем продавцам, которые проводят на совещаниях 75 % времени.

5) Переосмыслить основные технологии

Дизайн офиса, подходящий для вашего бизнеса, во многом будет зависеть от основных технологий, которые ваша команда использует на регулярной основе. Например, проводная технология ограничивает передвижение сотрудников и удерживает их на одном месте большую часть дня. С другой стороны, беспроводная технология позволяет сотрудникам перемещаться из одного места в другое без ограничений.

Хотя споры между проводными и беспроводными сетями одна из самых больших проблем, с которыми вы столкнетесь, другие технологии также окажут значительное влияние на ваш бизнес. Очень важно определить основные технологии, которые влияют на вашу команду.

В процессе не бойтесь переосмыслить, как ваш бизнес может использовать необходимые инструменты в будущем. Когда вы планируете такое изменение, вы упрощаете и упрощаете проектирование идеального рабочего пространства.

6) Ставьте сотрудничество на первое место в списке

Планируя новый дизайн офиса, поставьте совместную работу на первое место в списке «обязательных» элементов. Сотрудничество - это новая модель в бизнесе, и на то есть веская причина: она работает. Многие начинают рабочий день в большой открытой комнате, где каждый может поговорить со всеми остальными. Поскольку эти предприятия растут, они часто переезжают в более традиционные офисы со стенами, дверями и перегородками. В процессе они теряют первоначальный шум, который сделал возможным их успех. Но вы можете поддерживать ажиотаж в своем бизнесе, поощряя сотрудничество с помощью дизайна вашего офиса.

7) Основывайте свой дизайн офиса на действиях

Наблюдая за своей командой, отмечайте основные действия, которые они выполняют каждый день.

Например, они могут проверить электронную и голосовую почту первым делом по прибытии. Оттуда они переходят к полному собранию команды. После этого они могут разбиться на более мелкие группы для работы над проектом и, в конце концов, какое-то время поработать в одиночку перед перерывом на обед.

Используйте эти основные виды деятельности - групповое совещание, работу в малых группах и самостоятельную работу, чтобы спроектировать офисное пространство, которое удовлетворит уникальные потребности вашей команды.

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