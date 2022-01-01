Дизайн прямой кухни 3 метра с холодильником и мойкой – современные идеи оформления интерьера с фото

Как сделать дизайн прямой кухни 3 метра с холодильником и мойкой. Какой стиль подобрать для прямой кухни 3 метра. Какую цветовую гамму выбрать для прямой кухни 3 метра с холодильником, мойкой, плитой и посудомоечной машиной.

В комнатах многих квартир используется прямая планировка. Но на ограниченном пространстве, вроде кухни, не всегда можно легко осуществить подобный проект. Специалисты в этой области утверждают, если грамотно обустроить рабочую зону, то дизайн прямой кухни на 3 метра с холодильником и мойкой получится удобным и функциональным.

Особенности оформления прямой кухни длиной 3 метра

Главная особенность прямой кухни в том, что гарнитур располагается в одну линию. В таком помещении отсутствуют сложные углы, поэтому нет особых проблем в оформлении. Построить проект можно самостоятельно, для этого не всегда нужен дизайнер.

В некоторых случаях линейная планировка – единственная возможная из всех. К примеру, если комната сама по себе вытянутая и узкая, то можно сделать встроенную кухню-нишу. Она будет гармонично сочетаться с помещением и не выбиваться на общем фоне. Для создания подобного эффекта при дизайне прямой кухни в 3 метра с холодильником до потолка крайние с обеих сторон гарнитура шкафы размещают у стен таким образом, чтобы не было зазоров.

Преимущества и недостатки прямой кухни

Прямое размещение гарнитура имеет свои плюсы и минусы, которые нужно учитывать еще во время планировки организации пространства.

Преимущества:

мебель занимает немного места, и остается достаточно пространства для создания обеденной зоны;

если вариант оформления простой, с ним справится любой человек, даже если он не дизайнер;

подобные кухни подходят небольшим помещениям, потому что компактны;

цена прямого гарнитура заметно ниже, потому что он не содержит сложных элементов;

в ней нет мест, до которых сложно добраться;

легко подобрать мебель нужного размера своими силами;

можно создать симметричное пространство, что важно для некоторых стилей интерьера;

на небольшой прямой кухне есть возможность поставить столешницу без швов.

Недостатки:

прямой вариант кухни может быть неудобным в эксплуатации, придется много передвигаться, чтобы достать продукты, помыть и поставить на место посуду;

нет рабочего треугольника, три главные зоны выстроены в одну линию;

у рабочей поверхности небольшие габариты;

меньше мест для хранения и расстановки техники.

На маленькой кухне нужно регулярно убираться и приводить ее в порядок, потому что захламленность не оставляет места для работы.

Влад Алешин, дизайнер интерьеров: «При оформлении линейной кухни есть свои нюансы. Например, нельзя вставить гарнитур там, где до стены остается всего метр и меньше. В качестве компромисса может выступить создание неглубоких нижних и верхних шкафов. А двери лучше всего делать подъемными или раздвижными. Поскольку помещение невелико, то и растягивать рабочее пространство нельзя».

Планировка прямой кухни длиной 3 метра

На прямой кухне нет рабочего треугольника, поэтому приходится искать другие методы удобной организации. Лучше всего устанавливать мойку рядом с рабочей поверхностью. По другую стороны от нее – монтировать варочную панель.

Чтобы оптимизировать пространство, нужно учесть:

удобнее всего ставить мойку в центре, а не рядом с углом комнаты;

если шкафчики будут с раздвижными или подъемными дверями, это значительно сэкономит пространство;

на фартуке желательно сделать крючки, чтобы повесить на них все, что часто используется;

рядом с мойкой – идеальное место для посудомоечной машинки, в этом случае не придется относить далеко грязную посуду;

зрительно скорректировать пропорции помещения можно с помощью навесных полок и шкафчиков.

В небольшом помещении лучше всего использовать складные столики и узкие столешницы или делать стол частью подоконника. По возможности на кухне можно соорудить компактный мягкий уголок с диваном, бра и столиком.

Для того чтобы увеличить пространство и вместить в кухню все необходимое, не скрадывая лишнего места, специалисты рекомендуют рассмотреть некоторые хитрости:

выбрать обеденный стол из стекла. Если он будет стоять у противоположной стены, то заметно расширит комнату;

многофункциональная мебель. В маленьких помещениях только за счет нее и можно спастись. Тогда на кухне можно принимать гостей и при этом не толкаться;

зеркало – отличная деталь, позволяющая визуально увеличить квадратные метры. Особенно удачно его сочетать с глянцевой мебелью, блестящими стенами и сияющей посудой.

Как разместить бытовую технику на кухне прямоугольной формы

При дизайне прямой кухни 3 метра с холодильником и микроволновкой число и размеры навесных полок и шкафов подбирается после установки раковины, плиты, холодильника и посудомойки. В узком помещении, где будут стоять мойка с плитой, решают, исходя из места установки технических сетей (газовая труба, подвод воды, отвода канализации). Дизайнеры не рекомендуют сильно удалять устройства друг от друга.

Технике на прямой кухне лучше быть встраиваемой:

удобно, когда духовка расположена напротив глаз. Недалеко от нее должно быть место, куда можно выставлять горячий противень;

стиральной и посудомоечной машине лучше находиться рядом с раковиной;

раковине нужно быть между печкой и холодильником;

рабочая зона оформляется между мойкой и плитой.

В высоких крайних шкафчиках можно монтировать духовой шкаф и микроволновую печь.

Следует подумать и о том, что не рекомендуется по правилам расстановки всех предметов на кухне организовывать соседство между горячей зоной и морозилкой, между мокрой зоной и электроприборами.

Варочную панель лучше всего выбирать компактную, на 2 конфорки. Сушилку для посуды лучше расположить над раковиной, а специи – над рабочей зоной.

Где лучше разместить холодильник

На небольшой кухне все равно необходим холодильник. Он должен стоять в удалении от огня и не мешать рабочей зоне.

Наилучший вариант – приобрести низкий агрегат и морозильную камеру и поставить его в один ряд с гарнитуром. Создавая дизайн прямой кухни 3 метра с холодильником, нужно выбрать, слева он будет или справа. Это уже зависит от предпочтений хозяина жилья.

Выбор подходящей цветовой гаммы для оформления кухни

Дизайн прямой кухни 3 метра с холодильником до потолка лучше делать в белом цвете.

Мебель в кухне красиво смотрится, когда фоном для нее выступают нейтральные стены. Часто в отделке применяют светлую гамму:

серый;

серебристый;

металлик;

белый;

бежевый;

песочный;

светло-коричневый;

молочный;

фисташковый.

Если стоит задача сэкономить место, то не нужно обильно использовать темные и яркие цвета. Чтобы подчеркнуть лаконичный внешний вид гарнитура, мебель следует подбирать в тон фасадам.

Белоснежные дверцы гарнитура зрительно не загромождают комнату. Для расширения прямой кухни желательно подбирать кухонный гарнитур, фасады которого почти сливаются с обоями.

Потолок в этом случае должен быть просто белым. Любые другие колеры, выступы и декорации не подойдут.

Если прямая кухня является частью квартиры-студии, есть варианты игры с цветом при помощи ярких акцентов. Например, оформить фартук керамической плиткой с интересным рисунком.

Цвет полового покрытия подбирается, исходя из общей палитры и стиля интерьера. Если помещение светлое, то пол можно сделать немного темнее. Если в цветах больше темного, то светлый пол сбалансирует интерьер.

В каком стиле оформить прямую кухню длиной 3 метра

Чтобы комфортно чувствовать себя на кухне, нужно правильно сочетать все элементы интерьера. Поэтому необходимо рассмотреть распространенные варианты стиля в дизайне прямой кухни 3 метра с холодильником, мойкой, плитой и посудомоечной машиной.

Классика

Классика обычно ассоциируется с помпезностью и шиком. Но современные реалии таковы, что нужно уметь подстраиваться под любые условия. Классика лучше всего раскрывается в больших помещениях. Но мало у кого в современном мире есть огромная кухня. Приходится мириться с маленькими габаритами. Поэтому осовремененная классика вполне способна стать компактной, строгой и элегантной, при этом сохраняя нарядность.

В дизайне классического стиля применяются только натуральные материалы. Изящный гарнитур будет хорошо смотреться в белом цвете. За его фасадами можно спрятать бытовую технику. На окнах – легкие занавески. Освещение организует объемная стеклянная люстра над обеденной зоной.

Модерн

Современный, легкий, простой и элегантный. Он отличается практичностью и функциональностью – идеальные параметры для небольшого помещения. Стиль перенимает геометрию и простоту минимализма, но это не такое строгое направление. Здесь допустима некоторая асимметричность и плавность линий.

Стены – покрыты штукатуркой или обоями. В области фартука – кафель. В дизайне используются такие материалы, как стекло, дерево, металл. Часто нижние шкафы выполнены в одном цвете, а верхние – контрастируют.

Декором выступает освещение, вазы с цветами и некоторые предметы посуды.

Мебель нередко встроенная, используются выдвижные системы. Стиль предполагает использование современной техники. Главное, чтобы каждый участок был занят чем-то полезным.

Кантри

Кантри – направление, которое открывает перед человеком красоту брутального деревенского дома. Оно создает уютную атмосферу, в которой приятно собрать гостей или семью за ужином. Здесь нет вычурности и ненужных предметов. Все простое, строгое и функциональное.

Главные особенности:

экологичность;

натуральные материалы в грубой отделке;

плавные формы;

использование природных оттенков.

Обстановка создается из дорогих материалов. Вместо ламината на пол чаще укладывается грубая доска, а хромированная фурнитура заменяется на бронзовую или латунную. Мебель выполнена в темном цвете, из дерева и часто украшена резьбой. Расставляется много декора. На окнах – портьеры, а над обеденной зоной свисает массивная люстра.

В кантри-стиле гармонично переплетаются деревенская брутальность и романтизм.

Лофт

Лофт позволяет создать креативное помещение, в котором ощущается громоздкость и масштаб. Его главные фишки в грубой отделке стен, деревянных панелях под потолком, гармоничном соединении старого, поношенного и нового, ультрасовременного.

Стиль кажется простым и дешевым. На самом деле создать атмосферу когда-то заброшенного склада и при этом придать ему уюта – задача не из легких. Придется изрядно потратиться и подумать о хорошем многоуровневом освещении.

В лофте нет места лишним предметам. Для визуального увеличения пространства, кухонный гарнитур можно сделать в белом цвете. Он отлично уравновесит кирпичную кладку и выступающие коммуникации. В уютно-брутальной комнате все практично и слажено. Каждая вещь на своем месте.

Для того чтобы немного оживить лофтовое пространство, можно сделать мягкие стулья или диван в обеденной зоне.

Минимализм

Лучший выбор для небольшого помещения. Он строгий и функциональный. Позволяет сжато расставить всю мебель и технику, и при этом полностью исключает захламленность и любые лишние детали.

В нем можно устанавливать гарнитуры с глянцевыми поверхностями. Фасады часто украшены вставками других материалов: на деревянных шкафчиках ставят стеклянные двери, металлические ручки, ножки из металла или пластика под металл.

В отделке нет орнамента и рисунков. Декор минимальный.

Материал текстиля на окнах может быть любым, главное, без пестрого принта и несложный в крое.

Прованс

Задача прованса – создать романтическую обстановку. Этого достигают с помощью эффектной люстры и цветочного принта на стенах и мебели. Мебель – искусственно состаренная. Текстиль может быть однотонным или тоже перенимать цветочный орнамент.

В качестве декора подойдет глиняная посуда, комфортные круглые подушечки на стульях, плетеные чаши для фруктов.

Фото-идеи оформления кухни прямоугольной формы длиной 3 метра

Бывает, что помещение ставит в тупик, и нет представления, как его можно грамотно оформить. В этом помогут фото дизайна прямой кухни 3 метра с холодильником и мойкой.

Прямая кухня 3 метра с холодильником и мойкой может быть удобной и привлекательной. Главное – заранее ее спланировать и с максимальным удобством расставить всю технику и шкафчики. Современный рынок предлагает большое количество материалов для хорошего дизайна и отделки. При желании, даже на небольшом пространстве можно создать что-то необыкновенное и смелое.

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