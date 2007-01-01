Дом Эллен Помпео в Голливуде

Интерьер дома звезды сериала «Анатомия страсти» на Голливудских холмах.

Эллен Помпео на протяжении последних двенадцати лет исполняет главную роль в культовом сериале о врачах и их взаимоотношениях — «Анатомия страсти». За роль Мередит Грей актриса неоднократно номинировалась на различные премии и выиграла главный приз Гильдии актеров в 2007 году. Сериал продолжает выходить на экраны и по сей день.

Эллен живет вместе с мужем Крисом Айвори и двумя детьми в роскошном особняке в Лос-Анджелесе. Дизайн помещения разрабатывал известный дизайнер Мартин Лоуренс Баллард, который также оформлял дома Томми Хилфигера и Гвинет Пэлтроу.

В доме Эллен Помпео балом правит эклектика: здесь можно разглядеть черты средиземноморского, марокканского и современного стилей. Большая часть мебели — антикварная или выполнена на заказ, поэтому найти что-то идентичное практически невозможно. Однако мы решили прогуляться по комнатам и посмотреть, какие предметы мебели и декора можно взять на вооружение для создания экзотического интерьера у себя дома.

Для начала взглянем на холл. В лучших традициях средиземноморского стиля на стенах отсутствуют обои: везде лишь краска нейтрального молочного оттенка. Потолки украшают старинные балки, а арки, открывающие взору лестницу, ведущую на второй этаж, напоминают нам о Марокко и арабских дворцах. В отделке дома использованы натуральные материалы, и о том, что мы живем в XXI веке, нам напоминают лишь фотографии в черных рамах и редкие детали.

Как правило, плетеную мебель ставят в садах и на террасах, но она может быть актуальна и в интерьерах с экзотическим уклоном. Мы нашли два плетеных стула фирмы Eichholtz, очень похожих на те, что стоят у Эллен, и пару льняных полосатых подушек.

На первом этаже располагается гостиная (ее противоположный край — это лестница с предыдущего фото). Главная ее прелесть — высокие потолки и окна, а также комфортная цветовая гамма, настраивающая на отдых. Мы нашли очень похожий двухместный белый диван Starlite, полосатый индийский ковер и журнальный столик, столешница которого напоминает поднос.

Еще одна зона отдыха на первом этаже поражает своей симметрией. Чтобы не было слишком большого пустого пространства на стене, Мартин Лоуренс Баллард разместил тут фантастическое зеркало, выполненное по его эскизам: маленькая отражающая поверхность находится на уровне глаз, а все остальное пространство занимает резная деревянная панель с арабскими мотивами.

На втором этаже потолки ниже, поэтому не пришлось выдумывать никаких специальных трюков, делающих пространство гармоничным, — оно такое само по себе. Маленькая гостиная выглядит очень уютно за счет обилия текстиля и ярких вкраплений.

Для создания аналогичной атмосферы мы подобрали белый угловой диван, декоративную резную ширму, плетеные кофейные столики, а также игривую подушку с девичьим лицом.

В хозяйской спальне главным украшением служит винтажный ковер, висящий за изголовьем. По обе стороны кровати располагаются одинаковые прикроватные комоды и антикварные лампы с бронзовым основанием.

Дизайнер явно тяготел к симметрии, декорируя дом актрисы. Уюта этой комнате добавляет разнообразный текстиль: цветные подушки, полосатый ковер и плед, аккуратно уложенный на кровати.

Ванная комната получилась довольно милой за счет камерности, использования дерева и терракотовой плиточной мозаики на полу. Полагаем, что в остальное время на лестнице сушатся полотенца, а на приставном столике стоят шампуни и другие нужные баночки.

Очень похожий табурет (правда, другого цвета) нашелся здесь и имеет крайне забавное название — Cinderella (видимо, дизайнеры вдохновлялись тыквой, на которой Золушка отправилась на бал). Ваза с эффектом омбре продается тут.

Дом актрисы очень спокойный и умиротворяющий: видимо, переживаний ей хватает на съемках сериала. К сожалению, нам уже пора покидать ее чудесный дом, но мы можем предложить вам отправиться с нами в не менее интересные обители Мег Райан, Патрика Демпси (коллеги Эллен Помпео по сериалу) или Кейли Куоко. Они уже нас ждут!

Фотографии: elledecor.com

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